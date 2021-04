AVEC ‘EXTREME E’ QUI DÉMARRE CE WEEK-END EN ARABIE: DU NOUVEAU EN SPORT AUTO !

Mais avant tout… qu’est ce l’Extreme e?

Une compétition de SUV e, alliant Sport Automobile, divertissement et éco-responsabilité, sur une idée de Gil de Ferran et de Alejandro Aggag.

Qui sont ces deux éminents personnages ?

Tout d’abord, Gil de Ferran :

Né à Paris, doté de la double nationalité Française et Brésilienne, ancien pilote de talent ayant fait l’essentiel de sa belle carrière sportive aux USA, il est notamment double vainqueur du Championnat CART (ex-Indy Car) en 2000 et 2001 et vainqueur des prestigieuses 500 Miles d’Indianapolis en 2003.

Les portes de la F1 ne se sont jamais ouvertes pour le pilote de Ferran, mais il y fait une magnifique reconversion, après son arrêt de la compétition en occupant le poste de directeur sportif de l’écurie Honda en Formule1, de 2005 à 2007.

Il a ensuite été le patron de la compétition chez McLaren Racing, en charge notamment du programme F1. Gil de Ferran sait donc de quoi il parle quand il cause de Sport Auto !

Alejandro Aggag, quant à lui, est Espagnol, né à Madrid. Il a commencé sa carrière professionnelle par un engagement en politique qui l’amène jusqu’à un siège de député européen. Mais très vite, il se tourne vers le «business» et le Sport Auto. Il devient l’actionnaire principal de l’Écurie Campos Grand Prix engagée en GP2 (aujourdhui F2), en lever de rideau des Grands Prix de F1. Mais Alejandro Aggag, est surtout le créateur et le promoteur de la fameuse Formula E, devenu au fil des ans et des saisons, un Championnat du monde des monoplaces électriques reconnu par la FIA, et avec le succès que l’on connait. Tous les grands constructeurs (Audi-BMW-Mercedes-Porsche-Jaguar) ayant rejoint cette discipline, année aprés année et emboîtant le pas de la firme Française Renault, toute 1ére à s’y être inscrite en 2014

Extreme E sera donc une compétition avant tout, mais conçue comme un divertissement télévisuel avec confrontations directes et éliminations sur un parcours «off-road» spectaculaire. La particularité de cette Extreme Esera d’être disputée dans des endroits exceptionnels par leurs paysages et environnements et également, symboliques de l’évolution et du changement climatique.

Des terrains particulièrement difficiles aussi en raison des conditions climatiques extrêmes que l’on peut y rencontrer et qui ont pour nom Arctique, Himalaya, Désert d’Arabie, Amazonie et Océan Indien. De quoi planter le décor et interpeller sur les problèmes spécifiques rencontrés par ces régions : fonte de la banquise, recul des glaciers de montagne, désertification, déforestation, pollution plastique et montée des eaux…

Extreme E mettra donc aux prises des SUV électriques comme l’est actuellement le pace car de la Formule e, la Jaguar, avec un règlement technique proche de celui de la Formula e puisque la plateforme et les batteries seront celles conçues par l’organisateur, chaque participant, avec ou sans l’aide d’un constructeur, pouvant utiliser les moteurs électriques de son choix et mettre une carrosserie qui lui convient, un peu à la manière des voitures du Trophée Andros…

Avec Extreme E, ce sera l’occasion d’aborder le sport auto différemment, de le montrer sous un autre jour, de créer une sorte de série TV orientée sport et mettant l’accent sur des préoccupations majeures de notre époque. Pourquoi pas ?

Alejandro Aggag a déjà démontré sa capacité à rendre … l’impossible … possible! Avec, notamment, depuis sept ans, une course de voiture au cœur de Paris (le Circuit de Formula e autour des Invalides), à l’époque où l’équipe municipale de Paris dirigée par Anne Hidalgo n’a jamais été aussi autophobe qu’aujourd’hui.

Bravo à lui et ses équipes pour avoir réussi une telle gageure !

La voiture est de série, un prototype de SUV à châssis tubulaire Odyssey 21 produit par Spark Racing Technology, tout comme les monoplaces de Formule E. Les batteries sont fournies par Williams et la puissance maximale atteint 400 kilowatts (environ 536 chevaux). Le paddock, ou parc d’assistance, a été installé sur le cargo RMS St. Helena, qui transporte tout le matériel jusqu’au port le plus proche et aux différents lieux de course: pas d’avions donc.

Un système de chargement de cellules à hydrogène véritablement futuriste sera également monté à bord. Aucune émission et l’eau produite sera recyclée pour d’autres usages. De plus, en faveur de la durabilité, l’objectif d’Extrême E est d’avoir une empreinte carbone égale à 0: celle générée sera compensée progressivement par des travaux ad hoc, en s’appuyant sur des consultants scientifiques.

Chaque manche se déroulera sur deux jours: qualifications le samedi, demi-finale et finale le dimanche, avec à chaque fois deux tours du tracé de quelque neuf kilomètres, un avec une femme au volant, l’autre avec un homme.

Le Championnat Extreme E débute donc ce week-end dans le désert de l’Arabie Saoudite. Les neuf équipes composées obligatoirement d’un homme et d’une femme, pour la plupart ont recrutées des personnalités pour donner encore plus de prestige à cet événement…

Parmi les patrons de ces écuries, on trouve notamment les prestigieux Teams Américains, Andretti et Chip Ganassi, mais aussi deux stars de la F1, les deux Britanniques sacrés Champions du monde de Formule 1, Lewis Hamilton et Jenson Button, et également un autre ancien Champion du monde l’Allemand Nico Rosberg, sans oublier le double Champion du monde de la Formule e, le Français Jean-Eric Vergne!

Coté pilote, on pointe aussi également des stars, tels le nonuple Champion du monde des rallyes WRC, le Français Sébastien Loeb et l’Espagnol Carlos Sainz, lui aussi sacré double Champion du monde WRC et triple vainqueur du Dakar

Outre Loeb, un autre Pilote Français participe à cette nouvelle formule, Stéphane Sarrazin.

À coup sûr, il y a du monde, et du beau, sur la ligne de départ.

Alors place au spectacle !

Gilles VIRMOUX

Photos : Bernard BAKALIAN et FORMULE e

LES EQUIPES

Abt Cupra – Mattias Ekstrom, Claudia Hurtgen

Sainz XE – Carlos Sainz, Laia Sanz

Andretti – Timmy Hansen, Catie Munnings

Chip Ganassi – Kyle LeDuc, Sara Price

Hispano Suiza – Oliver Bennett, Christine Giampaoli

JBXE – Jenson Button, Mikaela Ahlin-Kottulinsky

Rosberg X – Johan Kristoffersson, Molly Taylor

Veloce – Stéphane Sarrazin, Jamie Chadwick

X44 – Sébastien Loeb, Cristina Gutiérez

LE CALENDRIER 2021

3-4 Avril: Al Ula (Arabie Saoudite)

29-30 mai: Lago Rosa (Sénégal)

28-29 aout: Kangerlussuaq (Groenland)

23-24 Octobre: Santarem (Brésil)

11-12 Décembre :Ushuaia (Argentine)