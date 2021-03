MARCEL FASSLER PREND SA RETRAITE DE PILOTE !

Marcel Fässler, l’un des plus grands pilotes Suisses, annonce qu’il range son casque et se retire la compétition. Âgé de 44 ans, il est né le 27 mai 1976, l’ancien triple vainqueur des 24 Heures du Mans, s’il abandonne la course n’en demeurera pas moins actif dans ce secteur, puisqu’il va diriger désormais le département sport automobile de Sportec, tout en participant aussi au développement du simulateur de F1 d’Alfa Romeo Racing et… en tant que pilote!

Du coup, sa participation aux 12 heures de Sebring en Floride en novembre dernier, restera dans l’histoire comme son ultime épreuve et qu’il a disputé au volant de l’une des Corvette C8-R usine, en compagnie du Britannique Oliver Gavin et de l’Américain Tommy Milner, course qui demeurera comme son ultime apparition au volant en course!

Marcel Fässler restera on l’a dit, bien impliqué dans la compétition, car il a été recruté et enrôlé pour faire bénéficier de sa solde expérience, le département sport automobile de Sportec. L’objectif étant de permettre à l’écurie Suisse de briller à l’avenir dans les courses d’endurance, où le Schwytzois a dominé pendant plusieurs années.

Mais ce n’est pas tout car Marcel est régulièrement présent chez Sauber à Hinwil pré de Zurich, où il officie comme pilote de développement dans le nouveau simulateur de Formule 1 d’Alfa Romeo Racing.

Marcel Fässler qui confie:

« C’est un travail formidable qui m’honore et que j’apprécie beaucoup»

Avant de poursuivre et d’indiquer:

« Je suis ravi que la transition entre ma carrière de pilote et ma nouvelle vie professionnelle se soit déroulée sans heurts »

Il enchaîne et précise aussi :

« Cette reconversion rapide est une confirmation du travail que j’ai accompli jusqu’à présent et du coup que mon expérience de pilote de course continuera d’être appréciée.»

Alors que sa belle carriére se termine, rappelons les principales victoires qu’il a décroché depuis ses débuts en compétition à la Filière ELF au Mans :

Trois victoires au classement général des 24 Heures du Mans avec Audi et avec l’Allemand André Lotterer et le Français Benoit Treluyer (2011, 2012, 2014)

Champion du monde d’endurance FIA avec Audi en 2012, avec l’Allemand André Lotterer et le Français Benoit Treluyer

Vainqueur des 24 Heures de Spa en 2007, de Daytona en 2016 et des 12 Heures de Sebring en 2013

Trois victoires en DTM sur Mercedes en 2001 2002 et 2003.

Sans oublier entre autres en mondial d’endurance WEC, ses victoires aux 6 Heures de Silverstone et de Spa en 2015, des 6 Heures d’Austin en 2014, des 6 Heures d’Interlagos et de Shanghai en 2013, des 6 Heures de Bahreïn et de Silverstone en 2012;