BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM, DOMINE LES ESSAIS D’AVANT SAISON, DES 24 HEURES DU MANS

La saison du Championnat du monde d’endurance EWC de la FIM, débutera les 17 et 18 avril prochains, avec les 24 Heures du Mans Motos et à l’occasion ces deux derniers jours – mardi 30 et mercredi 31 mars – des tests d’avant-saison, organisés sur le circuit Manceau du Bugati, l’équipe Allemande BMW Motorrad World Endurance Team, affirme et confirme déjà sa place de favori !

Sur les deux journées de ces essais qui viennent de se tenir au Mans, l’équipe officielle BMW a en effet, dominé sans partage devant l’écurie FCC TSR Honda France et celle du Yoshimura SERT.

Avec 43 équipes en piste sur les 52 machines attendues – signalons notamment l’absence de la Yamaha Autrichienne du YART – au départ des 24 Heures Motos, les deux journées de tests organisés en vue de l’ouverture au Mans, donnent un avant-goût très intéressant, de la saison à venir.

Engagé depuis la saison dernière en Championnat du Monde EWC, le BMW Motorrad World Endurance Team a donc frappé fort d’entrée. La M 1000 RR officielle confiée à l’équipage formé de Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Javier Forés et Kenny Foray, a effectivement largement dominé ces sessions d’essais, s’imposant avec près d’une seconde d’avance sur la concurrence !

Pour bien marquer les esprits, BMW enregistre son meilleur tour en 1’35.133 et en profite ainsi pour battre le record du meilleur tour établi par le pilote Français Randy de Puniet, chrono qu’il avait établi lors des qualifications aux 24 Heures Motos 2017.

Le FCC TSR Honda France a été un de leurs principaux adversaires avec un tour en 1’36.068. Mais précisons que deux chutes ont pourtant retardé la progression de la Honda sur la deuxième journée.

Mike di Meglio, explique :

« C’est le risque des essais quand nous testons différents réglages et choix de pneumatiques ».

L’équipe Yoshimura SERT est tout proche avec le troisième temps en 1’36.190 et confirme la bonne intégration des deux grandes équipes, Japonaise et Française, dans cette nouvelle formation Suzuki.

Première équipe privée et toujours aussi incisive, VRD Igol Experiences et sa Yamaha décroche le 4éme chrono, devant Webike SRC Kawasaki France Trickstar qui affine son travail de réglages avec sa nouvelle monte de pneus Dunlop.

6éme temps au cumul des deux journées, Tati Team Beringer Racing a visiblement désormais une parfaite maîtrise de sa Kawasaki EWC. L’équipe tricolore devance la Yamaha du Wójcik Racing Team, la Ducati officielle ERC Endurance et la BMW du Team LRP Poland

PREMIER SUPERSTOCK DANS LE TOP10

Le BMRT 3D Maxxess Nevers, meilleur Superstock de ces tests, pointe avec le 10éme temps. Auteur dès mardi du meilleur temps dans cette catégorie, BMRT 3D Maxxess Nevers a toutefois du quitté prématurément les journées de tests au Mans.

Après une chute suivie d’un incendie mardi matin et une autre chute dans l’après-midi, ce team privé sur Kawasaki ne pouvait plus poursuivre.

Romain Mange, team manager, confiait :

« C’est maintenant une course aux pièces et au budget qui s’engage à quinze jours des 24 Heures Motos. Nous avons cassé deux cadres et de nombreuses pièces. Mais nous ferons tout pour être au rendez-vous au Mans. »

En Superstock, il faudra également bien sur surveiller l’équipe de la Garenne Colombes, National Motos, que dirige Stéphane, le fils de l’inoubliable ‘Pipo’ Baldit. La Honda National Moto, 14éme temps, qui fait son entrée dans cette catégorie.

Dans la catégorie, on trouve encore dans le Top20 de ces tests au Mans, OG Motosport by Sarazin, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, JMA Racing Action Bike et RAC41 Chromeburner.

Désormais, place à ces 24 Heures du Mans Moto et rendez-vous, jeudi 15 avril pour les premiers essais officiels de cette épreuve, la manche d’ouverture du calendrier mondial d’endurance moto 2021.

François LEROUX

Photos : Michel PICARD

LES VINGT MEILLEURS TEMPS DES DES TESTS ‘AVANT SAISON DES 24 HEURES MOTOS

1.BMW Motorrad World Endurance Team – 1’35.133

2.F.C.C. TSR Honda France – 1’36.068

3.Yoshimura SERT – 1’36.190

4.VRD Igol Experiences – 1’36.476

5.Webike SRC Kawasaki France Trickstar – 1’36.527

6.Tati Team Beringer Racing – 1’36.953

7.Wójcik Racing Team – 1’36.979

8.ERC Endurance Ducati – 1’37.276

9.Team LRP Poland – 1’37.504

10.BMRT 3D Maxxess Nevers – 1’37.745 (1erSuperstock)

11.R2CL – 1’37.766

12.3ART Best of Bike – 1’37.794

13.Moto Ain – 1’37.797

14.National Motos – 1’37.865 (Superstock)

15.Maco Racing – 1’37.912

16.Bolliger Team Switzerland – 1’38.027

17.OG Motosport by Sarazin – 1’38.050 (Superstock)

18.Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore – 1’38.180 (Supperstock)

19.JMA Action Bike – 1’38.679 (Superstock)

20.Metiss (EXP) – 1’38.735