MOTOGP 2021 AU QATAR 2 : POLE DE MARTIN DEVANT ZARCO, DOUBLÉ PRAMAC DUCATI

Très belle cette pole, parce que ça s’est battu tout le temps.

Martin a joué devant presque depuis le début, il a souvent été viré de la tête par d’autres (Vinales en particulier) mais sur la fin, avec les pneus neufs et sur une piste à 24 degrés, il a fait un tour de folie et prend sa première pole, pour son deuxième GP en MotoGP…

L’Espagne remplace facilement un héros par un autre !

Mais celui-là je suis content parce que je lui sculpte une stèle quasiment à chaque GP depuis son titre en Moto3.

Zarco a choisi de rentrer au stand assez tard pour changer de pneus et de ne se donner qu’un seul tour pour jouer le tout, ça marche il est deux.

Donc deux Ducati aux deux premières places, ce qui nous fait déjà un beau départ demain parce que Martin est assez fort à ce moment de la course.

Et avec Zarco deux, vu le petit nombre de Français en MotoGP on peut faire un beau cocorico.

Vinales est trois devant un Miller pas content d’être en deuxième ligne, un Quartararo cinq qui devra affronter la marée rouge avec Vinales parce qu’en deuxième ligne il y a aussi Bagnaia, quatre Ducati dans les six premiers…

Bien sûr, on se demande ce qu’ont pu faire les Suzuki, qui font de très gros GP parce que leurs châssis magiques ne bouffent pas les pneus, ce qui est important surtout en soft, mais c’est encore raté, Rins est huit et Mir neuf, il va falloir encore se mettre à bouffer petit à petit ceux qui devant ont brûlé leurs pneus un peu vite…

Zarco et Martin devront faire très gaffe à ça…

En plus Miller et Bagnaia sont tout près et pas bien tendres comme pilotes.

L’élégance contre la force, le MotoGP est une lutte inattendue et toujours à surprises…

Morbidelli est dix, il fait évidemment encore la gueule et on le comprend, mais c’est encore plus grave pour Rossi, invisible…

Là pour l’instant il fait vraiment l’année de trop.

KTM encore dans les soucis, son meilleur pilote, Oliveira, partira douze mais il est à deux secondes des Ducati !

Chez Honda, Bradl sauve l’honneur avec un onzième temps (mais à plus d’une seconde de la pole).

Bref, je ne vais surtout pas écrire beaucoup d’appelés pour peu d’élus, c’est une phrase marronnier qui m’énerve au plus haut points, d’autant plus que sur cette pole, il y a beaucoup de gens contents !

Et nous aussi, spectateurs d’un miracle quasi permanent…

Au fait, sur la FP4, la seule séance totalement libre du week end et réservée aux MotoGP qui peuvent rouler en mode GP, pneus, châssis, réservoir plein, qui donne souvent de bonnes infos sur ce qui peut se passer le lendemain, Zarco a été meilleur temps devant Vinales et Mir, ça peut en effet former un trio de folie quand Mir sera remonté avec les bretteurs…

En Moto2, Lowes prend sa deuxième pole en deux GP, il est resté très sage durant toutes les sessions de travail, tout en veillant à rester dans les qualifiés de la Q2, durant la pole, il est venu se placer devant l’Américain Gardner et un adversaire italien très mordant, Marco Bezzecchi.

Bon, comme d’hab’, la seule question est de savoir si on aura un peu de baston, au moins au début ou si on se mettra vite à la mode Moto2, à la queue leu-leu très étirée…

En Moto3, encore une première pole, celle de Jaume Masia, qui est en Moto3 depuis 2017, bref pas le perdreau de l’année mais une première pole, comme pour Martin en MotoGP, c’est du lourd.

En revanche, les Marshalls ont encore merdé sévère, envoyant sept pilotes partir des stands (on imagine la curée) parce que vendredi, ils ont ralenti un peu fort pour attendre un lièvre, c’est vrai que c’est dangereux, les autres sont sur la trajo et à donf, mais on a un résultat démentiel, Garcia, qui est deux et a bien failli prendre la pole, partira derjo des stands.

Messieurs les Marshalls, vous êtres vraiment des nullards mais on ne va pas revenir là-dessus, je le dis presque à chaque GP.

Ces mecs doivent rêver de justice expéditive, genre l’Inquisition, sans appel ou avec mais automatiquement rejeté.

Je vais finir par les surnommer « Les Dominicains », qui n’ont pas été les seuls juges de l’Inquisition mais largement les plus actifs…

Tous les résultats sur https://www.motogp.com/fr/Results+Statistics

Jean Louis BERNARDELLI