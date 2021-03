LIVRE SUR LES PEUGEOT LES PLUS EMBLÉMATIQUES DE 1950 A 2010

Qui aurait pu penser, au début des années 1950, que Peugeot PSA, entreprise familiale régionale née en France Comté à Sochaux, crée au début du XXéme siécle, deviendrait en 2021, sous le nom de Stellantis, le quatrième constructeur mondial à la suite de sa fusion avec Fiat-Chrysler ?

Ce livre passionnant et extrêmement bien documenté, s’ouvre sur le modèle 203, née à la fin des années 1940, unique modèle de la marque, pour s’achever avec la RCZ sensationnelle Peugeot dont j’ai possédé un exemplaire acquis en 2016 pour ma femme.

Treize modèles qui ont marqué l’histoire d’après-guerre sont ainsi mis en avant.

Dans cet ouvrage, on hume le parfum des 203 et des 403 des années 1950. On reconduit la 404 berline et le coupé 404 ‘ made in’ Pininfarina.

On prend le volant d’une 204 cabriolet et d’un coupé 406, j’ai eu le bonheur en 1999, d’en avoir un aussi, sublime bagnole. On goûte le moelleux des sièges d’une 504 berline et le confort de la 604. On perçoit les accélérations d’une 505 Turbo, comme celles d’une 205 GTI 1,9 litre, avant de rouler les cheveux au vent en 206 CC et cabriolet 504 puis de nourrir ses yeux de la beauté intemporelle de la RCZ.

Bonne route au volant des Peugeot les plus emblématiques des soixante-dix dernières années !

LES AUTEURS :

Patrice Vergès est passionné par l’histoire de l’automobile, il a travaillé dans une douzaine de titres auto en quarante ans d’activités.

Après avoir essayé plus de 1600 voitures, il publie des articles autant sur des véhicules neufs que de collection dans le magazine Youngtimers et sur le site automobile POA, auquel il collabore depuis sept ans. Par ailleurs, depuis 2006, il a publié vingt-sept livres dont deux livres aux Editions ETAI en 2020, Citroën, les plus authentiques et La Honda Civic de mon père.

Photographe freelance, Nicolas Delpierre est spécialisé dans l’automobile. Passionné de photographie depuis toujours, le virus lui a été transmis par son père, photographe amateur.

Nicolas Delpierre a tout d’abord effectué une carrière dans l’informatique avant de changer de voie pour se consacrer pleinement à cette passion.

Gilles GAIGNAULT

Editions ETAI

Auteurs : Patrice VERGÈS et Nicolas DELPIERRE

Prix : 39€