LA MANCHE BELGE DU MONDIAL DE RALLYCROS DE SPA REPORTÉ AU 9 ET 10 octobre 2021

Suivant un communiqué du Circuit de Spa-Francorchamps, ce qui aurait dû être la manche inaugurale du Championnat du Monde de Rallycross 2021… clôturera finalement la saison après que la FIA, ait revu son calendrier officiel.

Initialement programmé les 22 et 23 mai prochains, le SPA WORLD RALLYCROSS OF BENELUX vient d’être postposée au 9 et 10 octobre, et comme dernière manche de la saison 2021.

Selon Nathalie MAILLET, la dynamique directrice du circuit Ardennais, ce remaniement est en liaison avec la situation pandémique mondiale.

« Notre priorité est et restera la santé et la sécurité de toutes et tous »

Et elle poursuit et ajoute :

« Nous espérons avec ce report, que le contexte sera plus favorable à l’automne et nous donnera l’opportunité d’ouvrir à nouveau grandes nos portes aux fans »

Ce report risquera d’ailleurs d’être un sacré cocktail explosif en tant que dernière manche du calendrier Mondial 2021, en accueillant toutes les séries du Championnat, le World RX1, le RX2e, l’Euro RX1 et l’Euro RX3.

Après l’annulation de l’édition 2020, le Championnat du monde de Rallycross, se produira après la première de 2019, pour la deuxième fois dans les Ardennes Belges, sur ce tout nouveau circuit créé spécialement dans l’enceinte même du Circuit de Spa-Francorchamps et qui en accueillant toutes les séries, sera une formidable opportunité, démontrant que les voitures à moteurs thermiques et électriques, sont parfaitement complémentaires alors qu’une nouvelle ère s’ouvre pour le World RX.

C’est donc Spa-Francorchamps qui aura l’honneur de couronner les Champions de la saison 2021 qui d’ores et déjà promet un spectacle époustouflant et qui prendra finalement son envol en Scandinavie, à Hell en Norvège les 12 er 13 juin, Championnat qui comprendra huit épreuves éparpillées, en Finlande, Suède, Espagne, Allemagne, France, Lituanie et Belgique et dont le promoteur Allemand, Oliver CIESLA espère garantir un spectacle à la hauteur des évènements de cette discipline ultra spectaculaire.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency