PRÉSENTATION DU GRAND PRIX DE BAHREÏN DE FORMULE 1 2021 AVEC L’EQUIPE ALPINE

Ce week-end se déroule le Grand Prix de Bahreïn, la première course de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1.

Les pilotes Esteban Ocon et Fernando Alonso ainsi que le directeur exécutif Marcin Budkowski, se confient avant le Grand Prix de Bahreïn sur la piste de Sakhir, où se sont déroulés la semaine dernière, les trois journées des essais collectifs d’avant-saison.

PAROLES DE PILOTES

Esteban Ocon : « J’adore Bahreïn. Ce circuit gardera à tout jamais une place à part dans ma carrière puisque j’y ai signé mon premier podium en F1 l’an passé, même si c’était sur le tracé extérieur. C’était vraiment spécial. Je me suis souvenu de cette nuit en revenant dans le paddock la semaine dernière. Ce serait bien de récidiver, mais nous restons réalistes et nous chercherons à construire un week-end solide et à saisir toutes les opportunités qui se présenteront. Tout peut arriver, en particulier lors de la première course de la saison, et nous avons tous hâte d’y être. »

Fernando Alonso : « J’ai vraiment hâte d’attaquer le week-end dans son intégralité. Ce moment a demandé beaucoup de préparation, non seulement avec l’équipe pendant les tests et le travail mené cet hiver dans les deux usines, mais aussi à titre personnel. Depuis que j’ai accepté de rejoindre Alpine F1 Team, j’ai fourni beaucoup d’efforts pour me préparer physiquement et mentalement à cette saison. J’ai beaucoup appris durant ma prise de recul, notamment sur les différents styles de course, mais je suis désormais de retour en Formule 1 et extrêmement motivé pour cette saison riche en défis. C’était amusant de retrouver le volant d’une F1 en essais, mais j’ai maintenant hâte de passer à la course. »

Quant à Marcin Budkowski, le directeur exécutif de l’équipe alpine, lui il ajoute et précise aussi : « Nous avons connu de bons tests de pré-saison et nous avons parcouru beaucoup de kilomètres sans aucun problème de fiabilité significatif. Nous avons examiné tous les points ciblés et nous sommes bien mieux préparés que les années précédentes. Nous avons toutefois des questions demandant des réponses sur la voiture. Nous analysons actuellement toutes les données récoltées la semaine dernière pour améliorer notre compréhension de la monoplace et nous prévoyons de nouvelles choses pour les essais libres de ce vendredi. »

Premiers essais libres à partir de ce vendredi matin 26 mars. Après le roulage des tests collectifs d’il y a dix jours, place maintenant au véritable premier verdict de la compétition!

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM