LA GRILLE DE DÉPART 2021 DE LA FORMULE 2

Tout d’abord, indiquons que les jeunes espoirs de la discipline étaient présents au début du mois pour la session de trois jours des essais collectifs d’avant-saison, ici même donc sur cette piste de Sakhir, située dans l’Île de Bahreïn et qui se sont déroulés du 8 au 10 mars dernier.

Précisons encore qu’avant la 1ére course de la saison 2021, disputée ce week-end sur ce tracé de Sakhir en même temps que le 1er GP F1, on retiendra que le temps de référence absolu obtenu à Sakhir est donc, celui décroché par le Danois – membre de l’Alpine Acadamy – Christian Lundgaard de l’équipe Française ART GP, chrono signé lors de la troisième séance avec un temps de 1’41.697. Personne d’autre, n’a réussi à descendre sous 1’42″ au cours des six séances.

Seul Français engagé en F2, l’Azuréen Théo Pourchaire, sacré vice-champion de la F3 FIA 2020, sera l’équipier de Lundgaard cette saison chez ART GP.

Le plateau rassemblant cette année, vingt-deux pilotes de quinze nationalités (Allemagne-Australie-Brésil-Chine-Danemark-Espagne-France-Grande Bretagne-Hollande-Inde-Israël-Italie-Japon-Suisse-Russie)

Rappelons aussi le calendrier curieux de l’année 2021, car aprés cette épreuve de Bahreïn, les pilotes devront patienter… deux longs mois jusqu’à la fin mai pour courir à nouveau, à l’occasion du GP de Monaco.

Ensuite nouvelle attente de deux mois et ce, entre la manche de Silverstone à la mi-juillet et celle de Monza, à la mi-septembre… Et ce n’est pas fini car nouvelle interruption de deux mois, entre la course Russe de Sotchi, fin septembre et la suivante en Arabie Saoudite, prévue elle, fin novembre!!!

Bruno Michel, le promoteur répond que du coup, il y aura trois manches par course, deux sprint le samedi et une longue le dimanche !

Signalons enfin que le Champion 2020 de cette Formule 2, l’Allemand Mick Schumacher, roule aussi ce week-end à Sakhir, entamant sa carriére de pilote de Grand Prix F1, au sein du Team Américain Haas.

Et qu’outre le Champion F2 2020, deux autres pilotes accèdent à la Formule 1 en 2021, d’une part le jeune espoir Japonais tout juste âgé de 20 ans, le troisième de la série en 2020, Yuki Tsunoda qui débute en GP chez Alpha Tauri, aux cotés du Français Pierre Gasly;

Et, d’autre part, le Russe Nikita Mazepin, seulement cinquième lui du classement général final 2020, mais bien aidé par les millions de roubles de son papa, l’homme d’affaires Dmitry Mazepin, très influent en Russie car très proche du pouvoir à Moscou ! Et qui épaulera Mick Schumacher chez Haas GP en F1.

Gilles GAIGNAULT

Photos : FIA F2

LE CALENDRIER F2 2021

26-28 mars : Bahreïn (Sakhir)

20-23 mai : Monaco

4-6 juin : Azerbaïdjan (Bakou)

16-18 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

10-12 septembre : Italie (Monza)

24-26 septembre : Russie (Sotchi)

26-28 novembre : Arabie saoudite (Djeddah)

3-5 décembre : Abu Dhabi (Yas Marina)

LE CLASSEMENT 2020 DU CHAMPIONNAT DE FORMULE 2

1.Schumacher : 215 points – 2.Ilott : 201– 3.Tsunoda : 200 – 4.Shwartzman : 177 – 5.Mazepin : 164– 6.Zhou : 151,5 – 7.Lundgaard : 149 – 8.Deletraz : 134 – 9.Drugovich : 121– 10.Ghiotto : 106.‍‍‍