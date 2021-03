MOTOGP 2021 AU QATAR, VINALES GAGNE, ZARCO DEUX !

Ce premier Grand Prix de la saison. 2021 va être démentiel du début à la fin.

Bagnaia le poleman est parti devant Miller, Zarco et Martin, le ´supersonique car … 14eme sur la grille, soit quatre Ducati en tête!

Lutte insensée déjà, puis Miller est passé, Zarco est deux, il remontera même sur Bagnaia et le passera.

Mais entretemps, la Yamaha de Maverick Vinales, parti six, remonte comme poussé par une main de géant, passe tout le monde et l’Espagnol va terminer avec un boulevard d’avance.

Je ne pourrai jamais plus l’appeler l’homme d’un seul tour !

Au début Fabio Quartararo passe trois, on a à ce moment deux Français pouvant aller au podium mais Fabio va perdre un peu de terrain, se retrouvant sept mais il va tout de même remonter se classant cinq.

Parce que pendant que l’on se battait en tête, comme d’habitude d’ailleurs, tout le monde étant en soft, les Suzuki font des merveilles en fin de GP, avec des pneus laissés neufs par un châssis infernalement efficace.

Et Mir, le Champion du monde en titre, au guidon de sa Suzuki, remonte, remonte, il finit par passer Zarco et dans le dernier tour Johann ne lâche rien, il pousse, il pousse, et Mir finit par faire un large, Zarco et Bagnaia le repassent et Mir il rate le podium!

Zarco est donc deux et meilleur pilote Ducati, les rouges ont deux motos sur le podium avec Bagnaia.

Longue explication à sa descente de selle, il est évidemment très heureux du week end, le record absolu de la vitesse en MotoGP et le podium du dimanche…

« Ce fut un très bon week-end, bien sûr, c’était bien d’avoir un bon départ et de gagner trois places d’entrée. Pecco se sentait bien, et moi aussi, et c’est pourquoi j’ai saisi l’occasion et j’ai dépassé Jack Miller pour rester derrière Pecco, je devais rester assez concentré, mais je pense que c’était un moment clé de la course pour rester derrière lui, être rapide et en même temps économiser les pneus, jusqu’à l’arrivée de Viñales. Grâce à la régularité, Viñales a pu gagner, il a le rythme. J’ai essayé de le suivre et c’était intéressant .J’ai roulé deuxième pendant de nombreux tours, avec un peu d’écart, mais je pense que j’ai aussi beaucoup utilisé mes pneus et j’ai ensuite eu des problèmes de patinage. Dans les deux derniers tours, j’ai donné mon maximum pour garder Joan Mir derrière moi. Il m’a dépassé, mais grâce au moteur, j’ai assuré la deuxième place. Grâce à l’accélération j’ai pu monter sur le podium. Avec la Ducati, nous avons un énorme avantage dans les lignes droites.

Mais Yamaha, qui a été l’autre marque du week end, termine pas mal avec victoire pour Maverick et cinquième place de Quartararo.

En l’absence de Marc Marquez, le meilleur pilote Honda Pol Espargaro se classe seulement huitième

Bastianini, dixième, encore une Ducati, a été le meilleur rookie…

Un mot enfin sur Valentino Rossi

Pas de miracle pour le pilote de la Yamaha Petronas: quatrième sur la grille, l’Italien se classe seulement douzième et rate donc totalement son objectif de 200ème podium!

Résultats en classement général du mondial MotoGP 2021

https://resources.motogp.com/files/results/2021/QAT/MotoGP/RAC/Classification.pdf?v1_b7136ced&_ga=2.62700904.553342139.1616615179-1022355283.1590254058

En Moto2, au contraire, il n’y a pas eu de lutte infernale en tête puisque Lowes, qui a raté le holeshot, est passé en tête au deuxième tour et a terminé vainqueur avec plus de deux secondes d’avance sur Gardner.

C’est derrière qu’il y a eu baston puisque dans les derniers virages, Giannantonio arrache la troisième place du podium que Fernandez semblait avoir conquis…

Bref, on a entendu le God save the Queen sur le podium.

Les Anglais doivent avoir les larmes aux yeux, dans la catégorie 250/Moto2, ils n’ont pas eu de titre depuis Sheene en 1948 !

Et Lowes est très fort en ce début d’année, on peut y croire, il domine très largement tout le monde !

Course Qatar et classement général Moto2 2021

https://resources.motogp.com/files/results/2021/QAT/Moto2/RAC/Classification.pdf?v1_186140ca&_ga=2.94617176.553342139.1616615179-1022355283.1590254058

En Moto3, baston terrifiante car sur ces motos légères le vent, très fort (Force 6 pour les marins) a une influence énorme et il provoquera un accrochage qui laissera à terre McPhee, un des gros calibres de la cylindrée.

Comme d’hab, on est six de front au freinage de bout de ligne droite, Binder s’est bien battu mais les KTM officielles étaient intouchables.

Masia et Acosta, deux rookies (KTM a en plus le nez fin) prennent les deux premières places et de façon magistrale, car ils ont souvent été devant, Binder est trois à 94 millièmes du vainqueur, ce qui donne une idée de la baston jusqu’au dernier tour !

Résultats et classement général Moto3 après Qatar 2021

https://resources.motogp.com/files/results/2021/QAT/Moto3/RAC/Classification.pdf?v1_27d4872f&_ga=2.91395422.553342139.1616615179-1022355283.1590254058

Jean Louis BERNARDELLI