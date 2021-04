ELMS : OUVERTURE DE LA SAISON SUR LA PISTE DE CATALUNYA DE BARCELONE AVEC UN PLATEAU DE 42 VOITURES   

La liste des engagés des 4 Heures de Barcelone, première manche de l’ELMS (European Le Mans Series) 2021, comprendra 42 voitures, dont 16 LMP2, 16 LMP3, 9 LMGTE et 1 Voiture Innovante.

L’ELMS est plus que jamais un Championnat d’envergure internationale, avec 29 nations différentes représentées sur la grille de départ venues d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie.

CATÉGORIE LMP2

16 LMP2 sont engagées aux 4 Heures de Barcelone, avec 13 écuries différentes alignant une Oreca 07, ou une Aurus 01, cette dernière ‘Made in Oreca’.

Champion en titre de la catégorie, le Team United Autosports sera à nouveau en piste avec deux Oreca 07-Gibson. Titré chez les pilotes en 2020, Phil Hanson est rejoint sur l’Oreca N°22 par Tom Gamble, Champion LMP3 en titre, et par le Sud-Africain Jonathan Aberdein, venu lui du DTM.

L’ancien pilote de Formule 1 et du WRC, le Polonais Robert Kubica effectuera ses débuts en LMP2, au sein de l’équipe Belge Orlen Team WRT de Vincent Vosse.

Petit-fils d’un ex double Champion du Monde de Formule 1, le Brésilien Emerson Fittipaldi, Pietro Fittipaldi sera en 2021 au volant de l’Aurus 01-Gibson N°25 de l’écurie Russe G-Drive Racing.

Cousin, lui, de Pastor Maldonado, le Vénézuélien Manuel Maldonado débute cette année en ELMS sur l’une des Oreca, la N°32 de United Autosports.

Sept voitures sont éligibles dans la catégorie LMP2 Pro/Am. Cette nouveauté de la saison 2021 concerne les engagées dont l’équipage comprend un pilote Bronze, avec pour les 4 Heures de Barcelone les voitures suivantes : IDEC Sport N°17 – DragonSpeed USA N°21- G-Drive Racing N°25- Ultimate N°29- Racing Team Turkey N°43- Cool Racing N°37 et le Graff , avec la N°39!

CATÉGORIE LMP3

16 LMP3 sont engagées pour ce premier rendez-vous en Espagne, avec 12 écuries différentes alignant, soit une Ligier JS P320, ou une Duqueine M30-D08.

Champion en 2020, United Autosports vise la aussi en 2021… un quatrième titre consécutif! Les Champions en titre de la catégorie Wayne Boyd et Rob Wheldon sont rejoints par le jeune Français Edouard Cauhaupé, deux fois vainqueur en Michelin Le Mans Cup en 2020.

Trois écuries du plateau sont ou ont déjà été titrées en LMP3 : United Autosports, RLR MSport et Eurointernational.

Deux fois vice champion, Martin Hippe accueille sur la Ligier N°13 d’Inter Europol Competition un nouveau coéquipier, en la personne du jeune Belge Ugo de Wilde.

L’écurie Team Virage engagera un équipage 100 % nord-américain, avec Rod Hodes, Garett Grist et Charles Crews.

Victorieux en Michelin Le Mans Cup, Michael Benham retrouve le paddock ELMS après une saison d’absence. Il sera aux côtés d’Alex Kapadia et Malthe Jakobsen chez RLR MSport.

Champion LMGTE de l’ELMS en 2019, Fabien Lavergne sera cette saison en LMP3 au sein de l’équipe Française MV2S Racing, associé à Christophe Cresp et Adrien Chila.

Double Champion LMP3 en Michelin Le Mans Cup, Laurents Hörr courra cette année encore en ELMS pour l’équipe DKR Engineering sur l’une des deux seules Duqueine M30-D08 engagées.

