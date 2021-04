L’ÉQUIPE DS INAUGURE SON NOUVEAU GROUPE MOTOPROPULSEUR, CE WEEK END AU GP DE ROME DE FORMULE E

Après un début de saison plein de rebondissements pour l’équipe DS Automobiles et son partenaire TECHEETAH, le deuxième E-Prix du Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule E, se disputera à Rome en Italie, les 10 et 11 avril prochains. A cette occasion, DS Automobiles introduira la DS E-TENSE FE21, la monoplace remplaçante de la DS E-TENSE FE20, sacrée Championne l’année dernière.

Grâce à l’exploitation des dernières technologies électriques et au renouvellement de la quasi-totalité des pièces, le nouveau groupe motopropulseur développé par DS Performance (division compétition de DS Automobiles) pour l’équipe DS TECHEETAH, est synonyme d’une avancée et d’un grand pas technologique.

Dotée d’un moteur, d’une boite de vitesse et d’un inverter avec des évolutions très significatives, la DS E-TENSE FE21 sera beaucoup plus performante que la monoplace précédente. Bien sûr, le développement de ce groupe motopropulseur n’aurait pas été possible sans l’investissement des équipes de Total qui ont travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs de DS Performance pour mettre au point des lubrifiants et liquides de refroidissement sur mesure ultra innovants.

Véritable vitrine technologique pour DS Automobiles, ce nouveau groupe motopropulseur, homologué pour deux ans, aura pour objectif de porter l’écurie DS TECHEETAH, vers un troisième double titre en Formule E

Xavier Mestelan Pinon, Directeur de DS Performance confie:

« Au-delà d’être une course emblématique du championnat de Formule E, Rome sera également une étape importante pour DS Automobiles. C’est en effet sur cette épreuve que sera dévoilé notre nouveau groupe motopropulseur qui sera utilisé, conformément à la réglementation, jusqu’à la fin de la saison prochaine. Repensé de fond en comble, il apportera des gains en performance significatifs. Tout cela reste à vérifier en course mais l’équipe est confiante. La DS E-TENSE FE21 devrait être un atout certain pour nos pilotes et l’équipe dans la quête d’un nouveau double titre ! » »

Et il ajoute, lui qui va quitter son poste, pour rejoindre d’autres activités au sein du Groupe:

« Plus personnellement, cette course sera également celle où je passerai le relais à Thomas Chevaucher que je félicite et remercie sincèrement pour ce qu’il a réalisé à mes côtés depuis de nombreuses années. Je sais qu’il saura emmener l’équipe vers un nouvel exploit ! J’en profite également pour saluer et remercier chaleureusement chaque membre de ‘mon équipe’ avec qui j’ai partagé tant d’instants extraordinaires. Ce n’est pas sans émotion que je vais quitter de tels talents… une famille… »

E, il conclut:

« En tous les cas, j’aurai à cœur de continuer à les suivre bien sûr ! Ce qui ne devrait pas être compliqué car ils seront certainement bien visibles sur les plus hautes marches des podiums ! »

Antonio Félix da Costa et Jean-Eric Vergne, disposent en tout cas, d’une nouvelle monoplace, qui devrait leur permettre de poursuivre leurs moissons de victoires et d’accessits…

François LEROUX

Photos : FORMULE e ET DS