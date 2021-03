MOTOGP : LE CALVAIRE ATROCE DE MARQUEZ

Formidable internet, on passe la veille d’une opération colossale en Arabie Saoudite au lendemain sur un tout petit documentaire de 25 minutes qui est une déflagration non seulement dans la moto mais dans les sports mécaniques en général.

Parce que Marc Marquez se lâche, on aurait presqu’envie de dire qu’il se met à poil dans ce documentaire.

On l’a vu se libérer de son cauchemar de huit mois, d’abord sur une petite moto sur un circuit de kart, puis sur une grosse moto (de série mais qui envoie 220 cv quand même et qui coûte deux fois le prix d’une Porsche 911…) sur le circuit de Barcelone pour un tournage officiel puis ce week end sur le circuit portugais de Portimao, sur lequel il n’a jamais roulé donc intérêt double, rouler et envoyer du lourd plus une reco du terrain…

Alors il peut le raconter le cauchemar.

Ce documentaire a été tourné par la chaîne espagnole DAZN, il dure 25 minutes, personne ne l’a vu et tout le monde en parle.

Parce que des journalistes espagnols l’ont vu et en ont tiré la substantifique moelle que nous avons pu récupérer, vous le verrez ça fout le frisson et parfois les larmes aux yeux.

Il raconte le calvaire qu’il a vécu depuis son accident à Jerez l’été dernier.

On a vu pendant ces huit mois beaucoup de photos très « com » de sourires et d’affirmations que tout va bien (merci les réseaux sociaux !) mais c’est après avoir commencé à revivre que le pilote a raconté ce qui a été quasiment une mort de huit mois, mais la pire, une mort éveillée..

Alors pour voir ce docu il faudra que vous soyez des petits génies de l’informatique (ou que habitiez le sud ouest et que vous soyez abonné à cette chaîne) qui plus est il faut, une fois trouvé le docu, le comprendre parce qu’il est en espagnol.

Pas un site français ne le reprendra parce que c’est le procès assuré avec la chaîne espagnole et peut-être Dorna, la seule possibilité serait que Canal + rachète le produit et le diffuse avec sous-titres, ils ne le feront pas, tellement, ils le disent dans leurs coms, ils sont certains de fournir déjà le meilleur produit au monde (je n’en sais rien, je regarde les GP sur MotoGP en anglais).

J’ai trouvé un très court extrait dont je vous donnerai le lien au bas de ce reportage…

Plus les bonnes lignes relevées par mes confrères espagnols.

Le documentaire s’appelle « FEARLESS », donc sans peur, Marquez en parle d’ailleurs de la peur et on a vite la chair de poule.

Depuis des années que je suis les sports mécaniques, je n’ai jamais entendu un pilote se livrer (cruellement ici…) à ce point, c’est vraiment, du peu que l’on peut lire, hallucinant et ça donne une idée de la souffrance extrême du garçon durant cette funeste année 2020.

Huit mois de calvaire et un bon signe dans ce documentaire, si Marquez s’est laissé aller à raconter son chemin de croix, c’est qu’il sait que tout va mieux, c’est donc terrifiant mais rassurant.

Premier extrait :

« J’ai eu quelques mois difficiles avant d’accepter l’inaction et de changer de vie. Cela me consommait. Je ne faisais rien et je perdais du poids. J’ai peu à peu été envahi par l’anxiété, dans tout le corps… Tout indiquait une amélioration, mais il y avait la peur d’une autre blessure, de devoir rester comme ça … La peur de devoir rester immobile, sans moto, qui revient tout le temps ».

Marquez est donc dans cet horrible trip, il pense que sa carrière est finie, or aujourd’hui sa carrière c’est sa vie !

Sa vraie vie !

On sait que pour les sportifs de haut niveau, l’après carrière peut-être parfois difficile mais en principe ils ont un peu le temps d’y penser.

Mon ami Luc Alphand par exemple, après ses titres en ski (et parfois des moments héroïques comme le doublé le même jour dans la descente de Kitzbühel, sur la Streif, la piste la plus difficile au monde, un exploit unique dans ce sport) a réussi une reconversion dans l’automobile d’abord (il a gagné le Dakar), à la TV comme consultant de luxe ensuite et aujourd’hui comme directeur sportif de la course Silkway.

Mais là Luc a eu le temps de penser son après carrière.

Marquez, lui, a vu sa vie active se terminer alors qu’elle était en pleine ascension vers les sommets.

On sait qu’il a été opéré trois fois après s’être cassé l’humérus droit, que l’os s’est infecté, il risquait l’ostéomyélite et l’impossibilité de rouler aussi en 2021 mais les antibiotiques ont bien fait leur boulot, la greffe osseuse pratiquée a fonctionné et aujourd’hui encore, Marquez a roulé l’enfer au Portugal.

« Il était possible que l’infection ne se soigne pas, mon monde s’écroulait. Qu’est-ce que la blessure m’a appris? Que cela peut se terminer quand on s’y attend le moins… Mais cela ne changera certainement pas mon style ».

Et puis fin du cauchemar, la fête à moto plus un AR au Qatar pour se faire vacciner.

Il est attendu à Losail, jeudi pour la photo de famille, sans savoir s’il roulera une, deux, trois ou quatre séances, voire la pole, voire le GP…

C’est Agostini qui a dit qu’il devrait recommencer quitte à finir dernier de la première séance d’essai, on est tous d’accord, le résultat pour l’instant on s’en bat le coquillard, ce qu’on veut c’est le voir monter sur son proto (toujours du même côté, le calvaire n’empêche pas la superstition) mettre les gaz et prendre la piste, même si le Qatar est un circuit violent, pas idéal pour une reprise…

La violence, la peur, il en a parlé aussi…

« Je n’ai pas peur de ne plus jamais être le même Marc Marquez. Si je ne peux pas être le Marc Marquez d’avant, je ne reviendrai pas. Quand je reviens, mon corps doit être prêt à prendre les mêmes risques. Peu à peu, je me sens plus fort. Le bras a déjà d’autres sensations et l’excitation est énorme… Nous, les pilotes, ne parlons jamais de la mort. Si vous montez à moto en pensant à ces choses, restez à la maison. J’aime le risque. Je ne sais pas m’entraîner en m’entretenant. Chaque course est comme si c’était la dernière ».

Je crois lire du Saint Ex…

Terrifiant et sublime à la fois, oui, Marquez est un héros, la légende l’attend, il a dit quelles sont ses conditions.

Alors bonne chance aux génies du net qui en plus parlent l’espagnol, ce qui réduit en effet pas mal le nombre de gens susceptibles de voir le docu et de le comprendre mais c’est clair, c’est vraiment un très très grand mec…

L’extrait court publié par Marc Marquez lui-même…

https://www.instagram.com/p/CMm7SUsKU3k/?utm_source=ig_embed

Jean Louis BERNARDELLI