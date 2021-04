LE CLUB KARTING DE L’ASK ROSNY REND HOMMAGE A SON PRÉSIDENT JEAN-PIERRE DESCHAMPS

Décès de Jean-Pierre Deschamps, Président de l’ASK Rosny 93

L’ASK Rosny 93 a l’immense tristesse d’annoncer le décès de son Président historique et charismatique, Jean-Pierre Deschamps, survenu le samedi 3 avril 2021.

Né le 11 avril 1946, dans le 20ème arrondissement de Paris, Jean-Pierre Deschamps était un homme d’action, investi, qui a mené de front une carrière professionnelle d’entrepreneur dans un métier d’art et des missions exercées dans des domaines aussi nombreux que variés. Un parcours éclectique, exemplaire et largement dédié au bénévolat.

Fondateur et Président du club de Karting quadruple Champion du Monde Rosny 93, Jean-Pierre Deschamps a largement contribué à la promotion et au développement de ce sport.

Il a été impliqué dans les plus hautes instances du Sport Automobile en tant que Vice-président de la Fédération Française du Sport Automobile, et a présidé la Commission Régionale de Karting d’Ile de France, la Commission Nationale de Karting de la FFSA et le Comité Régional du Sport Automobile d’Ile de France.

Sa carrière a été récompensée par de nombreuses distinctions : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1999), Médaillé de la Jeunesse et des Sports (Bronze en 1994, Argent en 2002, Or en 2005), et Chevalier de la Légion d’honneur (2014).

Les pensées des membres et des salariés de l’ASK Rosny 93 vont à son épouse Marie-Noëlle Deschamps, à ses enfants, Alexandre et Raphaël, à ses petits-enfants, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.

Son inhumation aura lieu vendredi 9 avril à 10h30 à l’Abbatiale de Saint-Maixent l’Ecole, rue de l’Abbaye, dans les Deux-Sèvres, département où il résidait depuis sa retraite en 2006.

Jean-Pierre Deschamps, un parcours exceptionnel

Jean-Pierre Deschamps est né dans le 20ème arrondissement de Paris le 11 avril 1946. Il n’a que 20 ans quand il créé une entreprise de bronze d’art, activité qui lui a valu d’être, en 1982, décoré des Arts, Sciences et Lettres. Il a exercé ce métier jusqu’à sa retraite fin 2006.

Cadre supérieur à la Préfecture de Police de 1981 à 1992, Chef de la Protection Civile de 1984 à 1992 (après avoir été adjoint du Chef de la protection civile au 20ème arrondissement), Commissaire à la commission des impôts de Bagnolet de 1983 à 1989, Jean-Pierre Deschamps est aussi Conseiller municipal de la ville de Bagnolet, de 1983 à 1989, et de 1989 à 1994, après avoir mené la liste d’opposition aux élections municipales.

En 1997, il est Chargé de mission commerce et artisanat auprès d’Yves Galand, Ministre des collectivités locales et président du Parti radical Valoisien.

Parallèlement, de 1984 à 1988, il dirige la publication d’un journal politique « Le Radical du 93 » qui tirait à 40.000 exemplaires, et, à ce titre, titulaire de la carte de presse.

Licencié en Sport Automobile depuis 1967, Jean-Pierre Deschamps crée l’Association Sportive de Karting Rosny 93 en 1988. Son club organise alors de nombreuses manifestations sportives prestigieuses dans le département de la Seine-Saint-Denis, notamment au Circuit Carole, dont un championnat du Monde, une Coupe du Monde, six championnats d’Europe, un championnat de France, et plusieurs Coupes et Trophées de France.

Pendant trois décennies, l’ASK Rosny 93 organise des manches du championnat de la Ligue en Ile de France, dont il assumera la présidence, à partir de 1993, pendant 24 ans.

Dès 1991, il lance le « Karting dans la ville », avant d’initier de nombreuses opérations d’éducation par le sport. Le Karting est ainsi devenu un véhicule de valeurs citoyennes et des milliers de jeunes, pour beaucoup issus de quartiers défavorisés ont pu joindre l’utile, c’est-à-dire la sécurité routière, à l’agréable en découvrant le pilotage.

En 1994, Il est sélectionneur de l’Equipe de France de Karting et membre du Comité Directeur de la Fédération de Karting, puis Président de la commission Education Formation de la CIK/FIA au début des années 2000.

En 2009, il est élu Président de la Commission Nationale de Karting de la FFSA, représentant titulaire de la FFSA à la Commission Internationale de Karting de la FIA, Président du Comité Régional du Sport Automobile d’Ile de France de la FFSA (pendant 8 ans) et Vice-Président de la Fédération Française du Sport Automobile.

Sous sa présidence de la Commission Nationale de Karting de la FFSA, dès 2009, on a remis le titre de champion de France Féminines sur le devant de la scène, on a créé la Coupe de France Handikart, devenue ensuite championnat de France, sans oublier le premier Trophée International Handikart, entre autres réussites.

L’ASK Rosny 93 est devenue un acteur du monde du Handicap, en développant la pratique adaptée. Depuis plus de dix ans, le circuit d’Aulnay-sous-Bois accueille régulièrement des groupes de personnes en situation de handicap.

Il est l’initiateur des Ecoles Françaises de Karting, en 2007, suite à l’expérience menée à bien dès 2006, sur le circuit de PSA Peugeot Citroën à Aulnay-sous-Bois.

Parmi les noms qui ont marqué l’histoire de son club, on peut citer le pilote de Formule 1 Esteban Ocon, les Champions du Monde de Karting Jean-Christophe Ravier, Franck Perera et Arnaud Kozlinski et le champion du Monde FIA d’Endurance GT Kévin Estre.

Sa carrière a été récompensée par de nombreuses distinctions : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1999), Médaillé de la Jeunesse et des Sports (Bronze en 1994, Argent en 2002, Or en 2005), et Chevalier de la Légion d’honneur (2014).

Jean-Pierre Deschamps est décédé le samedi 3 avril 2021 dans sa maison de Pamproux (Deux-Sèvres).

