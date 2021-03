VICTOIRE DE ZHOU DANS LA 3eme COURSE DE F2 DE BAHREIN

Guanyu Zhou, d’UNI-Virtuosi, a utilisé toute son expérience pour remporter ce dimanche 28 mars, une première victoire durement gagnée en course principale, en s’élançant depuis la pole, au départ de la troisième et dernière course de la manche inaugurale de la saison F2 2021, sur la piste de Sakhir, dans l’Île de Bahreïn, mais ce ne fut pas aussi simple, de l’extinction des feux jusqu’au drapeau à damier.

Zhou triomphe et l’emporte, en devançant le Britannique Dan Ticktum de Carlin et le Néo-Zélandais Liam Lawson, d’Hitech Grand Prix.

Verschoor – qui a brièvement mené la course – a terminé quatrième et a raté de peu le podium, après que le pilote MP Motorsport ait perdu une bataille tardive avec la dégradation de ses pneus.

Marcus Armstrong de DAMS finit cinquième place, battant dans l’ordre Jehan Daruvala et Robert Shwartzman, ce dernier après une pénalité et un drive-through.

Théo Pourchaire l’unique pilote Français de cette F2 2021 de l’curie ART GP termine huitième et Felipe Drugovich, le Brésilien, neuvième, devant Matteo Nannini de HWA RACELAB, qui a pris ses premiers points en F2 et complète le Top 10.

Zhou qui confiait:

«Ma première victoire dans la course principale et une excellente revanche sur hier. Incroyable. Aujourd’hui, c’était un peu bizarre, surtout vers la fin. J’ai vu la voiture de sécurité sortir et j’ai pensé ‘non, pas encore’. C’était bon de repartir en tète et félicitations à toute l’équipe, nous l’avons bien mérité notre victoire..

Zhou, l’un des jeunes de l’Academy Alpine, mène désormais le Championnat des pilotes avec 41 points, devant Lawson qui en compte 30 et Daruvala 28. Piastri contraint à l’abandon ce dimanche, est quatrième avec 21 et Ticktum, cinquième avec 19.

Dans la lutte pour le titre par équipes, Carlin est premier avec 47 points, devant UNI Virtuosi, second avec 43 et PREMA qui suit, en totalisant 37 points. Hitech est quatrième, avec 30 points, devant ART GT, avec 24.

Avant de se rendre à Monte-Carlo pour la deuxième manche en mai, le peloton des espoirs de la F2, aura une autre chance de développer et améliorer ses monoplaces, lors d’une escale en Espagne pour une période d’essai de trois jours.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 -TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE LONGUE DE BAHREIN

1 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, les 32 tours, en 1h02’27″858

2 – Dan Ticktum – Carlin à 0″482

3 – Liam Lawson – Hitech à 2″950

4 – Richard Verschoor – MP Motorsport à 4″095

5 – Marcus Armstrong – DAMS à 9″792

6 – Jehan Daruvala – Carlin à 11″926

7 – Robert Shwartzman – Prema à 12″159

8 – Théo Pourchaire – ART GP à 18″479

9 – Felipe Drugovich – Virtuosi à 19″764*

10 – Matteo Nannini – HWA à 19″852

11 – David Beckmann – Charouz à 20″905

12 – Christian Lundgaard – ART GP, à 21″256*

13 – Juri Vips – Hitech à 27″385*

14 – Marino Sato – Trident à 28″826*

15 – Ralph Boschung – Campos à 31″535

16 – Guilherme Samaia – Charouz à 40″620

17 – Bent Viscaal – Trident, à 48″452**

18 – Lirim Zendeli – MP Motorsport , à 1’01″952

*5″ de pénalité

**10″ de pénalité

ABANDONS

Oscar Piastri

Gianluca Petecof

Alessio Deledda

Roy Nissany

MEILLEUR TOUR: Robert Shwartzman, en 1’46″380

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2 2021 APRES BAHREIN

1.Zhou : 41 points – 2.Lawson : 30 – 3.Daruvala : 28 – 4.Piastri : 21 – 5.Ticktum : 19 – 6.Verschoor : 18 – 7.Lundgaard et Shwartzman : 16 – 9.Beckmann : 12 – 10.Armstrong : 10 – 11.Pourchaire : 8 – 12.Zendeli et Drugovich : 2– 14.Sato et Nannini : 1.‍‍‍