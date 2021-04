LA CITROËN C3RALLY2 SUR TOUS LES FRONTS EN 2021

Citroën Racing continue d’occuper le devant de la scène sur la planète rallye avec les performances de sa C3 Rally2. Championne du monde WRC2 et Championne d’Europe en 2020, l’arme ultime des Rouges, destinée à la compétition client, s’est installée avec autorité comme la référence dans sa catégorie.

À nouveau engagée pour cette saison 2021, en Championnat du monde WRC2 et en Championnat d’Europe, la C3 Rally2 sera également présente dans 17 pays à travers l’Europe et sur le continent américain !

Avec une compétitivité de par le monde qui n’est plus à démontrer, cette C3 Rally2 affiche plus de quatre-vingts victoires à son actif, dont la dernière remportée aux mains de Ricardo Cordero au Rally Colima au Mexique en mars dernier. Victorieuse sur des parcours rapides ou particulièrement exigeants pour la mécanique, la C3 Rally2 est devenue l’une des voitures les plus polyvalentes et les plus fiables de sa catégorie.

Compétitive dès ses premiers tours de roues en course avec notamment la victoire au Rallye Lyon-Charbonnières en avril 2018, la C3 Rally2 a récemment profité de l’expérience et du savoir-faire des techniciens de Citroën Racing pour bénéficier de nombreuses évolutions. Liaisons au sol, amortisseurs, soft moteur, répartiteur de freinage sur le pédalier et aérodynamique entre autres, tout a été étudié pour optimiser un peu plus la performance, tout en pérennisant la fiabilité, les coûts d’exploitation et la prise en main.

Evidemment, afin de répondre aux attentes des pilotes de la C3Rally2Family, les évolutions apportées grâce au Kit 2021 sont adaptables sur toutes les C3 Rally2. Dans un secteur aussi concurrentiel que le monde de la compétition, les équipes de Citroën Racing vont continuer le développement de C3 Rally2 au cours des prochains mois.

Engagée au sommet de la pyramide rallye avec Mads Ostberg et Sean Johnston en WRC2 ainsi que Yohan Rossel, Éric Camilli et Nicolas Ciamin en WRC3, la C3 Rally2 s’apprête également à jouer les premiers rôles dans le Championnat d’Europe avec le Russe Alexey Lukyanuk, le tenant du titre et le Français Yoann Bonato.

Outre ces campagnes internationales, la C3 Rally2 sera engagée dans quinze Championnats nationaux à travers l’Europe, en plus de ses grands débuts sur le continent américain avec les Championnats FIA NACAM, Mexicain et Chilien.

Dans l’Hexagone, outre Yoann Bonato et Jean-Baptiste Franceschi, il faut noter le retour en Championnat de France, de Mathieu Arzeno, le vainqueur de la Coupe de France des rallyes 2017, ainsi que la présence de Pierre Roché et William Wagner, qui pour leur deuxième campagne en C3 Rally2, comptent bien capitaliser sur les acquis de la saison passée pour viser encore plus haut.

Mayeul Tyl, Directeur Peugeot Citroën Racing Shop confie :

« Victorieuse dès ses débuts en compétition, notre C3 Rally2 a rapidement convaincu de nombreux pilotes, tant par son niveau de performance que par sa facilité de prise en main. Aujourd’hui, un jeune espoir, un pilote ambitieux ou un » gentleman driver » dispose d’une voiture qui correspond totalement à ses exigences. Voir cette année la C3 Rally2 défendre ses chances en Championnat du monde et d’Europe ainsi que dans les plus grands championnats nationaux, que ce soit en Europe ou Amérique, est une fierté et surtout, confirme le travail réalisé par les équipes de Citroën Racing. Nos conseillers sont toujours à pied d’œuvre pour proposer en permanence à nos pilotes une voiture efficace sur tout type de terrain à travers le monde. »

Quant à Didier Clément, le Responsable de la compétition client chez Citroën Racing, lui il indique :

« Depuis les premiers tours de roues officiels lors du Tour de Corse 2018, toutes nos équipes ont travaillé sans relâche pour permettre à cette C3 Rally2 de devenir Championne du monde WRC 2 avec Mads Ostberg en 2020. Nous mettons un point d’honneur à proposer une voiture » championne du monde » à tous nos clients. Les pilotes vont ainsi bénéficier de toute notre expertise pour prendre du plaisir et s’imposer au volant de notre C3 Rally2. Avec un cahier des charges drastique au niveau de la performance et du confort de pilotage, la C3 Rally2 est en mesure de jouer les premières places dans les plus grands championnats nationaux et internationaux. »

François LEROUX

Photo : JEFF THIRY –CITROËN

LE PROGRAMME 2021

WRC 2 : Sean Johnston et Mads Ostberg.

WRC 3 : Eric Camilli, Nicolas Ciamin et Yohan Rossel.

ERC : Yoann Bonato et Alexey Lukyanuk.

FIA NACAM : Ricardo Cordero.

Championnat de Hongrie : Mads Ostberg.

Championnat de France : Yoann Bonato, Jean-Baptiste Franceschi, Mathieu Arzeno, Pierre Rocher et William Wagner.

Championnat de Belgique : Nicolas Ciamin et Kris Princen.

Championnat d’Allemagne : Marijan Griebel et un autre pilote à déterminer.

Championnat d’Espagne : Jan Solans.

Championnat du Portugal : José Pedro Fontes, Pedro Antunes (lauréat de la Cup Ibérique 2020 avec la 208 Rally4).

Championnat de Pologne : Lukasz Kotarba.

Championnat d’Estonie : Roland Poom.

Championnat du Mexique : Ricardo Cordero.

Championnat du Chili : Alberto Heller, Pedro Heller, Benjamin Israel et Vicente Israel.