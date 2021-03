LE CIRCUIT PAUL RICARD A NOUVEAU A LA POINTE DE L’INNOVATION

Le Circuit Paul Ricard : nouvelle référence internationale des circuits Grade 1 auto-moto

Depuis plus de cinquante ans, le Circuit Paul Ricard se place à la pointe de l’innovation, notamment en matière de sécurité. Les équipes du circuit ont profité d’une trêve hivernale plus longue qu’à l’accoutumée pour anticiper les évolutions de la réglementation FIA et FIM des circuits de F1 et MotoGP.

De nouveaux feux de signalisation et de départ

Le Circuit Paul Ricard et la société Barcelonaise AKS (Alkamel Systems), se sont associés pour l’installation d’une toute nouvelle solution digitale de sécurité. Après plusieurs mois de développement et de tests, conjointement avec les experts en LED pour les sports mécaniques Pixelcom, AKS a développé un dispositif complet de signalisation pour les futurs circuits homologués Grade 1.

L’étroite collaboration entre les techniciens Espagnols d’une part, et les services opérationnels et IT du circuit d’autre part, a permis la conception et installation d’un procédé « référence » en termes de systèmes de sécurité sur circuit.

Vingt panneaux LED (dimension : 768 x 768 cm ; luminosité max : 60 000 cd/m²) ont été disposés sur les différentes portions de la piste Varoise aux 247 configurations.

Ces panneaux peuvent être pilotés directement par les commissaires en bord de piste ou par une gestion centralisée depuis le PC piste.

Un nouvel ensemble de feux de départ FIA Grade 1, d’une hauteur de 1,6 m, avec répéteur en milieu de grille a été installé sur les portiques. Un grand écran de 4 m² LED R/V permet de diffuser les messages de la direction de course aux concurrents en piste.

Trois feux répéteurs visibles en pré-grille et depuis les garages permettent à tous les intervenants de connaître le statut de la piste.

En sortie des stands : un feu bleu asservi à une caméra permet de prévenir les pilotes de l’arrivée d’un véhicule dans la ligne droite.

Un nouveau système de tracking

Avec son partenaire historique MYLAPS, le Circuit Paul Ricard s’est équipé de sept nouvelles antennes GPS autour du circuit. Grâce au système X2-Link et aux balises embarquées dans les véhicules d’intervention, la direction de course suit leur position en temps réel, permettant de visualiser les déplacements.

Cette avancée fournira aux directeurs de courses une vision concrète du dispositif de sécurité autour de la piste grâce à un affichage en temps réel au PC course.

Ce système de « tracking » permet aussi de rejouer les mouvements. Une fois complété avec les enregistrements vidéo et audio, les équipes peuvent ainsi procéder à un débriefing complet et améliorer leurs délais et techniques d’interventions.

Concernant ces innovations, Stéphane Clair, le Directeur général du Circuit Paul Ricard explique:

« Le Circuit Paul Ricard a toujours démontré sa capacité à évoluer et rester en première ligne en matière de développement technologique et de sécurité. Je ne peux m’empêcher de rappeler que les run-offs caractéristiques de notre tracé sont désormais déclinés ailleurs dans le monde avec le même succès en terme de sûreté. Aujourd’hui, je me félicite du travail accompli à l’inter-saison. En cette époque chamboulée dans le monde, la mise en place d’innovations technologiques, d’équipements de pointe, et de procédures élaborées, pouvait paraître osée en termes d’investissements. »

Avant de lâcher:

« La sécurité se plaçant au cœur de nos préoccupations, nous avons fait le choix de maintenir ces travaux.»

Enfin, il ajoute encore et conclut:

« La conception de ce dispositif global en partenariat avec des acteurs réputés des sports mécaniques permet au Circuit Paul Ricard d’être aujourd’hui une nouvelle référence mondiale. Nos équipes d’ingénierie travaillent dès à présent pour pouvoir déployer cette solution sur d’autres circuits. »

Considéré comme l’un des plus beaux au milieu d’un décor idyllique, le circuit Paul Ricard continue et poursuit donc au fil des ans, ses améliorations et ce plus de 50 ans aprés sa création.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Morgan MATHURIN