LA RED BULL HONDA DE VERSTAPPEN DOMINE LES PREMIERS ESSAIS LIBRES DU GP DE BAHREIN A SAKHIR

On savait à l’issue des tests collectifs d’avzt-saison sur cette même oiste de Sakhir il y a dix jours que la Red Bull de Max Verstappen était bien née

Confirmation est venue ce vendredi dès la première session des essais libres du GP de Bahreïn, manche inaugurale de la saison 2021 de la F1

Le jeune Néerlandais et son équipe Red Bull envoient déjà un signal à l’équipe Mercedes et à leurs autres rivaux, en décrochant le meilleur temps lors de la première séance de ces essais libres du Grand Prix de Bahreïn.

Max signant le temps de référence, arrêtant le chronomètre à 1’31″394 à quatre minutes et demie environ de la fin de cette session avec des pneus tendres, déjà expérimentés par tout le monde.

On est encore loin des repères des tests où Verstappen déjà s’était montré le plus vite avec comme temps de référence 1’28″960, mais les températures sont plus élevées et notamment que celles que l’on trouvera pour les qualifications et la course au coucher du soleil.

Derrière Verstappen, on pointe avec 1’31″692, la Mercedes de Valtteri Bottas, à près de trois dixièmes, à 0″298 et la McLaren de Lando Norris, non plus avec le moteur Renault car désormais motorisée par… Mercedes, excellent troisième avec 1’31″897 à 0″503

Les trois premières places sont donc et comme l’avaient laissé supposer le roulage des tests, occupées par les trois monoplaces potentiellement les plus fortes au départ, et ce après une séance plus ludique et animée que ce à quoi nous étions habitués, grâce à la durée réduite de 90 à 60 minutes, qui a contraint toutes les equipes à lancer en piste leurs pilotes immédiatement.

Lewis Hamilton est quatrième avec 1 31″921 à 0″527 avec l’autre Mercedes, dépassé par Norris de seulement 14 millièmes. Cependant, la W12 est apparue plus stable par rapport aux tests, signe que Brackley est déjà en train de calibrer la voiture après un démarrage plus compliqué que prévu. Mais sera-ce suffisant pour endiguer la menace Red Bull?

Bons signaux de la part de la Scuderia Ferrari, avec Charles Leclerc cinquième avec 1’31″993 à 0″599 et le nouveau pilote, la recrue Carlos Sainz Junior huitième avec 1’32″366 à 0″972.

Entre les deux SF21, on note la présence du Mexicain Sergio Perez avec l’autre Red Bull crédité de 1’32″071 à 0″677 et le Français Pierre Gasly avec l’Alpha Tauri sep avec 1’32″195 à 0″801, tandis que Daniel Ricciardo pour ses débuts chez McLaren et Antonio Giovinazzi complètent ce premier top 10, respectivement avec 1’32″434 et 1’32″786 à 1″040 et 1″392

Mise en route visiblement plus qu’encourageante pour l’équipe Alfa Romeo Racing, qui compte également sur un Kimi Raikkonen classé onzième.

Un peu discret pour l’instant les Aston Martins, avec Sebastian Vettel et Lance Stroll douze et treize, séparés par quelques centiémes.

Derrière eux, au quatorzième rang, la recrue d’Alpha Tauri, le tout jeune Nippon âgé de vingt ans, Yuki Tsunoda, qui s’est plaint à la radio du trafic rencontré dans un tour rapide.

Il devance les deux Alpine, dont le staff qui dans la partie initiale de la séance a effectué un travail d’analyse aérodynamique avant de se concentrer sur les longs runs avec Esteban Ocon finalement quinze avec 1’33″528 à 2″134 et Fernando Alonso seize avec 1’33″872 à 2″478.

Suivent les Williams et les Haas, l’équipe Britannique semble au vu de cette séance de mise en route avoir dépassé l’américaine, qui compte dans ses rangs, les deux ‘ rookies’ Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Pour le moment, l’Allemand en interne se montre le plus vite des deux recrues.

George Russell et sa Williams Mercedes réalise 1’34″127 à 2″733 et précède le Canadien Nicholas Latifi au volant de la seconde Williams Mercedes avec 1’34″340. Mick Schumacher et la plus rapide des Haas Ferrari a tourné lui en 1’34″501 à 3″107. Cependant que le Russe Nikita Mazepin ferme la marche avec l’autre Haas Ferrari, avec 1’34″975, vingtième temps à 3″581

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE SESSION DES ESSAIS LIBRES DE SAKHIR

1 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 1’31″394 – 12 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’31″692 – 17

3 – Lando Norris (McLaren Mercedes) 1’31″897 – 20

4 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’31″921 – 15

5 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’31″993 – 14

6 – Sergio Perez (Red Bull Honda) 1’32″071 – 15

7 – Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 1’32″195 – 23

8 – Carlos Sainz (Ferrari) 1’32″366 – 15

9 – Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1’32″434 – 20

10 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Ferrari) 1’32″786 – 16

11 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) 1’33″134 – 18

12 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) 1’33″157 – 21

13 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) 1’33″233 – 20

14 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1’33″329 – 21

15 – Esteban Ocon (Alpine Renault) 1’33″528 – 20

16 – Fernando Alonso (Alpine Renault) 1’33″872 – 18

17 – George Russell (Williams Mercedes) 1’34″127 – 22

18 – Nicholas Latifi (Williams Mercedes) 1’34″340 – 22

19 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) 1’34″501 – 16

20 – Nikita Mazepin (Haas Ferrari) 1’34″975 – 16