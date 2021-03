12 HEURES DE SEBRING; SIMON PAGENAUD SOUHAITE ENFIN GAGNER APRES CINQ DEUXIÈMES PLACES!

Ce week-end se disputent les 12 heures de Sebring, seconde manche du Championnat d’endurance US de l’IMSA après la traditionnelle épreuve d’ouverture les fameuses Rolex 24 à Daytona. Deuxième course du Championnat IMSA aussi pour Simon Pagenaud

Il ne me manque plus que la première place !

Auteur d’une belle deuxième place aux 24 heures de Daytona, Simon Pagenaud a ajouté à nouveau cette année, les quatre courses longues de l’IMSA (Daytona-Sebring-le Glen et Petit Le Mans) celles de l’endurance Cup Michelin, à son habituel programme en Indycar, et il participe donc ce week-end aux 12 heures de Sebring au sein de l’équipe américaine AXR (Action Express Racing) au volant de la Cadillac DPi-V.R N°48, avec ses co-équipiers, Jimmie Johnson et Kamui Kobayashi.

Ayant déjà terminé cinq fois second de cette course de Sebring, le pilote Français aura surement à cœur de terminer enfin sur la plus haute marche du podium cette année.

Simon Pagenaud qui explique:

« On a eu une bonne séance d’essai il y a deux semaines avec Jimmie (Johnson) qui a beaucoup roulé. Felipe Nasr nous a épaulés et on a eu l’opportunité de découvrir la voiture dans de bonnes conditions. La voiture est superbe, donc on a de gros espoirs pour la course. Kamui (Kobayashi) nous a rejoint. Il était en essai avec Toyota récemment, donc il est au point sur ce qui est prototype. »

Avant de préciser, lui qui a beaucoup roulé en endurance aux USA:

« C’est ma 11ème participation à Sebring. Il ne me manque plus que la première place ! Il y a une très bonne entente dans le groupe. C’est vraiment un plaisir de se retrouver pour essayer de décrocher la victoire avec Action Express Racing et la Cadillac. »

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA -TEAM