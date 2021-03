 NIKLAS KRÜTTEN ET MATT BELL REJOIGNENT COOL RACING ET NICOLAS MAULINI POUR LES EUROPEAN LE MANS SERIES

Niklas Krütten et Matt Bell rejoignent l’écurie COOL Racing et Nicolas Maulini sur la nouvelle Ligier JS P320 LMP3 de la structure Suisse pour disputer les six manches de la saison 2021 de ‘ELMS (European Le Mans Series).

Âgé de 18 ans, Niklas quitte donc le monde de la monoplace après avoir remporté le championnat Rookie de l’Euroformula Open 2020, terminant cinquième du classement général devant des pilotes beaucoup plus expérimentés. Le jeune espoir Allemand a effectué des essais pour le COOL Racing en février dernier sur le circuit de Catalunya de Montmelo prés de Barcelone et aussi au Paul Ricard et il doit de nouveau rouler avant le Prologue et la manche d’ouverture à Catalunya en avril.

Matt Bell a évolué en Michelin Le Mans Cup avec le COOL Racing la saison passée, remportant une victoire au Paul Ricard et deux podiums à Road to Le Mans. Le très expérimenté pilote Britannique a déjà évolué dans la catégorie LMP3 du ELMS en 2018, obtenant une victoire à Silverstone et plusieurs podiums.

Après avoir gagné deux courses en Michelin Le Mans Cup avec l’équipe COOL Racing l’année passée, Nicolas Maulini avait été confirmé, lui, en janvier pour piloter la Ligier JS P320 No.19. Avec pas moins de quatre pole positions sur six manches en 2020, la pointe de vitesse du Genevois n’est plus à démontrer et il a largement contribué au titre de vice-champion de la structure Suisse l’an dernier.

PAROLES DE PILOTES

Niklas Krütten : « Je n’ai pas hésité une seconde lorsque COOL Racing m’a proposé de les rejoindre. Je me suis tout de suite senti en confiance dès nos premiers échanges et lorsque j’ai découvert la voiture. L’équipe est très professionnelle et j’ai beaucoup apprécié son approche technique pendant les essais. Nous avons un très bon équipage et nous devrions être compétitifs dès les premières courses. Après trois saisons en monoplace, je suis heureux de franchir une nouvelle étape et de progresser vers l’endurance et les prototypes. Les LMP3 sont fantastiques et il y a beaucoup de choses à apprendre comme la stratégie de course, les arrêts au stand, les changements de pilote et la gestion de la voiture – tous ces points sont très importants pour le développement de ma carrière et de mon pilotage. »

Matt Bell : « La saison 2021 se présente pour le mieux ! J’ai rejoint COOL Racing l’an passé et nous avons effectué une très belle campagne. Nous avons le potentiel pour nous battre à nouveau pour le titre. Nicolas est devenu de plus en plus fort en 2020 et il avait le meilleur rythme du plateau de la Michelin Le Mans Cup. S’il peut continuer sur la même lancée en ELMS – et je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas – nous pouvons avoir de grandes ambitions. Niklas a obtenu d’excellents résultats en monoplace et il a été extrêmement rapide lors des essais de présaison. Nous étions dans le coup l’année dernière et notre objectif sera d’être immédiatement aux avant-postes de la catégorie. »

Nicolas Maulini : « Je me réjouis de rouler cette saison avec Niklas et Matt dans la catégorie LMP3 du ELMS. Niklas a obtenu d’excellents résultats dans des championnats de monoplace très compétitifs. Les premiers échos des quatre journées d’essais qu’il a effectué avec l’équipe ont été extrêmement positifs, il a été immédiatement à l’aise avec la voiture, réalisant de très bons chronos alors qu’il n’avait pas d’expérience en LMP3. Matt est l’une des références Silver de la catégorie, son ressenti technique est parfait, il est très rapide et toutes ces qualités vont beaucoup nous aider. C’est vraiment très sympa d’avoir un équipage international ! »

Pur sa part, Nicolas Lapierre, le Directeur Général de cette formation du COOL Racing, indique, lui: « Nous sommes heureux d’accueillir aussi tôt dans sa carrière un jeune pilote venant de la monoplace. Niklas était très rapide en F3 et il a terminé meilleur Rookie du championnat Euroformula Open 2020. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble cet hiver et il a tout de suite été dans le rythme, avec une bonne compréhension de l’endurance. Je suis impatient de le voir évoluer en course avec Matt Bell qui a une grande connaissance du LMP3 et qui sera le chef de file de cet équipage. Nicolas Maulini est l’un des meilleurs pilotes Bronze du plateau, il a beaucoup d’expérience, il est très rapide et fiable et nous sommes heureux qu’il continue avec nous après la Michelin Le Mans Cup. Ce sera notre première saison dans la catégorie LMP3 en ELMS, nous allons procéder par étape mais nous avons un super équipage qui devrait évoluer avec les meilleurs. »

François LEROUX

Photos : Antoine CAMBLOR et TEAM

Calendrier des European Le Mans Series

Prologue, Barcelone 12-13 avril 2021

4 Heures de Barcelone 17-18 avril 2021

4 Heures du Red Bull Ring 15-16 mai 2021

4 Heures du Castellet 5-6 juin 2021

4 Heures de Monza 10-11 juillet 2021

4 Heures de Spa-Francorchamps 18-19 septembre 2021

4 Heures de Portimão 23-24 octobre 2021