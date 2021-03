EN MONDIAL SUPERSPORT, PREMIERS ESSAIS EN ESPAGNE A NAVARRA POUR LE GMT94 YAMAHA

Il a quelques jours, le mardi 9 mars, le promoteur Dorna Sports annonçait l’ajout d’une nouvelle course au calendrier 2021, sur le circuit de Navarra en Espagne. Cette nouvelle est venue modifier les plans du GMT94. Profitant de l’opportunité offerte de rouler les 17 et 18 mars, l’équipe Val de Marnaise décidait donc immédiatement de se rendre en Espagne pour découvrir ce nouveau tracé.

Les deux journées d’essais furent intenses et particulièrement instructives. La météo et le soleil ont été au rendez vous. Les pilotes ont travaillé pour bâtir toutes les bases de réglages de leurs Yamaha R6 2021.

Jules Cluzel et Fédérico Caricasulo étaient heureux de rouler sur un nouveau tracé qui présente des particularités intéressantes. Ils ont pris du plaisir. L’équipe du GMT94 a également été ravie de découvrir une région particulièrement accueillante et un circuit muni d’une belle infrastructure qui fera la satisfaction des concurrents et du public, à n’en pas douter.

PAROLES DE PILOTES

Jules Cluzel : « Ces essais signent mon retour à 100% à la suite de ma blessure d’Aragon 2020. Je suis ravi car j’ai pris plaisir au guidon de ma machine. Le tracé de Navarra est vraiment sympa, je pense que cela peut être un beau tracé pour les spectateurs.»

Federico Caricasulo : « C’est la première fois que je rencontre toute l’équipe du GMT94 et la Yamaha R6 GMT94. Nous avons tout de suite trouvé la bonne voie sur les réglages de la moto. Le tracé de Navarra est complet, avec des virages rapides et lents. Je me suis bien amusé. »

Quant au boss, Christophe Guyot, lui il préciser et conclut : « Nous vivons une situation rêvée. Pour les pilotes car chacun peut s’inspirer de l’autre pour progresser encore. Pour nous car nous pouvons ainsi faire évoluer les réglages de nos Yamaha R6 pour les rendre plus performantes. La lutte à matériel équivalent ne peut être qu’une source de satisfaction et de motivation pour chacun d’eux. Pour nous, c’est peut être l’opportunité de voir les deux motos se disputer la victoire. Ce serait le scénario idéal car l’équipe vise également le titre de champion du monde qui se gagne en additionnant les points rapportés par les deux pilotes lors de chaque épreuve. »

Ajoutons que les deux pilotes ont conclu les essais avec … des chronos identiques! Auteurs de 29 victoires en Championnat du monde Supersport à eux deux (20 pour Jules Cluzel et 9 pour Fédérico ) les deux pilotes du GMT94 savent qu’ils seront adversaires pour le titre mondial.

François LEROUX

Photos : TEAM