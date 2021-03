SAUCY LE PLUS RAPIDE AUX 1ers ESSAIS DU PAUL RICARD EN FORMULE RÉGIONALE ALPINE

Quelques jours aprés la première session des essais d’inter-saison de la Formule Régionale Alpine, anciennement Eurocup Formule Renault qui se sont déroulés sur la piste du circuit de Catalunya, à Montmelo prés de Barcelone, les jeunes espoirs de cette série se sont déjà remis en piste ce mardi 30 mars et à nouveau pour deux jours, sur le circuit Varois du Paul Ricard au Castellet.

Avant la pause déjeuner au terme du roulage matinale, le meilleur temps était signé par le pilote Suisse de l’équipe Française ART GP, Grégoire Saucy.

Lequel avec un chrono de 1’58″160, devançait les deux pilotes du Team Arden, le Britannique Alex Quinn et le Finlandais William Alatalo, ses plus proches rivaux, second et troisième avec 1’58″276 et 1’58″337.

Le Top 5 étant complété par deux des pilotes de l’autre écurie Française R-Ace, Zane Maloney de l’Île de la Barbade et Isack Hadjar le Français, respectivement crédités eux de 1’58″393 et de 1’58″478

Séance plus rapide dans l’après-midi, mais c’est encore et toujours Grégoire Saucy qui se montre le plus rapide signant le temps de référence des deux sessions cumulées, avec 1’57″917

Cette fois, le pilote ART GP, il précédait le Français Isack Hadjar de R-Ace, son dauphin avec 1’57″917 et l’Anglais Alex Quinn d’Arden qui suivait avec 1’57″972

Top 5 pour l’Argentin Franco Colapinto du MP Motorsport avec 1’58″026, suivi d’Andrea Ross, le jeune transalpin de FA Racing – l’équipe de Fernando Alonso – cinquième avec 1’58″150

François LEROUX

Photos : FORULE ALPINE

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE MARDI 30 MARS APRES MIDI

1 – Grégoire Saucy – ART GP- 1’57″917

2 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’57″917

3 – Alex Quinn – Arden – 1’57″972

4 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’58″026

5 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’58″150

6 – Thomas Ten Brinke – ART GP- 1’58″157

7 – William Alatalo – Arden – 1’58″349

8 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’58″362

9 – Zane Maloney – R-Ace – 1’58″415

10 – Hadrien David – R-Ace – 1’58″467

11 – Gabriele Minì – ART GP- 1’58″485

12 – David Vidales – Prema – 1’58″747

13 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’58″834

14 – Paul Aron – Prema – 1’58″860

15 – Dino Beganovic – Prema – 1’58″881

16 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 1’58″910

17 – Alexander Bardinon – FA Racing – 1’58″939

18 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’59″009

19 – Francesco Pizzi – VAR – 1’59″083

20 – Patrik Pasma – KIC – 1’59″133

21 – Elias Seppanen – KIC – 1’59″138

22 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’59″168

23 – Brad Benavides – DR Formula – 1’59″500

24 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’59″577

25 – Beitske Visser – R-Ace – 1’59″714

26 – Gabriel Bortoleto – DR Formula – 1’59″780

27 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’59″877

28 – Tommy Smith – JD Motorsport – 2’00″059

29 – Emidio Pesce – DR Formula – 2’00″366

30 – Nico Gohler – KIC – 2’00″707

31 – Belen Garcia – G4 Racing – 2’01″836

LE RÉSULTAT DE LA SESSION MATINALE DE CE MARDI 30 MARS

1 – Gregoire Saucy – ART GP – 1’58″160

2 – Alex Quinn – Arden – 1’58″276

3 – William Alatalo – Arden – 1’58″337

4 – Zane Maloney – R-Ace – 1’58″393

5 – Isack Hadjar – R-Ace – 1’58″478

6 – Andrea Rosso – FA Racing – 1’58″670

7 – Hadrien David – R-Ace – 1’58″789

8 – Thomas Ten Brinke – ART GP – 1’58″801

9 – Paul Aron – Prema – 1’58″805

10 – Gabriele Minì – ART GP- 1’58″846

11 – Kas Haverkort – MP Motorsport – 1’58″918

12 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’59″078

13 – Pietro Delli Guanti – Monolite – 1’59″094

14 – Patrik Pasma – KIC – 1’59″158

15 – David Vidales – Prema – 1’59″251

16 – Dino Beganovic – Prema – 1’59″458

17 – Nicola Marinangeli – Arden – 1’59″490

18 – Beitske Visser – R-Ace – 1’59″501

19 – Brad Benavides – DR Formula – 1’59″542

20 – Lorenzo Fluxa – VAR – 1’59″588

21 – Francesco Pizzi – VAR – 1’59″590

22 – Oliver Goethe – MP Motorsport – 1’59″667

23 – Tommy Smith – JD Motorssport – 1’59″730

24 – Elias Seppanen – KIC – 1’59″791

25 – Axel Gnos – G4 Racing – 1’59″882

26 – Gabriel Bortoleto – DR Formula – 2’00″036

27 – Alexandre Bardinon – FA Racing – 2’00″129

28 – Emidio Pesce – DR Formula – 2’00″374

29 – Nico Gohler – KIC – 2’00″902

30 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport – 2’00″937

31 – Belen Garcia – G4 Racing – 2’01″073