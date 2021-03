LAWSON, 1er VAINQUEUR DE LA SAISON 2021 EN F2, SUR LA PISTE DE SAKHIR A BAHREIN

Le jeune Néo-Zélandais Liam Lawson du Team Britannique Hitech Grand Prix, a piloté comme un pro chevronné, ce samedi au cours de la 1ére des trois courses prévues ce week-end sur la piste de Sakhir pour la manche inaugurale de la saison de F2 dans l’Ile de Bahreïn

Pour ses débuts en Formule 2, il triomphe en effet et l’emporte en repoussant les attaques du redoublant pilote Indien, Jehan Daruvala qui dispute sa deuxième année dans la discipline et remporte sa première victoire de la saison en Sprint Race 1 à Sakhir mais d’un souffle… Gagnant avec … 0″925 d’avance !

La troisième place revenant à un autre ‘rookie’, le pilote de l’équipe Charouz Racing System, David Beckmann.

Trépidant devant Théo Pourchaire placé en pole au départ, Lawson a passé la majorité de la course dans un va-et-vient avec son ancien rival de Formule 3, avant de voir le pilote ART Grand Prix abandonner lors du 14éme tour, victime d’un ennui technique.

Cela a alors ensuite donné au ‘Kiwi’ un nouveau challenger mais bien plus expérimenté, comme l’est Daruvala qu s’était élancé de la cinquième place et déjà revenu et remonté second derrière lui.

Cependant, le pilote Carlin n’avait pas de réponse pour tenter de dépasser et doubler, face au leader son coéquipier de l’Académy Red Bull et a été contraint de se contenter de la deuxième place.

Passant de façon impressionnante de la onzième à la cinquième place au départ, le Russe Robert Shwarztman avait le podium en vue lorsque Pourchaire a malheureusement pour lui abandonner, incident qui lui offrait la quatrième place, mais l’attaque du pilote Prema a été bloquée par son coéquipier, l’Australien Oscar Piastri.

Le Champion en titre de la F3 FIA devançait le Danois Christian Lundgaard et suivait Shwartzman, cherchant à le doubler dans les derniers tours, avant de finalement se contenter de la cinquième place.

Le Chinois Guanyu Zhou d’UNI-Virtuosi qui débutera la course principale de dimanche en pole a bien démarré son week-end, à la septième place, devant Dan Ticktum, Lirim Zendeli de MP Motorsport et le coéquipier chez Hitech de Lawson, Jüri Vips, lesquels complètent le Top 10.

A l‘arrivée, Lawson confiait :

« C’était vraiment génial. En partant troisième, j’ai pris un bon départ et j’ai mené à partir de ce moment-là. J’ai eu une pression massive de Jehan Daruvala vers la fin de la course et j’ai beaucoup appris. Je suis ravi de participer à la course de nuit plus tard dans la journée. »

Le coéquipier chez Hitech de Lawson, Vips, partira de la pôle inversée de la grille, devant Zendeli plus tard dans la course Sprint 2 à 19h40 (heure locale).

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2

LE CLASSEMENT DE LA 1ére DES TROIS COURSES DE BAHREIN EN F2

1 – Liam Lawson – Hitech – 23 tours

2 – Jehan Daruvala – Carlin , à 0″925

3 – David Beckmann – Charouz, à 14″382

4 – Robert Shwartzman – Prema, à 17″078

5 – Oscar Piastri – Prema, à 17″504

6 – Christian Lundgaard – ART GP, à 18″552

7 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 22″289

8 – Dan Ticktum – Carlin, à 24″860

9 – Lirim Zendeli – MP Motorsport, à 27″291

10 – Juri Vips – Hitech à 27″933

11 – Bent Viscaal – Trident, à 28″694

12 – Guilherme Samaia – Charouz, à 31″908

13 – Roy Nissany – DAMS, à 32″305

14 – Matteo Nannini – HWA, à 33″963

15 – Marino Sato – Trident, à 46″885

16 – Felipe Drugovich – Virtuosi, à 1’03″250

17 – Gianluca Petecof – Campos, à 1’06″941

18 – Alessio Deledda – HWA, à 1’08″910

ABANDONS

‍Theo Pourchaire

Ralph Boschung

Marcus Armstrong

Richard Verschoor

MEILLEUR TOUR: Lirim Zendeli, en 1’50″886

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2

1.Lawson : 15 points – 2.Daruvala : 12 – 3.Beckmann : 10 – 4.Shwartzman : 8 – 5.Piastri et Zhou : 6 – 7.Lundgaard : 4 – 8.Zendeli : 2 – 9.Ticktum : 1.