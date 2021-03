AU GP DE BAHREIN, MAX VERSTAPPEN SIGNE LA 1ére POLE DE LA SAISON 2021 SUR LA PISTE DE SAKHIR

Sans faute total pour le Néerlandais qui depuis vendredi a régulièrement décroché le meilleur chrono de chacune des trois sessions des essais libres et qui confirme ce samedi aprés-midi, à l’occasion de la séance des qualifications!

Max Verstappen au volant de sa Red Bull-Honda, signe en effet avec 1’28.997, la première pole de la saison 2021 ce samedi 27 mars, sur la piste du circuit de Sakhir, où se déroulera demain dimanche, le Grand Prix de Bahreïn, manche d’ouverture du calendrier 2021

Max qui indiquait :

« On a connu une semaine de tests hivernaux intéressante mais il n’y avait aucune garantie sur ce que ça allait donner ce week-end. La voiture a vraiment bien fonctionné et était très agréable à piloter. Le vent changeait beaucoup d’une séance à l’autre, ce n’était pas facile de régler la voiture en conséquence. Je suis particulièrement heureux de cette pole position. Mon premier tour en Q3 n’était pas terrible, je savais que je pouvais faire mieux. L’équilibre de la voiture sur le dernier tour était vraiment là. Il fallait faire attention de ne pas faire trop surchauffer les pneus sur le tour de préparation mais on a trouvé la manière pour performer. »

De son côté Lewis, lui faisait le point:

« Félicitations à Max, il a fait un super job, du bon travail. Il était tellement rapide sur son dernier tour. J’ai tout donné mais ce n’était pas suffisant. Il y a toujours la possibilité d’obtenir plus mais c’était le mieux que je pouvais donner aujourd’hui. J’ai essayé d’exploiter tout ce qu’il y avait de cette voiture. En revenant des tests d’avant-saison il y a eu beaucoup de travail effectué à l’usine. Tous les départements de l’usine ont essayé d’améliorer encore la voiture pour se rapprocher de Red Bull. Être aussi proche, en se rappelant où nous nous situions aux essais, c’est déjà vraiment très bien. »

Max qui devance donc dans l’ordre, les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valterri Bottas qui terminent à 0.388 et 0.589. Charles Leclerc finissant quatrième, à 0.681, avec la Ferrari. Suivi, à 0.812, de l’excellent et surprenant Pierre Gasly, formidable avec l’Alpha Tauri-Honda qui intègre le Top 5

Gasly qui lâchait:

« Sincèrement, on a obtenu ce dont on rêvait, tout s’est déroulé comme il le fallait. En Q3 j’ai réussi à signer deux très beaux tours et finalement, c’est sûrement l’une de mes meilleures qualifications faite avec cette équipe. C’était vraiment très chaud, c’était un gros risque de tenter de me qualifier pour la Q3 en pneus mediums, mais on sait qu’il y a un vrai avantage sur la course. On en a parlé avant les qualifications, j’ai dit à l’équipe que je souhaitais le tenter et j’ai réussi à passer en Q3. Je l’avais dit après les tests que les Ferrari étaient rapides, on ne pourra pas s’en débarrasser facilement. Même si j’avoue que j’avais un peu les nerfs qu’ils finissent devant moi ! Il va falloir tout remettre dans l’ordre demain. »

Derrière, à 0.930 et 0.977 de la pole, on pointe Daniel Ricciardo et Lando Norris avec les deux McLaren-Mercedes, à 1.218, Carlos Sainz Jr avec la seconde Ferrari, à 1.252, Fernando Alonso avec l’unique Alpine en Q3 et à 1.604, le Canadien Lance Stroll et la aussi au volant de la seule Aston Martin en Q3!



Fernando Alonso, qui confiait:

« Nous devons être satisfaits de notre qualification aujourd’hui. Je n’étais pas totalement confiant avec l’équilibre de la voiture lors des séances d’essais du week-end. Cependant, les températures étaient beaucoup plus fraîches en qualifications et j’ai pu attaquer et un peu mieux ressentir la monoplace. C’était vraiment excitant de piloter ces voitures avec peu d’essence et toute la performance des pneus. Les qualifications sont toujours incroyables à vivre en Formule 1 et cela m’avait manqué ! Demain, l’objectif sera d’attaquer pour marquer des points. Nous allons essayer de remonter quelques positions depuis notre place de départ, mais nous devons nous méfier des concurrents autour de nous comme certains s’élanceront avec des pneumatiques médiums. Ce sera donc une course très disputée. »

Surprise en Q2, avec les deux meilleurs temps pour les pilotes de la Scuderia Ferrari, avec Carlos Sainz Junior qui devance Charles Leclerc ! Troisième chrono pour la Mercedes de Lewis Hamilton, suivi dans l’ordre de Lando Norris et de Valterri Bottas qui complète ce Top 5.

Ensuite, on pointe, Daniel Ricciardo et Max Verstappen seulement septième devant Pierre Gasly, Fernando Alonso et Lance Stroll.

LES ÉLIMINÉS DE LA Q2

Autre déception dans le camp Red Bull avec Sergio Pérez seulement 11éme et aux portes de la Q3. Giovinazzi, Tsunoda, Räikkönen et Russell étant les quatre autres pilotes éliminés

Max Verstappen signe le meilleur temps de cette Q1, en 1’30.499, devant l’étonnant ‘rookie’ Yuki Tsunoda d’Alpha Tauri, second en 1’30.607, à 0.108 et la Mercedes de Lewis Hamilton, 3éme en 1’30.617, à 0.118. Leclerc et Ricciardo complètant le Top 5.

Suivaient Gasly, Alonso, Norris, Giovinazzi et Pérez. Belle Q1 de la Williams Mercedes de George Russell qui réalise le 13éme temps. Mais Carlos Sainz Jr seulement 15éme a failli passer à la trappe

LES ÉLIMINÉS DE LA Q1

Piégés par un drapeau jaune dans le deuxième secteur, Ocon et Vettel sont éliminés dès le début de cette qualification. Latifi, Schumacher et Mazepin sont les autres éliminés.

Esteban Ocon, qui expliquait sa mésaventure :

« C’était une qualification très décevante de notre côté du garage. Malheureusement, le drapeau jaune m’a obligé à lever le pied dans le deuxième secteur et j’ai perdu beaucoup de temps. C’est dommage, car nous avions plus de rythme aujourd’hui. Je pense que nous avons bien travaillé en équipe tout le week-end pendant les séances d’essais et nous avions de bons réglages pour les qualifications. C’est donc décevant de ne pas avoir pu montrer notre potentiel. Nous viserons toujours les points demain. Tout peut arriver et nous attaquerons pour reprendre des positions et revenir dans le match. Le week-end n’est pas fini. »

Gilles GAIGNAULT

Photo : F1 -TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DU GRAND PRIX DE BAHREIN A SAKHIR

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’28″997 – Q3

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’29″385 – Q3

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’29″586 – Q3

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’29″678 – Q3

5 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’29″809 – Q3

6 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’29″927 – Q3

7 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’29″974 – Q3

8 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) – 1’30″215 – Q3

9 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’30″249 – Q3

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’30″601 – Q3

11 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’30″659 – Q2

12 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’30″708 – Q2

13 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’31″203 – Q2

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’31″238 – Q2

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’33″430 – Q2

16 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’31″724 – Q1

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’31″936 – Q1

18 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’32″056 – Q1

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’32″449 – Q1

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’33″273 – Q1