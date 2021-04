UNE VENTE AUX ENCHÈRES A PARIS …. DE BELLES VOITURES AMÉRICAINES

La maison de vente aux enchères Parisienne Carprecium organise, ce mardi 6 avril à 19heures, une vente aux enchères live d’automobiles de collection, sur son site dédié www.carprecium.com

Cette vacation thématique, dénommée Born in the U.S.A, propose au catalogue un peu moins de vingt automobiles américaines, des années 50 à 90. On y retrouve, entre autre, la mythique Ford Mustang, les Chevrolet Camaro, Impala et Corvette, deux Cadillac, un Pick-up Ford F1 de 1949 et un F150 de 1982, ou encore les belles modernes que sont la Dodge Charger et la Dodge Viper.

Pour voir le catalogue et enchérir : https://www.carprecium.com/ventes.php?p_ventes=38&vpo=1

On the road again… c’est la 11ème vente que Carprecium organise, et celle-ci s’ajoute à un calendrier de vacations thématiques bien fourni jusqu’à l’horizon d’août 2021.

Maître Alexandre Millon, accompagné de son expert, Fabrice Fournier, co-fondateur du parking.fr, dispersera les lots de la vente en video-live, en tâchant comme toujours d’offrir un moment convivial et de qualité aux amateurs de bolides américains et de belles autos.

Sous le feu des enchères, une mythique Dodge Viper, ovni de l’industrie automobile américaine, présentée ici sous le regard de Gilles Gaignault qui fut le tout premier à l’engager en compétition aux 24 Heures du Mans en juin 1994: https://www.youtube.com/watch?v=x5T8LnI283k

Tous les véhicules présents au catalogue ont été expertisés par un spécialiste mécanicien, ce qui permet à la Maison de ventes d’offrir une garantie maximale aux acheteurs.

Guillaume de Lusigny

gdelusigny@millon.com

Tél: 06 50 51 45 81

Frais de vente : 12% HT / 14,4% TTC