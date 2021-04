MOTOGP 2021 A DOHA : DOUBLÉ FRANÇAIS QUARTARARO/ZARCO D’UN GP HISTORIQUE

Ce GP du Qatar (dit de Doha) 2021 est à marquer d’une pierre blanche parce qu’outre un doublé français jamais vu en MotoGP (avant c’était le 500) on a assisté à un GP de Moto3 démentiel, un Moto2 en baston de bout en bout et un MotoGP haletant.

Haletant parce que le rookie Jorge Martin, en pole pour son deuxième GP dans la cylindrée, est parti en holeshot devant Zarco et il est resté tellement longtemps en tête que l’on a bien cru qu’il allait gagner.

Zarco, Rins s’y sont cassé les dents durant plus des trois quarts des 22 tours puis est arrivé Quartararo qui a sagement roulé cinq et a préservé ses pneus (méthode Vinales la semaine dernière) a passé tout le monde et termine premier de façon magistrale.

Dans le dernier tour, Zarco a enfin réussi à passer Martin, il y a donc un doublé français Quartararo/Zarco sur le podium avec un Martin trois, les deux Pramac sont encore les deux Ducati les plus rapides.

Zarco et Fabio ont parlé après leur podium.

Zarco a même chanté la Marseillaise, c’est mérité, c’est émouvant et c’est superbe

Johann: « Que Fabio gagne la course et que je termine deuxième, mon bonheur est le même. C’est pourquoi j’ai vraiment tenu à chanter, parce que nous devions réaliser à quel point cela a été phénoménal ce que nous avons fait aujourd’hui pour la moto française. Nous devions apprécier et nous l’avons vraiment apprécié. Il a dit qu’il s’agissait peut-être d’un de ses meilleurs moments de sa carrière, et je ne l’avais pas réalisé de cette façon, mais c’est vrai que c’est un des meilleurs, peut-être avec les titres mondiaux il y a quelques années. Mais ce moment était unique. »

Fabio: Honnêtement, j’ai été très ému mais quand j’ai entendu Johann chanter l’hymne national…

C’est un bon chanteur, il pourrait en faire son travail. Je lui trouverai du boulot quand il deviendra vieux. Tout cela m’a fait rire sur le podium, mais honnêtement je tiens à le féliciter car il a connu des moments difficiles. Mais chanter l’hymne national français ensemble, de la part d’amis, cela a été un des meilleurs moments que j’ai connus. »

Vinales a commencé sa remontée habituelle un poil trop tard, il était quatre avant de se faire bouffer par Rins, Suzuki rate donc une fois de plus le podium, Mir est sept.

Je sais que nous sommes plusieurs à le penser, ce Martin est un pilote phénoménal depuis son titre en Moto3 et Pramac a eu totalement raison de le nommer coéquipier de Zarco.

Il s’est en plus révélé un freineur de génie, un peu à la Marc Marquez…

A suivre !

Cerise sur le gâteau, Zarco est en tête du mondial devant Quartararo, je sais on n’a fait que deux courses mais ça aussi c’est du jamais vu en MotoGP.

J’en ai encore les mains qui tremblent, pardon d’avance pour les fautes de frappe…

Bagnaia est six, Mir sept puis bonne surprise aussi pour KTM, Binder est huit, parti en medium à l’avant quand tout le monde était en soft était probablement la meilleure idée pour la marque autrichienne.

Miller est neuf, devant Aleix Espargaro… Aprilia n’a donc toujours pas fait un seul Top Cinq dans l’histoire du MotoGP, il est pourtant parti trois.

Là on est dans les ratages, en particulier pour les deux usines Ducati six et neuf, sur un circuit fait pour Ducati (mais où Yamaha a gagné les deux fois).

Tous les résultats sont groupés en fin de reportage, avec toutes les séances du week end, on verra que les Français ont toujours été bien, Zarco savait sans doute qu’il aurait Martin, il a préservé ses pneus pour ça en restant quasiment tout le temps avec le même écart (Rins l’a d’ailleurs doublé un moment !) mais Quartararo en extase est passé, je vous l’ai dit, un GP magique…

La Marseillaise est toujours le plus bel hymne du monde, alors sur un podium au bout du désert, chair de poule assurée…

Félicité pour cette sensationnelle Fabio qui confiait:



Ce n’est pas difficile à dire puisque je n’en ai pas gagné tant que ça. C’est incroyable, je rêvais de gagner ici, au Qatar.

Cependant que Johann Zarco brillant dauphin indiquait lui:

« Une victoire française, un podium pour moi avec mon équipier et la première place du Championnat, c’est super.



En Moto2 idem, c’est une cylindrée où le mot baston est quasiment inconnu or Lowes parti en pole, passe vite en tête mais il est suivi à deux dixièmes, parfois moins, par un Gardner déchaîné, l’Anglais a du se battre comme un lion (animal symbolique de l’Angleterre), il a réussi à tenir et le God Save the Queen a eu une sacrée gueule sur le podium.

Lowes a donc gagné deux fois en deux GP, plus les deux pole, il est en tête du mondial, dix points devant Gardner, deux fois deuxième.

Ces deux là n’ont pas fini de fourailler !

Et tant mieux, le Moto2 voit enfin des batailles à coups de dixièmes…

En Moto3, là ça a été une guerre totale, pas entre quatre/cinq pilotes comme en MotoGP, pas comme entre deux pilotes en Moto2 mais entre quinze pilotes arrivant à six de face au freinage du bout de ligne droite, plusieurs leaders par tour, pas mal d’accrochages.

Mais surtout un scandale, sept pilotes sont partis (donc derjos) des stands suite à des pénalités absurdes de ces crétins de Marshalls, or le vainqueur de cette bataille où il était impossible de voir un quelconque leader (un peu Binder mais pas tout le temps, loin de là) a été gagné par Acosta, qui est parti des stands.

En plus il est rookie en Moto3, c’est dire à quel point légendaire on a commencé la soirée !

Oui, le MotoGP est toujours spectaculaire, souvent émouvant mais là, ça a été limite infarctus du début à la fin.

Ceux qui ont vu ce GP à la TV pourront dire « je l’ai vu », j’y étais ce sera quand les gouvernements feront leur boulot.

En tous bravo à tous, il pouvait aussi y avoir des blessures graves, il semble que ce ne soit pas le cas, je dis il semble parce que tout allait si vite que les caméras ne restaient pas longtemps sur les lieux de crash.

Encore, encore !

Et merci à Fabio et Johann, ça mériterait la descente des Champs Elysées mais la moto est politiquement incorrecte, je vais te dire lecteur on s’en fout de prendre notre pied tous seuls…

Tous les résultats sur https://www.motogp.com/fr/Results+Statisticss

Jean Louis BERNARDELLI