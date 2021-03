VICTOIRE DE RYAN BLANEY A ATLANTA EN NASCAR

Sacrée entame de la saison 2021 en Championnat NASCAR Séries…

En effet après la sixième épreuve de ce week-end à Atlanta, on en est à … SIX vainqueurs différents !

Incroyable début de saison en NASCAR, la discipline continuant de nous proposer un gagnant différent à l’arrivée de chaque course en 2021, et comme lors des cinq manches précédentes, sous le damier à Atlanta, on a eu droit à un sixième lauréat !

Il faut remonter à la saison 2014 pour trouver une pareille série.

Effectivement sur l’Atlanta Motor Speedway, la solide Team équipe Penske est de retour et avec son plus jeune pilote. Auteur d’un final parfait, Ryan Blaney a chassé du commandement Kyle Larson, qui jusque-là avait dominé la course, le dépassant à huit tours de la fin, filant vers la victoire dans ces Folds of Honor QuikTrip 500.

Explication : Kyle Larson semblait vraiment se diriger vers sa seconde victoire de la saison, mais dans les derniers tours de la course, le pilote de la Hendrick Motorsports, a buté sur Joey Logano alors qu’il tentait de lui prendre un tour. Résultat ? Ryan Blaney est parvenu à prendre le meilleur sur Kyle Larson et à s’offrir sa première victoire en 2021.

Pour Blaney, ce succès est son cinquième en carrière, et le quatrième depuis son arrivée parmi le clan du ‘Captain’ LE patriarche, Roger Penske.

Lequel Blaney, lâchait :

« Nous avions une excellente voiture sur les longs runs. Nous avons fait les bons ajustements. Kyle Larson était un peu survireur à la fin. Tout s’est joué dans le trafic. Remporter une course ainsi, c’est incroyable. Maintenant, rendez-vous la semaine prochaine à Bristol. »

Sur la piste Georgienne aussi rapide que cahoteuse car refaite pour la dernière fois dans les années 90, les pilotes ont dû gérer avec une attention particulière l’usure de leurs pneumatiques, littéralement archi usés par l’abrasivité de la surface.

Incroyablement Blaney a fait de son mieux, à la fin d’un dernier relais de plus de 50 tours, le tout en permanence sous drapeau vert, sans intervention pour cause d’incident. Faisant ainsi la nique au pilote de l’équipe Hendrick, qui avait remporté les deux premiers segments, en doublant plus de la moitié de la grille et en tête pendant 269 tours des 325.

A la troisième place derrière Blaney et Larson, on pointe une autre des voitures de la Team Hendrick, celle d’Alex Bowman. Denny Hamlin et Kyle Busch de la Joe Gibbs. Complétant le Top 5.

Suivent Sous le drapeau à damier, Austin Dillon, Chris Buescher, William Byron, Martin Truex Jr. et Kevin Harvick qui eux, complètent le Top 10.

Au classement provisoire du Championnat, Hamlin occupe le commandement, totalisant 277 points devant Larson avec 234 et Logano 214 .Truex Jr avec 212 et Keselowski avec 206 points, complétant le Top 5

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE

1 – Ryan Blaney (Ford) – Penske – 325 tours

2 – Kyle Larson (Chevrolet) – Hendrick – 325

3 – Alex Bowman (Chevrolet) – Hendrick – 325

4 – Denny Hamlin (Toyota) – Gibbs – 325

5 – Kyle Busch (Toyota) – Gibbs – 325

6 – Austin Dillon (Chevrolet) – Childress – 325

7 – Chris Buescher (Ford) – Roush – 325

8 – William Byron (Chevrolet) – Hendrick – 325

9 – Martin Truex Jr. (Toyota) – Gibbs – 325

10 – Kevin Harvick (Ford) – Stewart-Haas – 325

11 – Matt DiBenedetto (Ford) – Wood Brothers – 325

12 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) – JTG – 325

13 – Ryan Newman (Ford) – Roush – 325

14 – Ross Chastain (Chevrolet) – Ganassi – 325

15 – Joey Logano (Ford) – Penske – 324

16 – Bubba Wallace (Toyota) – 23XI – 324

17 – Daniel Suarez (Chevrolet) – Trackhouse – 324

18 – Cole Custer (Ford) – Stewart-Haas – 324

19 – Michael McDowell (Ford) – FrontRow – 324

20 – Aric Almirola (Ford) – Stewart-Haads 324

21 – Christopher Bell (Toyota) – Gibbs – 323

22 – Austin Cindric(i) (Ford) – Penske – 323

23 – Chase Briscoe # (Ford) – Stewart-Haas – 323

24 – Erik Jones (Chevrolet) – Petty – 323

25 – Ryan Preece (Chevrolet) – JTG – 323

26 – Tyler Reddick (Chevrolet) – Childress – 323

27 – Anthony Alfredo # (Ford) – FrontRow – 322

28 – Brad Keselowski (Ford) – Penske – 321

29 – Corey LaJoie (Chevrolet) – Spire – 319

30 – Justin Haley (Chevrolet) – Kaulig – 319

31 – Cody Ware (Chevrolet) – Ware – 316

32 – James Davison (Chevrolet) – Ware – 316

33 – Quin Houff (Chevrolet) – Starcom – 314

34 – BJ McLeod(i) (Ford) – LiveFast – 313

36 – Timmy Hill (Toyota) – MBM – 305

37 – Josh Bilicki (Ford) – Ware – 285

38 – Chase Elliott (Chevrolet) – Hendrick – 220

39 – Kurt Busch (Chevrolet) – Ganassi – 113

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Hamlin : 277 points – 2. Larson : 234 – 3. Logano : 214 – 4. Truex Jr : 212- 5. Keselowski: 206