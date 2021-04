LA MANCHE D OUVERTURE DE L’HISTORIC TOUR A ALBI EST REPORTÉE… A DÉBUT JUILLET !

La direction du circit d’Albi nous informe :

« La Préfecture du Tarn nous demande ce jour de reporter l’Historic Tour, qui devait se dérouler cette fin de semaine à huis clos et dans le respect d’un strict protocole sanitaire. De ce fait, celui-ci, devant faire office de première manche du Championnat de France Historique des Circuits 2021, est reporté aux 9, 10 et 11 juillet.

Laurent Vallery-Masson – Directeur général de HVM Racing, explique, lui :

« Nous avions bon espoir de pouvoir maintenir l’Historic Tour d’Albi aux dates initiales dans la mesure où cette manifestation entrait pleinement dans le cadre des épreuves à caractère professionnel autorisées par le Ministère chargé des sports et la FFSA. Cela nous avait été clairement confirmé. Nous sommes évidemment désolés pour nos compétiteurs de devoir effectuer une annonce aussi tardive. Bien évidemment, les frais d’engagements, réservations d’essais et boxes sont automatiquement reportés sur la nouvelle date. Au-delà, Comme nous y étions parvenus en 2020, nous conservons pour objectif de réussir à maintenir cette année l’intégralité des cinq manches du Championnat de France Historique des Circuits. ».

Gregor Raymondis – Directeur général du Circuit d’Albi, précisant :

« Nous sommes extrêmement étonnés et déçus de cette décision de toute dernière minute, compte tenu du fait que l’événement faisait partie des compétitions autorisées. Toutefois nous prenons acte de la décision de la préfecture et nous reportons donc ce meeting. Nous organiserons le prochain Grand Prix Historique d’Albi du 9 au 11 Juillet, dates à laquelle nous espérons pouvoir accueillir notre cher public »

Et il ajoute et conclut :

« À très bientôt sur le circuit, nous avons tous très hâte de vous revoir parmi nous pour des moments de festivités sportives. Prenez soin de vous et de vos proches. »

Une chose est sure, au milieu de la cacophonie générale, ou plus personne ne sait qui croire, qui écouter, les avis étant de tous cotés, diamétralement opposés tant chez les gouvernants, que dans le corps médical, sur les différents plateaux TV, d’une chaîne à l’autre, où on entend parfois tout et son contraire, le sport automobile n’est pas épargné par ces décisions si souvent contradictoires….

Ainsi pour dernière preuve pas plus tard que le week-end dernier, les 1éres épreuves du Championnat de France du GT4 et la Coupe Alpine Europa Cup, ont bien pu se tenir sur le circuit Gersois de Nogaro, alors qu’au Mans, l’ACO reportait l’épreuve inaugurale de la Ligier Cup et de la Fun Cup sans fournir de date de remplacement, tout en …. ANNULANT les 24 Heures du Mans Motos, programmées les 17 et 18 avril !

Franchement comprenne qui pourra… car on a tout de même l’impression que dans ce pays, on marche sur la tête !!

Gilles GAIGNAULT