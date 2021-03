HAMILTON VICTORIEUX SUR LE FIL DEVANT VERSTAPPEN DU PREMIER GRAND PRIX DE LA SAISON 2021 A BAHREIN

96éme victoire pour le Britannique Lewis Hamilton, qui après une fin de course exceptionnelle, est parvenu sur le fil, à devancer le poleman, le pilote Red Bull, Max Verstappen, remportant le Grand Prix de Bahreïn. La manche d’ouverture du calendrier 2021.

Le Néerlandais bien remonté sur le Champion du monde après son dernier changement de pneumatiques, avait pourtant pris la tête au terme d’un dépassement peut être un peu limite, un peu avant les deux derniers tours, mais craignant une possible pénalité, il a jugé préférable de rendre le commandement et laisser Hamilton repasser en tête pour ce dépassement à l’extérieur de la piste!

Et sous le drapeau à damier, le Finlandais Valtteri Bottas complète le podium avec la seconde Mercedes

En tout cas, après ce GP d’ouverture de la saison 2021, le ‘ taulier’ le multiple Champion du monde en titre Lewis Hamilton, est toujours N°1.

Mais la première confrontation entre l’éternel challenger, le Team Red Bull et l’écurie Mercedes, a tenu toutes ses promesses.

Pourtant, à la suite des trois sessions des essais libres, suivi samedi aprés-midi de la séance des qualifications Max Verstappen, inaccessible, semblait tellement au dessus et souverain, qu’on l’imaginait grandissime favori de cette manche d’ouverture du calendrier 2021 et ce bien que les deux Mercedes, pointent juste derrière, devancées d’un rien!

Mais on le sait, rien n’est jamais écrit… Car l’équipe Red Bull a rencontré des problèmes et même avant que le GP ne soit lancé! Car au cours du tour de chauffe, la recrue, le Mexicain Sergio Perez qui remplace Alex Albon, qualifié au onzième rang sur la grille, s’immobilisait soudainement dans le dernier secteur, empêchant le départ de la course qui était retardé …

Les pilotes repartaient rapidement pour nouveau un tour de formation, alors que Sergio Perez réussissait auparavant à redémarrer le moteur Honda de sa monoplace, se positionnant comme le stipule le règlement pour prendre le départ depuis la voie des stands.

Auteur d’un superbe envol, Max Verstappen et ce bien qu’il ait connu des problèmes de différentiel, mais l’entrée en piste de la voiture de sécurité suite à l’accident du débutant, le jeune Russe du Team US ‘Haas GP’, Nikita Mazepin, le sauvait. Ce Grand Prix de Bahrein reprenait au cinquième tour lorsqu’un nouvel incident survenait !

Le jeune Français de l’équipe Alpha Tauri, le vainqueur du GP d’Italie en septembre 2020, Pierre Gasly, bien positionné au septième rang percutait la McLaren de l’Australien Daniel Ricciardo qui entame son partenariat avec la formation de Woking.

Résultat? Aileron avant cassé et course ruinée… pour le Normand, auteur d’un GP sans éclat qu’il termine modestement dix-septième à l’arrivée.

En tète, la bagarre était intense entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, suivi par Valtteri Bottas, au troisième rang. Mais jouant sur une stratégie qui allait en fin de GP se révélait payante, le staff Mercedes brouillait les pistes, en faisant effectuer son premier arrêt précoce à son Champion du monde Britannique et ce dès le treizième des cinquante six tours, avant d’arrêter le Finlandais trois tours plus tard.!

Après tous les premiers arrêts, Lewis Hamilton menait avec une W12 chaussée de gommes dures alors que Verstappen suivait mais en Pirelli mediums.

Au vingt-huitième tour, le septuple Champion du monde repassait à son stand pour monter des pneus durs cette fois, assuré d’aller au terme des cinquante -six boucles du tracé de Sakhir.

Chez Red Bull, c’était un peu la soupe à la grimace carVerstappen était alors piégé et restait en piste jusqu’au 40e tour. Contrait de chausser des gommes dures, la Red Bull ressortait deuxième et allait remonter sur Hamilton dans les derniers tours.

La jonction était faite à six tours du but. Seuls au monde, les deux pilotes se livraient alors une rude bataille et à trois tours de l’arrivée, Verstappen prit le meilleur sur Hamilton au virage 4 mais avec les quatre roues en dehors des limites du circuit. Le Néerlandais était alors contraint de laisser repasser le Britannique. Il avait laissé passer sa chance. Et comme un malheur n’arrive jamais seul,

BELLE COURSEDE LANDO NORRIS AVEC SA McLAREN-MERCEDES

Derrière, on retiendra la très belle quatrième place de Lando Norris premier des McLaren-Mercedes et la superbe remontée de Sergio Perez avec sa Red Bull! Le Mexicain, qui s’était élancé des stands, décroche pourtant la cinquième place.

Les Ferrari terminent toutes les deux dans les points dans le Top 10, sixième place pour Charles Leclerc huitième pour Carlos Sainz Jr, le remplaçant de Seb Vettel.

Signalons la belle course du ´rookie, le Japonais Yuki Tsunoda qui pour son premier Grand Prix termine neuvième.

Déceptions enfin dans le clan Français Alpine avec l’abandon du revenant Fernando Alonso victime d’ennuis de freins arrières et la modeste course de la seconde monoplace Alpine d’Esteban Ocon qui finit hors des points !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1- TEAMS- PIRELLI





LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE BAHREÏN

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) les 56 tours, en 1’32’03″897

2 – Max Verstappen (Red Bull Honda) à 0″745

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 37″383

4 – Lando Norris (McLaren Mercedes) a 46″466

5 – Sergio Perez (Red Bull Honda) a 52″047

6 – Charles Leclerc (Ferrari) a 59″090

7 – Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) a 1’06″004

8 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) a 1’07″100

9 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) a 1’25″692

10 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) a 1’26″713

11 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) a 1’28″864

12 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) a 1 tour

13 – Esteban Ocon (Alpine Renault) a 1 tour

14 – George Russell (Williams Mercedes) a 1 tour

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) a 1 tour

16 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) a 1 tour

MEILLEUR TOUR: Valtteri Bottas en 1’32″090

ABANDONS

53° Tour- Pierre Gasly

52° Tour – Nicholas Latifi

33° Tour – Fernando Alonso

1° Tour – Nikita Mazepin