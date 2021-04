LE RUSSE SMOLYAR LE PLUS RAPIDE DES 1ers ESSAIS F3FIA AU RED BULL RING

Lors de la session de l’après-midi ce samedi 3 avril 2021, de la première journée des premiers essais collectifs d’avant-saison du Championnat des monoplaces de la FIA F3 sur le circuit Autrichien du Red Bull Ring à Spielberg, Alexander Smolyar de l’équipe ARTGP, signe le temps de référence du jour.

Le jeune Russe étant en outre le seul à franchir la limite des 1’19 », en réalisant son dernier chrono en 1’18 » 894 !

Smolyar hérite de la pole de cette première session des essais car auparavant lors de la première séance matinale, le Français Clément Novalak de la Scuderia transalpine Trident, s’il avait conquis la première position, il n’avait pu faire mieux que 1’19″162 !

De cette journée d’ouverture de la saison de la F3 FIA, on notera que les recrues du Red Bull Junior, se sont remarquablement comportés avec Jonny Edgar, le Champion d’Allemagne de la F4 2020, qui s’est classé deux fois deuxième fois en 1’19 « 036 avec la Dallara de l’équipe Carlin tandis que Jak Crawford, le rival des Anglais en F4 Italienne et aussi allemande, a terminé quatrième en 1’19 » 085 avec la voiture d’Hitech.

A noter que Frederik Vesti, le danois d’ART GP, pilote Junior Mercedes, ancienn champion d’Europe régionale en 2019 et déjà en F3 l’année dernière, a établi le temps de 1’19 « 056.

Et qu’un autre jeune protégé de Red Bull, le Norvégien Dennis Hauger, victorieux de la F4 Italia 2019 et qui roule chez Prema, se porte également bien, décrochant le cinquième temps en 1’19 « 110.

Ensuite ? On pointe Roman Stanek d’Hitech et Logan Sargeant de Charouz, respectivement sixième et septième, suivi de l’Australien Jack Doohan, encore un autre produit Red Bull, premier des pilotes Trident. Matteo Nannini figure dans le top 10, neuvième pour HWA Racelab et devance les protagonistes de la session matinale, le Français Clément Novalak – meilleur temps matinal avec 1’19 « 309 et le Brésilien Caio Collet du MP son dauphin en 1’19″328

Essais de simulation de course cet après-midi pour le Champion de l’Eurocup 2020, le Français Victor Martins, troisième ce matin avec 1’19″364

Mais l’événement était ce samedi le grand retour de Juan Manuel Correa qui reprend la compétition chez ART GP.

Correa le miraculé du drame de l’épreuve de F2 du GP de Belgique à Spa, le samedi 31 août 2019, qui a coûté la vie au Français Anthoine Hubert…

En matinée, il boucle 19 tours contre 37 aux plus assidus (Jonny Edgar –Lorenzo Colombo et Kaylen Frederick) et réalise le dix-neuvième chrono avec 1’19″328.

L’après-midi, l’Equatorien bouclant 48 tours contre 64 à Matteo Nannini, avec le 14éme temps en 1’19″456.

Peter Sowl

Photos : F3 – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE L’APRES-MIDI CE 3 AVRIL 2021

1 – Alexander Smolyar – ART GP- 1’18″894 – 50 tours

2 – Jonny Edgar – Carlin – 1’19″036 – 45

3 – Frederik Vesti – ART GP- 1’19″056 – 54

4 – Jak Crawford – Hitech – 1’19″085 – 55

5 – Dennis Hauger – Prema – 1’19″110 – 39

6 – Roman Stanek – Hitech – 1’19″197 – 52

7 – Logan Sargeant – Charouz – 1’19″198 – 44

8 – Jack Doohan – Trident – 1’19″238 – 52

9 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’19″288 – 64

10 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’19″292 – 52

11 – Clement Novalak – Trident – 1’19″309 – 53

12 – Michael Belov – Charouz – 1’19″406 – 37

13 – Calan Williams – Jenzer – 1’19″422 – 42

14 – Juan Manuel Correa – ART GP- 1’19″456 – 48

15 – David Schumacher – Trident – 1’19″467 – 53

16 – Olli Caldwell – Prema – 1’19″491 – 41

17 – Arthur Leclerc – Prema – 1’19″509 – 41

18 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab – 1’19″515 – 35

19 – Kaylen Frederick – Carlin – 1’19″565 – 47

20 – Rafael Villagomez – HWA Racelab – 1’19″642 – 54

21 – Pierre Louis Chovet – Jenzer – 1’19″711 – 52

22 – Amaury Cordeel – Campos – 1’19″740 – 36

23 – Lorenzo Colombo – Campos – 1’19″761 – 46

24 – Reshad De Gerus – Charouz – 1’19″933 – 38

25 – Ayumu Iwasa – Hitech – 1’19″942 – 55

26 – Filip Ugran – Jenzer – 1’20″149 – 49

27 – Ido Cohen – Carlin – 1’20″158 – 43

28 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport – 1’20″408 – 45

29 – Victor Martins – MP Motorsport – 1’20″437 – 52

30 – Laszlo Toth – Campos – 1’21″198 – 29

LE RESULTAT DE LA SESSION MATINALE CE 3 AVRIL 2021

1 – Clement Novalak – Trident – 1’19″162 – 26 tours

2 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’19″328 – 30

3 – Victor Martins – MP Motorsport – 1’19″364 – 34

4 – Frederik Vesti – ART GP- 1’19″492 – 30

5 – Olli Caldwell – Prema – 1’19″522 – 22

6 – Dennis Hauger – Prema – 1’19″545 – 18

7 – Matteo Nannini – HWA Racelab – 1’19″561 – 28

8 – Jack Doohan – Trident – 1’19″641 – 13

9 – Michael Belov – Charouz – 1’19″726 – 20

10 – Jonny Edgar – Carlin – 1’19″751 – 37

11 – David Schumacher – Trident – 1’19″786 – 25

12 – Arthur Leclerc – Prema – 1’19″905 – 18

13 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab – 1’19″905 – 24

14 – Logan Sargeant – Charouz – 1’19″964 – 9

15 – Alexander Smolyar – ART GP- 1’19″978 – 31

16 – Ayumu Iwasa – Hitech – 1’20″014 – 28

17 – Jak Crawford – Hitech – 1’20″051 – 28

18 – Filip Ugran – Jenzer – 1’20″098 – 28

19 – Roman Stanek – Hitech – 1’20″102 – 27

20 – Pierre Louis Chovet – Jenzer – 1’20″125 – 20

21 – Ido Cohen – Carlin – 1’20″219 – 36

22 – Juan Manuel Correa – ART GP- 1’20″283 – 19

23 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport – 1’20″421 – 30

24 – Amaury Cordeel – Campos – 1’20″446 – 28

25 – Calan Williams – Jenzer – 1’20″456 – 22

26 – Reshad De Gerus – Charouz – 1’20″557 – 34

27 – Rafael Villagomez – HWA Racelab – 1’20″687 – 18

28 – Lorenzo Colombo – Campos – 1’20″722 – 37

29 – Laszlo Toth – Campos – 1’20″735 – 32

30 – Kaylen Frederick – Carlin – 1’21″057 – 37