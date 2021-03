MOTOGP 2021 : MARC MARQUEZ NE ROULERA PAS LES DEUX GP DU QATAR

C’est donc très officiel, annoncé par Honda et ses sponsors et par MotoGP, Marc Marquez ne sera ni au premier ni au second des GP du Qatar 2021.

On le verra dans le communiqué ci-dessous, après ses roulages à Barcelone et à Portimao, il est logique que Marquez ait repassé une visite de contrôle et ses médecins madrilènes, ceux qui l’ont opéré la troisième fois et ont pratiqué la greffe osseuse, pensent que le risque est encore trop grand en cas de chute.

On y a pourtant cru, entre le récit de son très long calvaire de 2020 et ses essais assez poussés (mais sur une hypersportive de série, c’est la photo d’ouverture de ce reportage) mais c’est non.

C’est évidemment une très mauvaise nouvelle, surtout que nous avons été nombreux à y croire.

Cela dit, quand je l’ai vu rouler à Portimao, j’ai pensé qu’il voulait se mettre en tête ce circuit sur lequel il n’a jamais roulé, il y avait une autre hypothèse : il n’était pas sûr du verdict des médecins et est donc allé rouler sur le circuit du troisième GP de la saison.

Voilà, c’est triste et c’est sage, deux mots détestés en sports mécaniques, mais jeter par la fenêtre autant d’efforts pour une malheureuse chute serait absurde.

Or, cela arrivera forcément, en MotoGP si tu ne veux pas tomber, tu es derjo, on l’a bien vu lors du passage de Lorenzo sur Honda, eût été une sorte de folie.

Cela dit, fait ch…

Le com officiel de MotoGP

MARC MARQUEZ RENONCE AUX DEUX PREMIERS GP DE 2021

L’Espagnol opte pour la prudence et ne participera pas à l’ouverture de la saison 2021 au Qatar

Aperçu en piste à Barcelone et à Portimão la semaine dernière, où il réalisait des essais privés, Marc Márquez ne participera finalement pas à l’ouverture de la saison MotoGP 2021 au Qatar.

La dernière visite de contrôle avec son équipe médicale de l’Hôpital Ruber Internacional de Madrid, composée des Dr Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, ainsi que des Dr De Miguel, Ibarzabal et García Villanueva, a permis de constater une bonne réponse clinique suite à l’intensification de ses entraînements.

Cependant, vu les délais nécessaires à la récupération et l’état actuel du processus de consolidation osseuse, les médecins considèrent prudent et nécessaire de ne pas accélérer son retour aux circuits après une si longue période d’inactivité. Le pilote du team Repsol Honda ne participera donc pas aux deux premiers Grands Prix de l’année organisés au Qatar et a rendez-vous le lundi 12 avril pour sa prochaine visite médicale.

Marc Márquez :

« Suite à ma dernière visite médicale, les médecins m’ont expliqué qu’il était plus prudent de ne pas participer au Grand Prix du Qatar et qu’il valait mieux poursuivre le programme de récupération que nous avons suivi ces dernières semaines. J’aurais vraiment aimé participer à l’ouverture du Championnat du Monde mais nous devrons continuer à travailler afin de retrouver des conditions optimales qui nous permettent de reprendre la compétition. »

Nous voilà donc submergés par la tristesse mais il nous a déjà dit la sienne…

Elle continue, première sortie ratée c’est tout et si c’est préférable, une mauvaise nouvelle peut aussi être une bonne décision.

Jean Louis BERNARDELLI