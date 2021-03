EN F2, LA 1ére POLE 2021 POUR LE CHINOIS ZHOU A SAKHIR AU GRAND PRIX DE BAHREIN

Le Chinois membre de l’Alpine Academy, Guanyu Zhou s’est offert la première pole position de la saison 2021 et ce pour la deuxième année consécutive, se révélant ce vendredi après-midi, le plus rapide sur la piste de Sakhir pour prendre les premiers points (4) désormais attribués pour la pole de la nouvelle saison lors d’une finale dramatique de quelques minutes.

Pilote de l’équipe UNI-Virtuosi, Zhou a subtilisé cette 1ére pole à un autre membre de l’Alpine Academy, le Danois Christian Lundgaard de l’écurie Française ART Grand Prix qu’il devance de… 0.003s lors de son dernier run sur le tracé du circuit international de Bahreïn, son coéquipier le Brésilien Felipe Drugovich, le plus rapide des essais libres plus tôt en matinée terminant troisième de ces qualifications.

Lundgaard ne s’était pas classé parmi le top 10 des essais libres, mais il se préparait essentiellement sur le futur rythme des qualifications, avec dès le début un premier point de référence de 1’43,628.

Ce 1er chrono avec une fin de tour un tantinet loupé, signifiait que l’indice du temps de référence du Danois était battable, et Drugovich réussissait à trouver le temps pour le faire. Le pilote UNI-Virtuosi était le plus rapide en essais libres sur pneu dur et il semblait tout aussi à l’aise sur le composé plus souple, se retrouvant P1 avec trois dixièmes d’avance.

Le coéquipier de Drugovich, Zhou, avait commencé la saison2020 en pole et visiblement il cherchait le même résultat une saison plus tard !

Le pilote de l’Alpine Junior Team, membre de l’Academy était le seul pilote sans temps lorsque le peloton retournait dans les stands pour un changement de gomme, ayant hardiment demandé à attendre. Et, il n’a pas déçu, améliorant le tour de son coéquipier de 0,022 seconde pour le remplacer à la première place et s’offrir la pole comme en 2020.

A cet instant, à peine les voitures étaient-elles revenues sur la piste, qu’elles devaient rentrer et rejoindre leurs stands… Le peloton venait pourtant tour juste de terminer son tour de préparation et de lancement lorsque le Russe Robert Shwarztman s’immobilisait dans la ligne droite des stands, provoquant la sortie du drapeau rouge !

La monoplace du pilote Prema, a été rapidement dégagé de la piste, mais il ne restait alors plus que cinq minutes pour obtenir un chrono.

Sachant que le temps était compté, Christian Lundgaard est passé à l’attaque et s’est mis au travail pour tenter de reprendre le contrôle de la session synonyme de pole.

Le Danois a tout donné pendant trois tours, et il a réussi à franchir proprement et vite le dernier virage délicat qui l’avait laissé gener avant, pour prendre le premier temps à Zhou.

Parmi les premiers à rouler sans trop de trafic pour obtenir ce meilleur temps, Lundgaard est ensuite retourné à son stand pour attendre son sort, sachant que ses pneus étaient cuits.

Le pilote ART GP a alors regardé Ticktum échouer, ne terminant que quatrième. Le Britannique avait allumé deux secteurs verts, mais il s’est ensuite retrouvé coincé dans le trafic au dernier virage….

Jüri Vips et Richard Verschoor ont également raté le match, se contentant des cinquième et sixième places.

Ne restaient plus que Zhou et Drugovich qui se sont tous deux lancé une dernière fois pour un ultime tour avant de franchir le drapeau à damier pour se donner une dernière chance de battre le chrono de la pole provisoire de Lundgaard en 1’42.851.

Établissant un premier secteur record personnel et un deuxième secteur global le plus rapide, le temps final de Zhou était meilleur que celui de Lundgaard par la plus fine des marges, devançant avec 1’42″848 son coéquipier de l’Académy Alpine de trois millièmes de seconde. Pendant ce temps, le dernier run de Drugovich n’était pas aussi fort et le Brésilien se classait finalement troisième, derrière Lundgaard et Zhou.

Le seul Français Théo Pourchaire, coéquipier de Lundgaard chez ART GP, obtient le onzième temps.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE LA 1ére COURSE F2 DE LA SAISON 2021

1 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi – 1’42″848

2 – Christian Lundgaard – ART GP- 1’42″851

3 – Felipe Drugovich – UNI Virtuosi – 1’43″211

4 – Dan Ticktum – Carlin – 1’43″338

5 – Juri Vips – Hitech – 1’43″441

6 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’43″443

7 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’43″475

8 – Oscar Piastri – Prema – 1’43″478

9 – Liam Lawson – Hitech – 1’43″519

10 – David Beckmann – Charouz – 1’43″559

11 – Théo Pourchaire – ART GP – 1’43″585

12 – Robert Shwartzman – Prema – 1’43″694

13 – Ralph Boschung – Campos – 1’43″704

14 – Marcus Armstrong – DAMS – 1’43″729

15 – Roy Nissany – DAMS – 1’43″768

16 – Bent Viscaal – Trident – 1’43″839

17 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’43″955

18 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’44″277

19 – Marino Sato – Trident – 1’44″654

20 – Matteo Nannini – HWA – 1’44″825

21 – Gianluca Petecof – Campos – 1’45″053

22 – Alessio Deledda – HWA – 1’46″712