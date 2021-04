A PROPOS DE ZARCO, JEAN MICHEL BAYLE SE SOUVIENT

L’ancien double Champion du monde de motocross, multiple Champion US de Supercross, avant par passion de se reconvertir à la piste, avec succès en endurance – victorieux des 24 Heures du Mans moto et du Bol d’Or- puis aux Grands Prix de vitesse, Jean Michel Bayle, Le kid’ de Manosque, qui conseilla Johann Zarco au plus mauvais moment de sa carrière en Moto GP, lors de sa séparation d’avec KTM, se rappelle de ses heures noires, Johan Zarco deux ans plus tard se retrouvant ce dimanche 4 avril 2021, en tête du Championnat du monde du Moto GP 2021

Johann Zarco en tête du championnat du monde MotoGP!

Impensable il y a deux an et demi, alors qu’il n y arrivait pas avec une moto et un team qui ne lui convenait pas, il m avait demandé de venir l’aider.

Personne ne pouvait a ce moment la lui conseiller d’arrêter son contrat, même pas moi au parcours atypique et osé. Alors je lui avait dit de suivre son coeur, suivre ce qu’il avait vraiment au fond de lui en espérant qu’il prenne un décision raisonnable et un peu plus conforme.

Il a écouté mon avis et celui de ses proches et a prit la décision tout seul d arrêter son contrat sans aucune garantie de continuer en motogp.

J’étais déçu a ce moment la et en meme temps je comprenais son choix car si j’avais écouté la raison je serais jamais aller au États-unis après deux titres de champion du monde et encore moins faire le championnat du monde de vitesse après mes succès Américains. Mais la folie m’a apporté tout ce que j ai fait.

Alors j’ai regardé Johann sans guidon a la fin de la saison 2019 et je me suis demandé comment il allait s’en tiré ?

Puis, il a remplacé un pilote blessé pour les dernières courses avec quelques belles performances et a trouvé un guidon avec un team qui lui a donné une chance et puis pour 2021 il signe avec un team de premier plan.

Aujourd’hui il est en tete du championnat du monde MotoGP.

Alors quoi penser !!!

-Il faut suivre et croire en ses rêves.

-Il est difficile d’arrêter un rêve qui est en chemin.

Dans toute ma carrière j ai appris une chose. Il y a ceux qui font les choses et ceux qui regardent faire les choses, cela n’a rien de comparable.

Hier on a vu aussi la victoire d’un autre pilote Français, je l’avais interviewé au GP de France quand il était encore tout jeune. (15 ans je crois) et j’avais vu au fond de ses yeux un truc special, quelque chose que tu ressens, après son parcours tres chaotique dans les différentes categories, un doute sur ce que j’avais ressenti, s’est installé en moi.

Mais meme si il est encore jeune, il a prouvé hier qu’il pouvait se battre pour gagner, alors que l’an passé, il gagnait seulement quand c‘était facile.

Bravo a vous deux.

On veut de la folie mais juste une chose, restez respectueux sur le circuit et en dehors, c’est important pour l’image de la moto en France.

Go, go, go

Jean Michel BAYLE