L’EQUIPE IRON LYNX RECRUTE EN ENDURANCE, DORIANE PIN ET ESMEE HAWKEY

Iron Lynx et sa filiale Iron Dames, recrutent et enrôlent Doriane Pin et Esmee Hawkey. Pin était finaliste du programme FIA ​​Girls on Track – Rising Stars.

Pin pour participer à la Michelin Le Mans Cup 2021, cependant qu’Hawkey participera, elle, à l’European Le Mans Series

Mélange de la composition des pilotes visant à maximiser le soutien et les opportunités pour les nouveaux talents dans le sport automobile, ‘Iron Dames’, le projet innovant de l’équipe Italienne, Iron Lynx, recrute donc deux autres pilotes féminines pour participer à la saison 2021.

Doriane Pin, la toute jeune pilote Française, âgée de 17 ans et finaliste du premier programme FIA ​​Girls on Track – Rising Stars, concourra aux côtés de la pilote GT expérimentée, Manuela Gostner dans la Michelin Le Mans Cup 2021.

Pin était l’une des 20 aspirantes jeunes femmes à avoir participé au programme de détection des talents de la FIA Women in Motorsport Commission l’année dernière et elle suit les traces de la gagnante Maya Weug qui pilotera également pour Iron Lynx en 2021 mais en monoplace, dans le championnat Italien de Formule 4.

Outre le programme de Manuela pour soutenir Doriane dans la Michelin Le Mans Cup, Iron Dames a également recruté la pilote Britannique de 23 ans, Esmee Hawkey pour participer à l’European Le Mans Series qui se dispute aux mêmes dates sur les mêmes circuits !

Deborah Mayer, chef de projet chez Iron Dames, indique :

« Nous sommes extrêmement heureux que Doriane et Esmee se joignent à nous. Dans Iron Lynx, ils seront entourés d’un groupe de pilotes incroyables et très expérimentés qui ne manqueront pas de les aider à s’intégrer et à se développer davantage dans l’environnement GT. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent faire un excellent travail et je souhaite bonne chance à tous nos pilotes pour la saison.

En plus des nouvelles inscriptions de pilotes, Iron Lynx a réorganisé sa gamme de pilotes dans ses engagements au Championnat du Monde d’Endurance WEC et à l’ELMS (European Le Mans Series).

En effet, l’Écossaise Katherine Legge va maintenant rejoindre Iron Lynx pour participer au mondial WEC, aux côtés de Manuela Gostner et de Rahel Frey.

Alors que Michelle Gatting rejoindra, elle, Esmee Hawkey et Rahel Frey pour le programme ELMS.

Gianpietro CERVONIA

Photos : Antoine CAMBLOR – TEAM