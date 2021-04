EN GT4 FRANCE, TOYOTA BY CMR FAIT UNE PAUSE EN 2021

Fort d’une première campagne prometteuse avec la Toyota GR Supra GT4, le Toyota Gazoo Racing France by CMR réoriente sa stratégie en Championnat de France FFSA GT pour mettre en lumière les concurrents privés engagés au plus haut niveau de la scène nationale tout en préparant l’avenir avec Aurélien Panis, Ambassadeur Toyota France.

Confiée à Aurélien Panis et Julien Piguet pour sa première saison dans l’Hexagone, la version GT4 de la mythique Supra s’est rapidement hissée sur les podiums tant dans sa catégorie qu’au général.

Les efforts de l’équipe de Charly Bourachot ont d’ailleurs été récompensés lors de la finale du calendrier au Circuit Paul Ricard avec la superbe victoire scratch d’Olivier et Aurélien Panis face aux Alpine, Aston Martin, Mercedes, Audi et autres constructeurs prestigieux.

Après cette première année conclue en beauté, le Toyota Gazoo Racing France by CMR prend désormais un peu de recul alors que les équipages plaçant leur confiance dans la GT4 conçue et produite par Toyota Motorsport GmbH, sont de plus en plus nombreux.

Malgré un contexte économique et sanitaire toujours difficile, l’équipe mettra toutefois en place un important programme d’essais avec l’Ambassadeur Toyota France Aurélien Panis. Le Français et la Toyota GR Supra GT4 du Toyota Gazoo Racing France by CMR devraient également s’aligner sur certaines manches du Championnat de France FFSA GT en 2021.

La structure et ses partenaires travaillent ainsi à l’engagement d’Aurélien Panis avec des invités de luxe et de belles surprises visant à valoriser la marque Toyota et son label Toyota Gazoo Racing sur plusieurs rendez-vous de la scène nationale.

Enfin, le Toyota Gazoo Racing France by CMR mettra à profit ce programme mêlant tests et compétition pour préparer son retour à temps plein dès 2022, avec des circonstances plus favorables à la mise en œuvre d’activations marketing et réseau au plus près du public.

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR et TEAM