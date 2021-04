MOTOGP 2021 AU QATAR 2 : TRIPLÉ DUCATI, MILLER, BAGNAIA, ZARCO

INFO IMPORTANTE: LE GP DE FRANCE A COMMUNIQUÉ QU’IL NE SERAIT PAS ANNULÉ, LA DÉCISION D’Y RECEVOIIR DU PUBLIC SERA PRISE MI-AVRIL PAR LE PRÉFET, CECI RÉPOND SANS DOUTE A LA QUASI ANNULATION DES 24 HEURES DU MANS.

Quartararo quatre, plus le rookie Jorge Martin cinq, voilà un garçon qui apprend vite et grâce à lui, il y a quatre Ducati dans les cinq premiers temps du combiné de ce vendredi en MotoGP.

Alors que les autres cylindrées ont été plan-plan, le Moto3 a peut-être aussi été victime de la stratégie de Binder et ses suivants, cette journée de vendredi au Qatar en catégorie MotoGP a été carrément haletante.

Parce que les Ducati, qui n’avaient quasiment pas roulé le matin (piste à 47 degrés, aucun intérêt quand le GP sera à trente ou moins) ont fait parler la poudre, Miller tardivement, au moment des tours rapides, quand tout le monde a passé les double soft, il nous a fait aussi une glissade des deux maîtrisée, il sait piloter le garçon…

On comprend aussi qu’il soit le pilote idéal des pistes pourries…

Bagnaia lui a adopté une autre stratégie, faire un super temps en début de GP, rester longtemps devant tout le monde (Quartararo a quand même été meilleur temps un moment, idem pour Aleix Espargaro, même idem pour le rookie Jorge Martin !) et il termine deux en ayant beaucoup bossé, il confirme son statut d’homme à battre cette année.

Zarco a d’abord roulé fort, juste deux tours, puis s’est mis à bosser comme un dingue (la méthode qu’adore Gigi Dall’Igna le boss du team Ducati) et est remonté trois quand il le fallait, ce triplé de Ducati devrait être bon signe mais on sait qu’il ya une semaine, un Vinales en état de grâce est venu mettre cette perspective à bas, laissant quand même Zarco et Bagnaia prendre les deux autres podiums.

Quartararo quatre, régulièrement au cours e la soirée, il a envoyé sur un tour à plusieurs reprises, se retroubnat ou premier ou pas loin, vérifiant en fait ses réglages.

Zarco trois et Quartararo quatre ça fout un peu le frisson…

Et puis grosses félos à Jorge Martin le coéquipier rookie de Zarco, qui le matin, a fait comme Rins, un faux bon chrono,en roulant un tour avec un pneu soft mais assurant la qualif en Q2… Mais l’après midi, dans la vraie session, il termine cinq et a même un moment été en tête de chronos !

Morbidelli est sept malgré des soucis de moteur en première séance, les Suzuki, une fois de plus, ne savent pas faire un tour rapide, Rins huit, Mir treize.

Les Honda ont été peu performantes, Bradl est dix loin devant le trio Nakagami/Marquez/Espargaro.

Bon, la jeunesse de ses pilotes est certaine, mais l’idée était quand même d’attendre Marc Marquez dans la sérénité, là, on doit être un peu fébrile dans le stand…

Enfin KTM améliore un peu, Oliveira est onze à huit dixièmes de Miller, les autres Petrucci douze, Binder dix huit, Lecuona vingt deux, certes c’est le deuxième GP 2021, certes, ils l’ont assez dit, ce circuit n’est pas fait pour eux mais ils ont intérêt à carburer ou dimanche ou à Portimao après…

Résultats combinés MotoGP vendredi du GP du Qatar 2

En Moto2, c’est une des sessions les plus ennuyeuses que j’aie pu voir. Baston zéro, même au début, dès le deuxième tour Lowes a décidé d’aller bosser, une victoire anglaise en 250/Moto2 c’est bien mais un titre (le dernier est celui de Read en 1971) ça se prépare en bossant, il s’y est mis l’Angliche !

Di Giannantonio a fait un bon temps au début, est resté en tête beaucoup de temps, Gardner, Bezzecchi, Roberts sont venus le suivre.

A deux tours de la fin Lowes fait un tour rapide qui aest annulé pour dépassement des limites de piste, il reste septième temps point barre.

Le seul qui ait mis gaz à la fin est le rookie Fernandez, c’est sa première année en Moto2, il a raison, il est meilleur temps. On espère que le GP sera moins soporifique or on sait que le Moto2 quand ça part en file indienne à la queue leu-leu, c’est l’anti GP par excellence…

Résultats combinés Moto2 vendredi du GP du Qatar 2

En Moto3, il s’est passé un phénomène assez incroyable que j’ai même tendance à croire volontaire de la part des calibres ;

Il y a eu une séance, avec peu de baston d’ailleurs, avant les cinq dernières minutes et la rentrée au stand, Binder est en tête devant McPhee et Guevara.

Or dans ces stands, on sait qu’il faut repartir au moins deux minutes trente avant la fin de session pour pouvoir enquiller un vrai tour rapide.

Or bizarre, tout le monde est au stand sauf Garcia, on attend le départ des calibres avant que ce soit la ruée à la sortie des stands.

Et les calibres en question sortent vraiment trop tard, plusieurs pilotes arriveront aux damiers avant leur tour rapide, ils se font avoir… mais gardent leur position au combiné et dans le top 14 qui ira samedi direct en Q2, j’ai un gros doute entre la tactique ratée ou la stratégie suprême digne d’Austerlitz…

Peu importe, Garcia lui a démarré à temps et pique le deuxième temps, les autres n’avaient qu’à faire la même chose.

Rodrigo trois, McPhee quatre, Masia six, Binder en pole provisoire, ça se réglera demain mais dimanche il faudra envoyer durant tout le GP…

En faisant attention aux pneus, c’est comme ça que Vinales a gagné la semaine dernière, sur un circuit rapide il est tentant de brûler les pneus en baston mais à quelques tours de la fin on est à l’arrache et dimanche dernier, en Moto3, les KTM de Masia et Acosta ont été intouchables, rare dans cette cylindrée…

Résultats combinés Moto3 vendredi du GP du Qatar 2

Jean Louis BERNARDELLI