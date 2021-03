SOPHIA FLÖRSCH REJOINT LE DTM ET L EQUIPE AUDI ABT

La jeune Allemande Sophia Flörsch ajoute à son programme 2021, où elle est déjà inscrite en Championnt du monde d’endurance WEC, au volant de l’ORECA 07, de l’écurie Richard Mille, où elle est engagée aux cotés de ses deux coéquipières, la Colombienne Tatiana Calderon et la Néerlandaise Beitske Visser, courra aussi en DTM avec l’équipe ABT Schaeffler!

Sophia Flörsch participera donc au DTM 2021, au sein du Team de l’équipementier automobile et de l’industriel Schaeffler, ABT Sportsline alignant une troisième Audi R8 LMS pour l’Allemande âgée de 20 ans, laquelle va d2couvrir le DTM cette année aux côtés de ses coéquipiers Mike Rockenfeller et Kelvin van der Linde.

Sophia Flörsch efectuera sa première apparition avec l’équipe lors des tests DTM à Hockenheim début avril. L’ouverture de la saison étant prévue à Monza à la mi-juin.

Sophia Flörsch qui confie:

« J’ai vraiment hâte de concourir en DTM. Le partenariat avec Schaeffler et ABT Sportsline est formidable et me rend confiante pour ma première saison. Je suis très fière d’avoir la chance de faire mes preuves face à un groupe de pilotes aussi fort. »

Ces dernières années, Flörsch a acquis de l’expérience, des points et des trophées dans diverses séries monoplaces et a également effectué quelques tours dans la «DTM Electric Demo Car» de Schaeffler lors de la finale du DTM 2020. Et a découvert l’univers des courses d’endurance

Pour ABT Sportsline, Sophia Flörsch est déjà la troisième femme avec laquelle l’équipe a concouru en DTM car déjà en 2009, Katherine Legge a piloté pour l’équipe et en 2012, ABT a aligné une Audi A5 DTM pour Rahel Frey.

Une première avec Sophia car pour la toute première fois, ABT fournit également à sa pilote, une ingénieure de course sous la forme de Laura Müller et une femme manager d’équipe avec Maike Frik.

Hans-Jürgen Abt, Managing Partner, précise:

« Nous attendons avec impatience cette aventure commune également dans le DTM, en collaboration avec Sophia et en coopération avec Schaeffler»

Eti,ajoute et indique:

« Nous avons maintenant un vétéran du DTM avec Mike, une recrue avec Kelvin van der Linde et une femme avec Sophia dans l’équipe, c’est vraiment quelque chose que les fans de sport automobile peuvent déja apprécier.»

L’engagement de la troisième voiture de course est rendu possible grâce à l’engagement du partenaire ABT Schaeffler. Les deux marques ont déjà formé une équipe à succès dans la série de courses électriques de Formule E depuis la création du Championnat de ces monoplaces en 2014 et maintenant elles travaillent également ensemble dans le DTM.

Membre de la direction des technologies automobiles chez Schaeffler, Matthias Zink, déclare:.

«Nous attendons avec impatience le partenariat. Pour nous en tant que pionnier de la mobilité, le DTM est une passion en action et un terrain d’essai parfait. Nous partageons l’enthousiasme de Sophia pour la technologie et la considérons comme un modèle important pour toutes les filles et femmes qui poursuivent leurs objectifs avec talent, engagement et ambition. Ensemble, nous façonnerons des progrès qui feront bouger le monde sur la piste de course et au-delà.»

Peter SOWL

Photos : TEAMS