VERSTAPPEN CONFIRME À NOUVEAU LE PLUS VITE À SAKHIR VENDREDI APRÈS MIDI

Comme lors de la séance matinale, le binôme Red Bull-Honda-Max Verstappen s’est à nouveau montré le plus rapide sur la piste de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn ce vendredi après-midi lors de l seconde session des essais libres du premier GP du calendrier F1 de la saison 2021

Mais le classement a été déterminé par les performances réalisées à l’occasion des tours qualificatifs sur pneus tendres, plus ou moins au milieu de la séance, puis l’attention s’est ensuite portée sur les simulations de course.

Mais à chaque fois sur les deux fronts, Max Verstappen en est sorti en solide leader et il semble bien être le favori du week-end.

Le pilote Red Bull a donc de nouveau également signé le meilleur temps lors de cette deuxième séance d’essais libres à Sakhir, première manche de la Formule 1 2021, dans des conditions en termes de temps et de températures, comparables à celles des qualifications à venir de ce samedi et de la course de dimanche.

Le Néerlandais a arrêté les chronomètres en 1’30″847, dépassant de 95 millièmes un Lando Norris vraiment brillant avec la McLaren propulsée par le moteur Mercedes, encore plus épatant et surprenant que prévu et qui signe un 1’30″942.

Le jeune Anglais précède en effet lui aussi son compatriote, le multiple Champion du monde Lewis Hamilton troisième à 0″235, en 1’31″082 avec celle qu’on nomme souvent l’épouvantail Mercedes !

Le Champion du monde en titre, sur la durée du Grand Prix, semble être capable de contrer la menace Red Bull mais il devra se donner à fond et transpirer vu la chaleur étouffante annoncée pour dimanche…

Son partenaire Valtteri Bottas seulement cinquième à 0″371, en 1’31″218, parait plus en difficulté, pas du tout satisfait de sa monoplace W12, à tel point qu’il l’a défini comme pas fantastique du tout, via la radio, souhaitant pour la course des réglages et une configuration différente.

En revanche, un autre pilote apparaît dépassé, en la personne du pilote Mexicain de Red Bull, Sergio Perez, loin de son chef de file et qui ne pointe qu’au dixième rang et qui déjà au terme de cette première journée, a peut-être besoin de retrouver un peu plus de confiance avec la RB16B, si efficace entre les mains de Verstappen.

Curieux tout de même qu’à part Max depuis des années, aucun de ses lieutenants ne semble en mesure de rivaliser …

Par contre intéressante la situation du nouveau pilote Ferrari, Carlos Sainz Junior, auteur du quatrième chrono à 0″280, en 1’31″127, au général mais également capable de montrer un rythme décent.

Son équipier, Charles Leclerc, en termes de performances sur sol sec, n‘apparaît qu’en douzième position avec l’autre Ferrari SF21, payant ainsi cash pour une erreur commise au virage 4, l’un des plus difficiles, qui l’a contraint à abandonner sa tentative de recherche d’un chrono.

Sixième devancé par Bottas, Daniel Ricciardo, reste dans l’ombre pour l’instant dans la confrontation interne chez McLaren avec Norris, mais pour ceux qui ont changé d’équipes cet hiver comme lui, c’est compréhensible.

La Scuderia AlphaTauri, à l’aise lors des tests collectifs, confirme l’écurie de Faenza, place ses deux voitures dans le Top 10. Cette fois Yuki Tsunoda est en tête, septième, tandis que Pierre Gasly est neuvième.

Lance Stroll, huit avec une Aston Martin poussive les sépare mais Sebastian Vettel n’apparait que quatorze malgré quelques changements depuis la session matinale .

Alpine a légèrement progressé, avec Esteban Ocon onzième mais le revenant Fernando Alonso ne pointe qu’au quinzième rang.

Esteban qui confiait: « C’est bien de retrouver le volant pour préparer un week-end de course. Je pense que nous avons connu une bonne journée avec des progrès entre les EL1 et les EL2. Nous avons découvert beaucoup de choses depuis les essais, donc il était important de poursuivre sur cette lancée aujourd’hui. Nous devons encore travailler dur dans les moindres détails, mais la voiture a assurément plus de potentiel. Nous ne sommes que vendredi et nous savons que cela ne commence vraiment à compter demain. J’ai bien aimé les séances d’essais plus courtes car vous devez vous concentrer beaucoup plus sur chaque relais puisque le moindre moment en piste compte. »

Du côté d’Alfa Roméo, soupe à la grimace avec la treizième place d’Antonio Giovinazzi, tandis que Kimi Raikkonen a gâché sa séance avec une erreur au virage 3 au bout de douze minutes environ, finissant dans le mur. Le Finlandais a réussi à revenir et à atteindre son stand, mais avec difficulté, ayant perdu l’aileron avant et ayant endommagé la suspension, avec la nécessité pour les mécaniciens d’intervenir.

Ces soucis, événements imprévus du vendredi, pendant les deux sessions des libres, cette année réduites de 90 à 60 minutes, se paient naturellement plus cher…

A retenir à l’issue de cette deuxièmes session de ce vendredi le Joli tir groupé des trois anciens Champions du monde avec dans l’ordre Sebastien Vettel qui précède Fernando Alonso et Kimi Räikkonen aux 13, 14 et 15emes rangs !

Fernando Alonso pourtant heureux: « C’était fantastique d’être de retour dans une séance d’essais libres de Formule 1. Vous ressentez le surplus d’adrénaline avec le trafic et tout ce qui se passe autour de vous. C’est très différent des tests de présaison. C’était bien et j’ai aimé sentir mon envie d’en découdre à chaque tour. Nous avons terminé notre programme lors de la première session disputée dans des conditions très chaudes, puis de longs relais sur une piste plus froide ce soir en EL2. Nous devons encore peaufiner une partie des réglages de la voiture et analyser un peu plus les données, mais je suis satisfait de ma journée dans l’ensemble. »

Un mot encore pour évoquer Mick Schumacher, qui comme son partenaire le Russe Nikita Mazepin – auteur d’un tête a queue au départ – s’est intercalé entre les Williams de George Russell et de Nicholas Latifi. L’Allemand, avec la toujours aussi bien modeste Haas, ne pouvait pas en demander plus !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 -TEAMS – PIRELLI

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE SESSION DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 26 MARS

1 – Max Verstappen (Red Bull Honda) – 1’30″847 – 23 tours

2 – Lando Norris (McLaren Mercedes) – 1’30″942 – 25

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’31″082 – 24

4 – Carlos Sainz Jr (Ferrari ) – 1’31″127 – 26

5 – Valtteri Bottas (Mercedes ) – 1’31″218 – 23

6 – Daniel Ricciardo (McLaren ) – 1’31″230 – 22

7 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) – 1’31″294 – 23

8 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) – 1’31″393 – 24

9 – Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) – 1’31″483 – 27

10 – Sergio Perez (Red Bull Honda) – 1’31″503 – 23

11 – Esteban Ocon (Alpine Renault) – 1’31″601 – 24

12 – Charles Leclerc (Ferrari ) – 1’31″612 – 26

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) – 1’31″740 – 27

14 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) – 1’31″769 – 26

15 – Fernando Alonso (Alpine Renault) – 1’31″770 – 24

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) – 1’31″862 – 15

17 – George Russell (Williams Mercedes) – 1’32″331 – 28

18 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) – 1’33″297 – 24

19 – Nicholas Latifi (Williams Mercedes) – 1’33″400 – 28

20 – Nikita Mazepin (Haas Ferrari) – 1’33″449 – 19