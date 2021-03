PIPO DERANI SIGNE ET OFFRE LA POLE DES 12 HEURES DE SEBRING AU TEAM WHELEN ACTION EXPRESS

Fort logiquement et sans réelle surprise, le Team Whelen Action Express Racing a ce vendredi obtenu et décroché la pole des 12 Heures de Sebring, seconde manche 2021 du Championnat d‘endurance US de ‘IMSA Weatherchamionship

Déjà la plus rapide la veille jeudi, lors des trois sessions des essais libres, la Cadillac DPi-V.R N°31, cette fois aux mains du toujours aussi véloce Brésilien, Pipo Derani a signé le meilleur chrono en 1’45 »354, comme l’avait réalisé auparavant son coéquipier et compatriote Felipe Nasr, auteur des trois meilleurs temps dans les trois séances d’essais libres !

Après que de fortes pluies pendant la nuit ont enlevé le grip (caoutchouc posé lors des séances d’entraînement de jeudi), Derani a soigneusement retrouvé l’attaque

Pipo qui expliquait d’abord

«Cela a du coup bien lavé la piste»

Et, il enchaînait :

« Nous ne savions pas lors de ces qualifications si la voiture allait se comporter comme hier. La piste était différente. J’ai fait une petite erreur dans le virage 5 et je suis allé large, et c’est simplement parce que la piste était différente de ce que nous avions hier. Vous essayez constamment, tour après tour, de trouver votre limite et ce que la piste vous offrira à ce moment précis. »

Avant de préciser :

« Le sentiment général était toujours très bon car je savais que j’avais la confiance nécessaire pour attaquer tour après tour et trouver ma limite.»

Le Brésilien devance de 0 »110, l’Acura ARX-05 N°10 du Wayne Taylor Racing de Felipe Albuquerque, Ricky Taylor et Alex et de 0 »495, la Cadillac DPi-V.R N°01 du Chip Ganassi Racing, confiée pour cette séance des chronos au Néerlandais Renger van der Zande qui en partage le baquet avec Kevin Magnussen le Danois, ex pilote Haas en GP F1 et Scott Dixon, le Néo-Zélandais, Champion Indycar.

Suivent, le Britannique Oliver Jarvis, auteur du quatrième temps en 1’46 »253, à 0 »899 et qu’épaulent au volant de la Mazda RT24-P N°55, Harry Tincknell et Jonathan Bomarito et le Français Olivier Pla, cinquième en 1’46 »377, à 1 »023 avec la seconde Acura ARX-05 , la N° 60 du Meyer Shank Racing, associé à Dane Cameron et Juan-Pablo Montoya. .

Ensuite, en 1’46 »549, on pointe un autre pilote Français, Loïc Duval qui roule avec ses compatriotes tricolores, Sébastien Bourdais et Tristan Vautier, avec la Cadillac DPi-V.R N°5 du JDC-Miller Motorsports, classé à 1 »195, lequel Duval devance la Cadillac DPi-V.R N°48 du Team Ally, celle du trio avec le Français Simon Pagenaud et le Japonais Kamui Kobayashi et dont l’un de ses équipiers, le multiple Champion Nascar, Jimmie Johnson à la suite d’un tête à queue, a ensuite tapé le mur dans le dernier virage avant la ligne d’arrivée. Equipage crédité du septième temps en 1’47 »610, à 2 »256

En LMP2, Steven Thomas qui pilote l’ORECA 07 N°11 du WIN Autosport, s’est montré le plus rapide en 1’51 »025, précédant de 0 »123, Ben Keating sur l’ORECA N°52 du PR1 Mathiasen Motorsports et Dwight Merriman, troisième en 1’52 »388, à 1 »363 sur l’Oreca N°18 d’Era Motorsport.

En LMP3, meilleur temps avec 1’56 »001 pour le Suédois Rasmus Lindh avec la Ligier JS P320 N°38 du Performance Tech Motorsports. Il devance de 0 »065 Oliver Askew au volant de la Duqueine D08 N°7 du Forty7 Motorsports et de 0 »973, Gar Robinson avec une autre Ligier JS P320, la N°74 du Riley Motorsports.

Dans la catégorie en GTLM, pole et doublé pour les deux Corvette C8.R, avec Antonio Garcia qui en 1’54 »910, sur la N°3, lequel précède de 0 »034, la voiture-sœur, la N°4 de Tommy Milner.

Sur la seconde ligne, on trouve Les deux BMW M8 GTE, la N°25 de Connor De Phillippi, en 1’55 »062, à 0 »152, devant la N°24 de Jesse Krohn, qu’elle précéde de 0 »219.

La Porsche 911 RSR-19 N°79 du WeatherTech Racing, complétant le Top 5, avec Cooper McNeil, en 1’56 »119, à 1 »209 et qui fait équipe avec le Français Jaminet.

Enfin en GTD, pole pour la Lamborghini Huracan GT3 N°19 du Grasser Racing Team avec le pilote Allemand Tim Zimmermann. Il devance la Porsche 911 GT3 R, N°16 du Wright Motorsports de Jan Heylen et la Mercedes-AMG GT3 N°28 de l’Alegra Motorsports de Daniel Morad.

Ensuite, on pointe les deux Lexus RC F GT3 du Vasser Sullivan suivent, la N°14 d’Aaron Telitz, devant la N°12 de Franckie Montecalvo.

Départ de ces 12 Heures de Sebring ce samedi à 15 Heures (heure française)

Peter GRISWOLD

Photos: IMSA – TEAMS