PIERRE GASLY PLUTÔT CONFIANT AVANT LE GRAND PRIX DE BAHREIN

AlphaTauri a été l’une des bonnes surprises des tests de pré-saison 2021, la semaine dernière sur la piste de Sakhir, en préparation du Grand Prx de Bahreïn, à la fin de cette semaine, la manche d’ouverture du calendrier des GP de F1, millésime 2021

l’AT02 de l’équipe Italienne de Faenza, fonctionnant rapidement et sans faute au cours des trois journées des sessions de mise en action des nouvelles monoplaces 2021 à Bahreïn.

Et après avoir réalisé quelques performances phares en 2020, le leader de l’équipe Pierre Gasly espère la même chose vire plus, beaucoup plus en 2021.

Aprés avoir terminé second du GP du Brésil 2019, sur la piste d’Interlagos de Sao Paulo, Pierre Gasly, est sorti vainqueur du Grand Prix d’Italie 2020, dans le temple de Monza.

Le jeune Français a couvert le plus grand nombre de tours de tous les pilotes à Bahreïn, en couvrant 237 sur la piste de Sakhir, et en aidant son équipe AlphaTauri à faire un gros travail de développement, la formation étant d’ailleurs celle, avec son second pilote Tsunoda, qui a bouclé le plus de tours avec 422, partagés avec le Team Alfa Roméo, tout aussi fiable.

Mais avec le Français et son nouveau coéquipier, la recrue venue de la F2, le Japonais Yuki Tsunoda qui a d’entrée semblait très rapide et fiable, Gasly était d’humeur positive à la conclusion de ce roulage.

« Nous avons un bon package. Nous essayons d’avancer sur les domaines sur lesquels nous devons travailler, car cette voiture, même si elle semble assez bonne, il y a encore des domaines à améliorer. Mais je pense qu’il y a de bonnes raisons d’être optimiste, et j’espère que nous pourrons faire de bonnes performances au début de la saison, car cela va être important.»

Et le jeune Français poursuit:

« Je suis vraiment excité. Nous avons réussi à faire tout le programme que nous voulions faire. Je pense que nous avons une bonne idée de ce que nous avons, de ce que nous devons améliorer, de nos forces. Cela a été vraiment positif.»

Les performances de Gasly et Tsunoda à Bahreïn ont conduit certains à supposer qu’AlphaTauri pourrait se battre pour les places d’honneurs contre McLaren, Aston Martin et Alpine cette saison.

Mais bien que son motoriste Honda soit prêt pour la saison 2021 pour AlphaTauri et Red Bull et avec cette unité, le nouveau moteur Honda.ayant montré un rythme et une fiabilité élevés dans les deux voitures lors des tests, Gasly a déclaré qu’il se méfiait particulièrement de la menace de ses rivaux à moteur Mercedes et d’Alpine et son moteur Renault, cette année.

« Jusqu’à présent, nous sommes vraiment heureux du moteur 2021. C’est un pas en avant par rapport à l’année dernière, la fiabilité a été parfaite tous les trois jours jusqu’à présent, donc vraiment positive de ce côté.»

Mais il ajoute:

« Nous avons vu que Mercedes avait un moteur très puissant. Ils l’ont montré avec McLaren et Williams, et vous pouvez voir qu’ils ont beaucoup de potentiel. Je ne veux pas être trop excité avant d’arriver aux qualifications à Bahreïn, et ensuite je pense que nous aurons une image complète des ce 1er GP.»

Avant de lâcher:

« Mais pour être honnête, après trois jours, c’est bien mieux que là où nous étions au même moment à Barcelone, après le même laps de temps en 2020.»

Puis de conclure:

« Je suis vraiment heureux car je pense que nous savons aussi quels adversaires vont être très rapides, nous avons déjà des idées… Mais j’espère vraiment que nous pourrons être dans le combat, et surtout pour quelques bons gros points.»

Au vu de ces essais d’avant-saison de Sakhir, Gasly et Tsunoda seront sur la bonne voie pour AlphaTauri, lors de l’ouverture de la saison du Grand Prix de Bahreïn, à partir de ce vendredi 26 mars pour le lancement du Championnat 2021 sur le tracé de Sakhir au sud de Manama.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAM – PIRELLI