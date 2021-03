F2. VICTOIRE EN FORMULE ALPINE DE PIASTRI EN COURSE 2 À BAHREÏN. POURCHAIRE REMONTE CINQ

Deuxième des trois courses de la manche inaugurale de la saison 2021 en Formule 2, la troisième et dernière sera disputée demain dimanche, a vu la victoire de l’Australien Oscar Piastri de la Scuderia Prema. Champion en titre de la F3 FIA en 2020, le protégé de l’Academy Alpine s’impose lors de la deuxième course Sprint du week-end à Bahreïn sur le circuit de Sakhir.

Au terme d’une course particulièrement intense, l’Australien a déjoué tous les pièges et a plongé au bon moment dans les stands pour profiter de gommes plus fraîches que celles de Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) qui échoue à la deuxième place. Daruvala (Carlin) termine troisième.

Piastri qui confiait:

« La deuxième course à Bahreïn était folle. Nous sommes arrivés en tête sous le damier, alors je tiens à remercier énormément PREMA. C’était la bonne stratégie de l’équipe pour passer aux softs. Deuxième course, première victoire. Nous avons eu un peu de mal au début, mais je ne pourrais pas être plus satisfait du résultat et nous y retournerons demain pour tenter de briller encore.

De cette épreuve disputée aprés la séance des qualifications de la Formule 1, on retiendra la superbe remontée du jeune Français Théo Pourchaire, l’un des pilotes de l’équipe ART Grand Prix.

L’Azuréen natif de Grasse a en effet fait le spectacle offrant la plus belle remontée de la course qui se déroulait en nocturne en soirée. Le Français, parti loin en toute fond de grille en dix-neuvième position, est parvenu à remonter jusqu’à la cinquième place, empochant ses premiers points de la saison.

Une belle satisfaction pour Théo, trahi par son moteur plus tôt dans la journée et hélas contraint d’abandonner alors qu’il occupait la deuxième place derrière Liam Lawson, le futur vainqueur…

Le Champion en titre de la Formule 3, Oscar Piastri, est donc devenu le deuxième ‘rookie’ vainqueur en autant de courses cette saison, réalisant un superbe dépassement au dernier tour sur le Chinois Guanyu Zhou de l’écurie UNI-Virtuosi, pour triompher à Sakhir. Le pilote Chinois finalement second sur le podium dont les deux premières places étaient occupés à 100% composé de pilotes de l’Academy Alpine.

Au départ pourtant, il semblait que Zhou était sur le point de remporter sa deuxième victoire en Formule 2 avec une monoplace chaussée de pneus soft , avant que deux Safety Cars tardives ne renversent la course et permettent à un certain nombre de pilotes de passer eux-mêmes à des Pirellis souples. Zhou a ensuite dû se battre jusqu’à la ligne avec des pneus très dégradés, pour finalement finir en seconde position seulement.

Piastri et Lundgaard ont été parmi ceux qui ont changé de gommes, profitant d’un problème tardif de Jüri Vips, qui a abandonné, ayant précédemment semblé être la plus grande menace de Zhou. Pendant ce temps, Jehan Daruvala, du Junior Team Red Bull, s’offre de peu un deuxième podium d’affilée, terminant troisième.

Derrière Richard Verschoor a terminé quatrième, après avoir commencé 22éme, et Théo Pourchaire a décroché lui la cinquième place, après avoir débuté du 19éme rang.

David Beckmann, Marino Sato, Matteo Nannini, Christian Lundgaard – pénalise pour avoir tamponne Zendeli – et Marcus Armstrong, terminent ensuite, complétant le Top 10.

Piastri se retrouve désormais second avant l’ultime manche de ce dimanche, au classement provisoire du Championnat des pilotes, totalisant 21 points, avec un point de retard sur Daruvala. Lundgaard et Zhou sont à égalité en troisième position avec 16 points, devant Lawson cinquième.

PREMA mène le classement des équipes avec 29 points, devant Carlin avec 21 et ART GP avec 20. UNI Virtuosi est quatrième avec 16 et Hitech cinquième avec 15

Suite et fin de ce meeting de Sakhir demain dimanche avec la troisième épreuve, la course longue, celle qui attribue le plus de points 25 au vainqueur, contre 15 pour chacune des deux ‘sprint’ du samedi !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE F2 SAMEDI 27 MARS

1 – Oscar Piastri – Prema, les 23 tours en 46’19″610

2 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 2″076

3 – Jehan Daruvala – Carlin, à 2″494

4 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 2″966

5‍ – Theo Pourchaire – ART GP, à 3″759

6 – David Beckmann – Charouz, à 6″387

7 – Marino Sato – Trident, à 8″096

8 – Matteo Nannini – HWA, à 9″733

9 – Christian Lundgaard – ART GP, à 10″774*

10 – Marcus Armstrong – DAMS, à 12″180

11 – Guilherme Samaia – Charouz, à 12″442

12 – Bent Viscaal – Trident, à 16″744

13 – Gianluca Petecof – Campos, à 17″569

14 – Felipe Drugovich – UNI Virtuosi , à 24″547*

15 – Roy Nissany – DAMS, à 27″471

16 – Juri Vips – Hitech, à 36″980

17 – Ralph Boschung – Campos, à 48″466

*10″ de pénalité

ABANDONS

Alessio Deledda

Liam Lawson

Lirim Zendeli

Dan Ticktum

Robert Shwartzman

MEILLEUR TOUR: Ralph Boschung, en 1’45″507

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2

1.Daruvala : 22 points – 2.Piastri : 21 – 3.Zhou : 18 – 4.Lawson : 15 – 5.Beckmann : 14 – 6.Shwartzman et Verschoor : 8 – 8.Pourchaire : 6 – 9.Lundgaard : 4 – 10.Zendeli et Sato : 2 – 12.Ticktum et Nannini : 1.‍