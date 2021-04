LE TEAM BYKOLLES PRÉPARE BIEN SON ARRIVÉE EN 2022, EN HYPERCAR EN MONDIAL WEC

L’équipe Autrichienne ByKolles a enfin donné de ses nouvelles ‘ fraîches ‘ en ce début du mois d’avril 2021.

L’écurie ByKolles Racing annonce et confirme bien en effet que son futur programme d’endurance dans la catégorie ‘Le Mans Hypercar’ suit son cours et elle fournit quelques détails, précisant aussi et surtout, qu’elle devrait bien effectuer ses grands débuts en Championnat du monde d’endurance WEC, en 2022.

ByKolles Racing pour le développement de son LMH, fera en attendant, appel d’une part, au pilote Français Tom Dillmann, un habitué du Team avec lequel il a disputé trois éditions des 24 Heures du Mans en LMP1, et d’autre part à l’Argentin Esteban Guerrieri, ancien vainqueur des 24 Heures du Nürburgring 2020, dans la catégorie TCR.

Tom qui indique :

« Je pilote pour l’équipe ByKolles depuis trois ans et je me sens vraiment à l’aise dans cette équipe. Le développement d’une nouvelle Hypercar pour la catégorie reine du WEC et des 24 Heures du Mans est une tâche très excitante »

Et l’Alsacien poursuit et ajoute :

« Au cours de ma carrière, j’ai été impliqué dans le développement de nombreuses voitures différentes, et notamment en LMP1 et en Formule E. J’ai hâte d’apporter mon expérience à ce projet et de pouvoir aider à le guider dès le début. »

Pour sa part, Guerrieri enchaine et précise, lui :

« J’attends avec impatience ce nouveau projet et les tests dans l’hypercar ByKolles. Je suis certain que ma désormais solide expérience dans une grande variété de type de voitures différentes va aider à développer de manière cohérente le projet PMC LMH Hypercar. »

Et il conclut :

« En même temps, pour moi c’est un retour avec eux, car je connais encore certains des membres de l’équipe de l’époque où nous roulions ensemble en Formule 3. »

Gilles GAIGNAULT

Photo : Thierry COULIBALY et TEAM