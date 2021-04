ANNULATION DES DIX MILLE TOURS DU CASTELLET 2021

Et une annulation de plus, une épreuve supplémentaire qui saute et disparait elle aussi à son tour du calendrier automobile 2021 !

Comme l’an dernier, on ne compte plus les compétitions toutes disciplines confondues qui s’annulent, ou dans le meilleur des cas, sont parfois simplement reportées… Une véritable avalanche!

Ce mercredi 7 avril 2021, après les reports justement du rallye d’Antibes, 3éme manche du Championnat de France et de la 1ére épreuve de l’Historic Tour, prévue elle sur le circuit d’Albi, Peter Auto annonce l’annulation des 10000 Tours !

Dure journée pour le sport mécanique que 7 avril 2021

En effet Peter Auto conçoit toujours ses événements comme de grands rassemblements festifs autour d’une passion commune pour l’automobile. Face à l’impossibilité d’atteindre cet objectif en ce moment, l’organisateur qui avait déjà annulé pour la deuxième année consécutive le Mans Classic et reporté Le Tour Auto, se voit contraint également d’annuler l’édition 2021 des Dix Mille Tours programmée au Castellet, course qui devait se tenir du 30 avril au 2 mai sur le Circuit Paul Ricard.

Une édition « normale » des Dix Mille Tours rassemble 350 voitures de compétition, 700 voitures de collection et 15.000 spectateurs. Trois jours de fête qui en font, depuis 2010, le plus grand rassemblement de courses historiques du Sud de la France.

Forts de ce succès, il est apparu difficile pour le promoteur qu’est Peter Auto, d’imaginer tenir cet événement en mode « dégradé » !

Lequel explique :

« En réalité, le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation ne sont que de petits obstacles franchissables. Nous avions d’ailleurs su nous en accommoder et organiser une très belle édition 2020, en juillet dernier, quand il était possible pour les concurrents français et étrangers de circuler relativement librement. Cette fois en revanche, les fluctuations des conditions de déplacements inter-pays, fin avril, nous contraignent à annuler l’évènement. »

Et Peter Auto, de préciser :

« Une mauvaise nouvelle, c’est certain, mais restons optimistes … Les incertitudes générales nous avaient poussés à ajouter, au cas où, deux meetings estivaux au calendrier initial de nos séries : le Historic Racing by Peter Auto sur le circuit Bugatti du Mans (3-4 juillet), et le Nogaro Classics (23-25 juillet). Ce sont donc cinq évènements – soit autant que les années précédentes – qui attendent les concurrents en 2021. Les pilotes de l’Endurance Racing Legends auront, en prime, le privilège de disputer deux courses au mois d’août en ouverture des 24 Heures du Mans. »

Le prochain et premier rendez-vous 2021 pour Peter Auto, est donc donné sur le Circuit Bourguignon de Dijon-Prenois, les 4-5-6 juin et ce pour l’ouverture de la saison dans le cadre du Grand Prix de l’Age d’Or !

Gilles GAIGNAULT

Photo : PETER AUTO