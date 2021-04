RECORD DE LA PISTE POUR CAIO COLLET QUI CONCLUT EN TÈTE LES ESSAIS D’INTER-SAISON, DE LA F3 FIA, AU RED BULL RING

Quatrième et ultime session ce dimanche après-midi, des deux journées des tests collectifs d’avant-saison qui se sont déroulés ce week-end sur le circuit du Red Bul Ring, en Styrie au sud de l’Autriche.

Séance finale passionnante pour les jeunes espoirs de la F3 FIA à Spielberg au cours de laquelle les ‘rookies’ se sont mis en évidence, à tel point que trois d’entre eux réalisent un joli tir groupé, occupent les quatre premières places!

La pole finale à l’issue des quatre séances est revenue au pilote Caio Collet, le jeune Brésilien, membre de l’Alpine Renault Academy, qui avec la Dallara de l’équipe MP Motorsport, a signé le temps de référence en 1’18 « 592. Synonyme de record de la piste ! Record que détenait depuis la veille le Russe Alexandr Smolyar, avec 1’18 894!

Le vice-champion 2020 de l’Eurocup Formule Renault, devance le Norvégien de l’équipe Prema, Dennis Hauger, en deuxième année en F3 et champion d’Italie en F4 en 2019, son dauphin second avec 1’18″711.

On pointe ensuite en troisième et quatrième position, les pilotes Red Bull alignés par les écuries Hitech et Carlin, l’Américain Jak Crawford – âgé de 15 ans! – et Jonny Edgar, arrivant directement de la F4 italienne et allemande où ils étaient coéquipiers chez Van Amersfoort et immédiatement au sommet en F3 FIA, à respectivement 183 et 189 millièmes de Collet !

Suivent Matteo Nannini, cinquième d’HWA Racelab qui précède Frederik Vesti de l’équipe ART GP de 14 millièmes.

Le Français Clément Novalak de l’écurie transalpine Trident, leader du premier roulage samedi matin, termine septième, devant l’excellent Michael Belov de l’équipe Tchèque Charouz.

Bon test pour Olli Caldwell du Prema, neuvième tandis qu’Alexander Smolyar, d’ART GP, poleman samedi, finit dixième, et premier de ceux qui ne sont pas parvenus à descendre en dessous de 1’19 « !

A retenir encore que le rookie de la Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc se retrouve loin, seulement dix-huitième, après deux jours pas faciles pour lui si on compare avec la performance des autres débutants des différentes académies et de ses coéquipiers, et des sessions compliquées aussi pour Lorenzo Colombo, toujours au-dessus de la vingtième position avec la voiture de l’équipe Espagnole Campos.

Deux drapeaux rouges dans cette séance, le premier suite au tête à queue au virage 10 de Calan Williams, leader de la séance matinale ce dimanche, et le second pour Ayumu Iwasa qui s’est arrêté sur la ligne droite d’arrivée en raison de problèmes mécaniques.

Un motencre sur Juan Manuel Correa. L’Équatorien d’ART GP qui revient à la compétition aprés des mois de convalescence suite au dramatique accident survenu le 31 août 2019, lors de la cuorse de F2 qui a malheureusement coûté sa vie au grand espoir Français Anthoine Hubert, reprend ses marques. Ce dimanche après-midi, il signe comme meilleur chrono, 1’19″457 (19éme temps sur 30) et lors de la session matinale (11éme temps derrière Caio Collet), il était crédité de 1’19″189. Des chronos plutôt encourageants!

Les pilotes F3 reviendront à nouveau en piste pour un autre test de pré-saison de deux jours sur le circuit de Catalunya de Montmélo au nord de Barcelone, les 21 et 22 avril prochains, avant l’ouverture de la saison le mois suivant.

