RETOUR DE L’ACROPOLE AU CALENDRIER MONDIAL DES RALLYES WRC!

« L’Acropole détient un chapitre illustre de l’histoire du WRC et nous apprécions l’énorme engagement du gouvernement grec à la remettre au premier rang du rallye mondial. Joyeux retour parmi nous »

Avant d’indiquer:

« Son héritage sera rappelé par tous, mais en même temps, c’est un rallye d’Acropole de l’ère moderne qui se trouve confortablement aux côtés de nos 11 autres rallyes. Cela ne veut pas dire que son défi est diminué et nous pouvons être sûrs que les routes de montagne difficiles apporteront la plus rude des compétitions.»

Et, il enchaîne:

« Le Chili s’est avéré un ajout populaire au WRC en 2019. Malheureusement, le pays a beaucoup souffert de la pandémie de l’année dernière et la situation reste difficile. Nous sommes extrêmement déçus de perdre l’épreuve de cette année, mais le Chili fait toujours partie de la famille WRC.”»

Pour sa part, Jean Todt l’actuel Président de la FIA, précise, lui:

« Je suis convaincu que les efforts de la Fédération chilienne du sport automobile et de l’équipe organisatrice ne sont pas vains et nous aurons la chance de voir une autre grande édition du Rally Chile à l’avenir. L’Acropolis Rally Greece, qui a ainsi l’opportunité d’entrer dans le championnat, n’a pas besoin d’être présenté. C’est un événement légendaire mettant en vedette certaines des spéciales les plus difficiles du monde.»

Il poursuit et conclut:

« J’en garde un souvenir si spécial, j’y ai concouru en tant que copilote à cinq reprises entre 1970 et 1981, et j’ai pu l’emporter en tant que directeur de l’équipe Peugeot en 1985 et 1986. C’est un plaisir de voir l’Acropole revenir au plus haut niveau de la discipline grâce au soutien des autorités grecques et au fort engagement des organisateurs.»

Enfin, ajoutons que le vice-ministre des Sports Grec, Lefteris Avgenakis s’est lui montré extrêmement satisfait de cette décision :

« Nous sommes ravis de pouvoir tenir notre promesse envers le peuple grec et les centaines de milliers de fans de sport automobile dans le monde.La Grèce est prête à accueillir des fans du monde entier en septembre et à prouver qu’elle sera à nouveau un acteur majeur des événements internationaux.»