LE BRÉSILIEN FELIPE DRUGOVITCH, LE PLUS VITE DES ESSAIS LIBRES, DE LA F2 A BAHREIN

Le pilote Brésilien Felipe Drugovich d’UNI-Virtuosi a terminé en tête de la session des esais libres de vendredi matin 26 mars, lors de la séance d’ouverture de la saison de Formule 2 2021, battant le Britannique Dan Ticktum de Carlin et le pilote Hitech, Liam Lawson sur la piste de à Sakhir dans l’Ile de Bahreïn.

De retour à Sakhir pour la cinquième fois en un peu plus d’un an, le peloton des espoirs de la monoplace F2, connaît parfaitement bien le tracé du circuit international de Bahreïn et il se dirige vers des températures torrides de 47 degrés ce après-midi pour la toute première session qualificative de la saison 2021, avec une bonne idée de à quoi s’attendre.

Ralph Boschung, le jeune Suisse a été le premier de la grille à signer un temps, établissant le chrono de référence à 1’46,943, devant son coéquipier de chez Campos, le Brésilien de Sao Paolo, Gianluca Petecof.

Le Suisse s’est légèrement amélioré ensuite, mais ce n’était pas suffisant pour conserver la P1 car il a été d’abord dépassé par l’anglais Dan Ticktum, le nouveau pilote de développement, annoncé plus tôt en matinée par l’équipe Williams en F1, avec 1’45.788.

La bonne surprise de 2020, l’autre Brésilien natif lui de Maringa, Felipe Drugovich, qui est passé cet hiver au cours de l’inter-saison du MP Motorsport à UNI-Virtuosi et qui clairement annonce viser le titre avec l’équipe Britannique, a alors pris le relais.

Il n’a fallu que vingt minutes au Brésilien pour se faire une idée de sa nouvelle équipe, Felipe établissant le tour plus rapide avec un temps de 1:’45.340, chrono lui permettant d’améliorer le tour de Ticktum qui était de 1’45.481.

À la suite d’un impressionnant test de pré-saison tout récemment ici à Sakhir , le pilote Red Bull Junior, le Néo-Zélandais Liam Lawson semble bien avoir une assez bonne connaissance de la piste, et il se classe troisième, à seulement deux dixièmes de Ticktum.

Le couple de la ‘Ferrari Academy’, le Russe Robert Shwartzman et le second Néo-Zélandais, Marcus Armstrong, terminent juste derrière le pilote Hitech, entamant leur deuxième saison de F2 en quatrième et cinquième avec la Scuderia PREMA et l’écurie DAMS.

L’Allemand Lirim Zendeli, qui a remplacé Drugovich chez MP, a été impressionnant pour ses débuts, occupant la sixième place en tant que deuxième rookie, avec seulement quatre dixièmes de retard.

Les espoirs du Red Bull Junior, l’Estonien Jüri Vips et l’Indien Jehan Daruvala avec Hitech et Carlin, terminent septième et huitième.

Le débutant Hollandais Bent Viscaal des sa première sortie avec Trident, se classe dans le top dix, finissant neuviéme devant le Champion de la F3 FIA 2020 l’Australien Oscar Piastri, qui roule au PREMA.

Enfin pour ses débuts en F2, l’unique pilote tricolore l’Azuréen Théo Pourchaire d’ART GP, finit au onzième rang, précédant les deux ilotes de l’Alpine Academy ex Renault, le Chinois Guanyu Zhou d’UNI Virtuosi et son partenaire au sein d’RT GP, le Danois Christian Lundgaard

Giles GAIGNAULT

Photos : F2

LE CLASSEMENT DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 26 MARS 2021

1 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’45″340 – 16 tours

2 – Dan Ticktum – Carlin – 1’45″481 – 14

3 – Liam Lawson – Hitech – 1’45″628 – 15

4 – Marcus Armstrong – DAMS – 1’45″651 – 16

5 – Robert Shwartzman – Prema – 1’45″666 – 13

6 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’45″734 – 16

7 – Juri Vips – Hitech – 1’45″762 – 14

8 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’45″763 – 15

9 – Bent Viscaal – Trident – 1’45″838 – 15

10 – Oscar Piastri – Prema – 1’46″077 – 14

11 – Theo Pourchaire – ART GP- 1’46″149 – 15

12 – Guanyu Zhou – Virtuosi – 1’46″195 – 14

13 – Christian Lundgaard – ART GP – 1’46″207 – 16

14 – Roy Nissany – DAMS – 1’46″225 – 16

15 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’46″237 – 16

16 – David Beckmann – Charouz – 1’46″387 – 14

17 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’46″585 – 15

18 – Gianluca Petecof – Campos – 1’46″597 – 18

19 – Marino Sato – Trident – 1’46″718 – 15

20 – Ralph Boschung – Campos – 1’46″788 – 17

21 – Matteo Nannini – HWA – 1’47″400 – 19

22 – Alessio Deledda – HWA – 1’48″888 – 18