Peter SOWL

Photos : F3

LE CLASSEMENT DE LA SESSION DE L’APRÉS-MIDI EN F3 FIA, DIMANCHE 4 AVRIL 2021

1 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’18″592 – 57 tours

2 – Dennis Hauger – Prema – 1’18″711 – 48

3 – Jak Crawford – Hitech – 1’18″775 – 63

4 – Jonny Edgar – Carlin – 1’18″791 – 50

5 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’18″866 – 46

6 – Frederik Vesti – ART GP – 1’18″880 – 52

7 – Clement Novalak – Trident – 1’18″886 – 35

8 – Michael Belov – Charouz – 1’18″894 – 47

9 – Olli Caldwell – Prema – 1’18″993 – 44

10 – Alexandr Smolyar – ART GP – 1’19″005 – 50

11 – Amaury Cordeel – Campos – 1’19″030 – 42

12 – Roman Stanek – Hitech – 1’19″054 – 67

13 – Logan Sargeant – Charouz – 1’19″204 – 45

14 – Pierre Louis Chovet – Jenzer – 1’19″296 – 47

15 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab – 1’19″311 – 45

16 – Ayumu Iwasa – Hitech – 1’19″345 – 50

17 – Calan Williams – Jenzer – 1’19″410 – 35

18 – Arthur Leclerc – Prema – 1’19″415 – 52

19 – Juan Manuel Correa – ART GP- 1’19″457 – 47

20 – Jack Doohan – Trident – 1’19″509 – 45

21 – David Schumacher – Trident – 1’19″578 – 39

22 – Filip Ugran – Jenzer – 1’19″664 – 44

23 – Rafael Villagomez – HWA Racelab – 1’19″718 – 47

24 – Lorenzo Colombo – Campos – 1’19″756 – 37

25 – Reshad De Gerus – Charouz – 1’19″801 – 40

26 – Laszlo Toth – Campos – 1’19″935 – 54

27 – Kaylen Frederick – Carlin – 1’20″253 – 44

28 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport – 1’20″302 – 43

29 – Ido Cohen – Carlin – 1’20″543 – 47

30 – Victor Martins – MP Motorsport – Pas de chrono – 0

LE CLASSEMENT DE LA SESSION MATINALE EN F3 FIA, DIMANCHE 4 AVRIL 2021

1 – Calan Williams – Jenzer – 1’18″836 – 30 tours

2 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’18″858 – 25

3 – Kaylen Frederick – Carlin – 1’18″901 – 30

4 – Victor Martins – MP Motorsport – 1’18″912 – 34

5 – Jak Crawford – Hitech – 1’18″915 – 32

6 – Michael Belov – Charouz – 1’18″943 – 31

7 – Logan Sargeant – Charouz – 1’18″981 – 31

8 – Frederik Vesti – ART GP – 1’19″015 – 37

9 – David Schumacher – Trident – 1’19″086 – 24

10 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’19″099 – 32

11 – Juan Manuel Correa – ART GP – 1’19″189 – 33

12 – Jonny Edgar – Carlin – 1’19″244 – 17

13 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab – 1’19″277 – 23

14 – Jack Doohan – Trident – 1’19″323 – 27

15 – Clément Novalak – Trident – 1’19″383 – 22

16 – Ido Cohen – Carlin – 1’19″405 – 30

17 – Ayumu Iwasa – Hitech – 1’19″510 – 33

18 – Roman Stanek – Hitech – 1’19″591 – 20

19 – Rafael Villagomez – HWA Racelab – 1’19″599 – 32

20 – Alexander Smolyar – ART GP – 1’19″616 – 32

21 – Reshad De Gerus – Charouz – 1’19″625 – 43

22 – Amaury Cordeel – Campos – 1’19″639 – 37

23 – Filip Ugran – Jenzer – 1’19″670 – 37

24 – Olli Caldwell – Prema – 1’19″717 – 31

25 – Pierre Louis Chovet – Jenzer – 1’19″744 – 42

26 – Laszlo Toth – Campos – 1’19″822 – 40

27 – Lorenzo Colombo – Campos – 1’19″888 – 29

28 – Dennis Hauger – Prema – 1’20″047 – 30

29 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport – 1’20″142 – 21

30 – Arthur Leclerc – Prema – 1’20″329 – 31