Auteur d’une victoire en 2020 dans la catégorie LMP3 de l’ELMS, le Suisse David Droux change d’écurie et passe sur la Ligier N°8 du Graff, associé à Eric Trouillet et Sébastien Page.

CATÉGORIE LMGTE

9 LMGTE sont engagées aux 4 Heures de Barcelone, avec 6 équipes alignant une Ferrari 488 GTE Evo, une Porsche 911 RSR-19 ou une Aston Martin Vantage AMR.

Champion en titre chez les pilotes, Christian Reid sera de nouveau au volant de la Porsche de l’équipe Proton Competition, elle aussi Championne. Il est rejoint cette année par le très expérimenté Italien Gianmaria Bruni, ancien double lauréat du Trophée FIA des Pilotes GT en Championnat du Monde d’Endurance WEC et par Jaxon Evans, venu tout droit, lui, de sa lointaine Nouvelle-Zélande.

A Barcelone, le pilote d’usine Ferrari, Miguel Molina portera haut les couleurs Espagnoles à domicile. Il sera associé sur la Ferrari N°80 d’Iron Lynx à Rino Mastronardi et Matteo Cressoni, Champions GT3 en titre de la Michelin Le Mans Cup.

L’acteur Hollywoodien Michael Fassbender poursuit cette année son rêve de courir aux 24 Heures du Mans. Il sera en piste pour une nouvelle saison ELMS en compagnie de Felipe Laser et de Richard Lietz, ses coéquipiers en 2020, sur la Porsche N°93 de Proton Compétition.

La Ferrari N°83 d’Iron Lynx présentera cette année encore un équipage entièrement 100% féminin. Pour cette saison 2021, Rahel Frey et Michelle Gatting seront aux côtés de la Britannique Esmee Hawkey.

Aston Martin rejoint le plateau ELMS. Victorieuse de la catégorie LMGTE Am aux 24 Heures du Mans 2020, l’écurie TF Sport engagera une Vantage AMR pilotée par un équipage 100 % Britannique et formé de Ross Gunn, d’Ollie Hancock et de John Hartshorne.

Champion ELMS 2017 de la catégorie LMGTE, Jody Fannin sera pilote JMW Motorsport et sera associé sur la Ferrari N°66 à Andrea Fontana et Rodrigo Sales.

Champions en titre de la catégorie LMGTE Am en FIA WEC, la paire Française François Perrodo et Emmanuel Collard sera en piste en ELMS, didée à la prestigieuse Scuderia AF Corse, également titrée en Championnat du Monde. Ils seront associés sur la Ferrari N°88 à l’Italien Alessio Rovera.

VOITURE INNOVANTE

Enfin, évoquons un engagement spécial mais qui mérite et le respect et l’admiration, celui de l’Oreca-Gibson N°84 de l’Association SRT41, qui fera courir deux pilotes handicapés, le tandem composé du Japonais Aoki Takuma et du Belge Nigel Bailey, qu’épaule cette année le Français Pierre Sancinena, ancien vainqueur de l’Alpine Europa Cup entre autres !.

Ce projet est l’œuvre du passionné fou de compétition qu’est Frédéric Sausset! Ce garçon que nous admirons tant depuis 2016, année où il est devenu le premier ‘quadri-amputé’ à la suite d’un accident bactériologique survenu en 2012, à disputer d’abord les redoutables 24 Heures du Mans. Et à les terminer ensuite avec la Morgan LMP2 avec ses deux équipiers, Christophe Tinseau et Jean-Bernard Bouvet, rentrant le 19 juin 2016, dans la longue histoire de l’épreuve mancelle mais aussi du sport automobile!

Cette équipe devait disputer les 24 Heures du Mans 2020 dans le 56éme Stand, mais avait dû déclarer forfait à la suite de l’impact sur sa préparation de la pandémie du Coronavirus COVID-19. Elle reprend donc contact avec la course cette sasion.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR ET TEAMS