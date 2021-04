MIRACULÉ DU DRAME DE LA COURSE DE F2 DE SPA EN AOÛT 2019, JUAN MANUEL CORREA A REPRIS LE VOLANT

Ah que en voilà une très bonne nouvelle

Sérieusement blessé, au volant de sa monoplace de l’équipe Charouz, aux deux jambes et d’une lésion mineure à la colonne vertébrale, il avait été placé en coma artificiel, lors de l’accident survenu le samedi 31 août 2019 à l’occasion de la course de F2, disputée à la veille du Grand Prix de Belgique de F1 et qui a coûté la vie au jeune espoir Français, le Beauceron Anthoine Hubert à Spa le 31 août 2019, Juan-Manuel Correa, le pilote Américain d’origine Équatorienne – il est bien né le 9 août 1999 à Quito – va beaucoup mieux

Et ce week-end, on l’a retrouvé derrière un volant en Autriche, à l’occasion des essais collectifs d’avant-saison qui se sont déroulés sur la piste du circuit du Red Bull Ring, où le ‘Miraculé’ du drame de Spa survenu le samedi 29 aout 2019, qui a malheureusement coûté la vie à l’un de nos plus surs espoirs, Anthoine Hubert, reprenait contact avec la compétition

L’Équatorien qui a été enrôlé dans la prestigieuse équipe Française ART GP qui revient à la compétition après des mois de convalescence, reprend ses marques.

Ce dimanche après-midi 4 avril 2021, il signe comme meilleur chrono, 1’19″457 (19éme temps sur 30) et lors de la session matinale, il avait obtenu le 11éme chrono derrière le Brésilien Caio Collet, qui décrochera quelque heures plus tard le temps de référence synonyme de record de la piste du tracé Styrien, Corréa, étant crédité de 1’19″189, contre 1’19″099 à Collet !

Des premiers chronos plutôt encourageants!

« Je suis extrêmement heureux d’être de retour après ce que j’ai vécu. Et cette année la Formule 3 sera une année de transition, car mon rêve reste toujours de rouler en Formule 1, cette saison ca être la première étape de mon retour. Les temps en F3 sont très serrés. J’ai terminé la dernière journée avec le 18éme temps des deux jours combinés, mon temps de 1’19″189 est à 587 millièmes du record de Collet. Je suis donc plutôt satisfait de mon premier contact avec ma voiture et je reste convaincu que j’aurai pu faire mieux. »

Et de s’expliquer :

« Je perds beaucoup de temps au moment du freinage, et cela doit me rendre heureux car je sais vraiment où je dois m’améliorer. C’est un problème de pression. Je dois exercer plus de force et je pourrai le faire de mieux en mieux au fil de la rééducation. Cela aurait été bien différent si mon pilotage n’était plus aussi bon mais je pense que rien n’a changé à ce niveau et cela me met vraiment en confiance. Sans les problèmes au freinage, je sais que je peux me battre pour les premières places et c’est très important pour mon moral »

Il poursuit :

« La possibilité de me battre pour le titre en F3 est la meilleure chose qui puisse me motiver. Je suis franchement très satisfait et ce premier test me donne encore plus envie de poursuivre ma préparation pour atteindre mon objectif. Arriver en F1 et pouvoir dédier à Anthoine mes bonnes performances, un podium ou une victoire, ce serait comme un résultat commun pour lequel je me battrai jusqu’à l’épuisement. La route est longue mais grâce à ces essais, j’ai recommencé ma carrière de pilote. »

Juan conclut :

« Mon nouveau casque est très spécial pour moi parce que c’est celui que j’utiliserai pour mon come-back en course. Et pour qu’on se souvienne d’Anthoine, je le porterai toujours, j’ai son logo au sommet et à l’arrière. Le reste, c’est mon design habituel tout simplement, avec des couleurs différentes pour que cela concorde avec celles de la voiture. »

Auparavant, le lundi 1er février 2021, Juan Manuel Correa avait indiqué qu’il allait reprendre la compétition et retrouver le volant en monoplace, précisant qu’il piloterait cette saison en Formule 3 avec l’écurie ART GP.

En effet près de dix-huit mois après avoir frôlé la mort à Spa dans cette épreuve de F2, malheureusement fatale à Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa bien remis a décidé de reprendre la direction des circuits.

Pour mémoire, rappelons qu’avant son dramatique accident, Correa avait obtenu deux podiums pour sa première saison de F2 et il avait été enrôlé come pilote de tests et d’essais avec l’écurie Alfa Romeo-Sauber en Formule 1.

Rappelons encore que le calendrier de la F3 FIA 2021, dont les manches se dérouleront en lever de rideau des GP F1 en alternance avec celles de la F2, comporte sept épreuves

Les pilotes F3 reviendront à nouveau en piste pour un autre test de pré-saison de deux jours sur le circuit de Catalunya de Montmélo au nord de Barcelone, les 21 et 22 avril prochains, avant l’ouverture de la saison le mois suivant.

Correa devrait donc effectuer son grand retour au volant lors de la course inaugurale 2021, en Espagne, sur le circuit de Cataluna à Montmelo au nord de Barcelone, du 7 au 9 mai prochain.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Manfred GIET – TEAM- F3

RAPPEL DU CALENDRIER F3 FIA 2021

7-9 mai : Espagne (Catalunya – Barcelone)

25-27 juin : France (Paul Ricard – Le Castellet)

2-4 juillet : Autriche (Red Bull Ring – Spielberg)

30 juillet-1er août : Hongrie (Hungaroring – Budapest)

27-29 août : Belgique (Spa – Francorchamps)

3-5 septembre : Pays-Bas (Zandvoort)

22-24 octobre : États-Unis (COTA – Austin)