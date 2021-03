ADAPTATION DU CALENDRIER D’ENDURANCE MONDIAL FIM 2021 A LA SITUATION SANITAIRE INTERNATIONALE

Afin de préserver les événements inscrits au calendrier 2021 du Championnat du Monde d’endurance EWC de la FIM, les organisateurs des Suzuka 8 Hours et des 12 Hours of Estoril, la FIM et Eurosport Events ont décidé d’intervertir les dates de ces deux épreuves.

Les 12 Hours of Estoril se disputeront au Portugal le samedi 17 juillet, week-end initialement prévu pour la course à Suzuka. Et par conséquent, les Suzuka 8 Hours sont reprogrammées au dimanche 7 novembre au Japon, et viendront clôturer la saison 2021, avec les 150% de points attribués à la finale.

La prolongation des restrictions sanitaires et d’entrée sur le territoire au Japon imposent de prendre cette décision pour assurer la bonne tenue des épreuves. Les dispositions sanitaires actuellement en vigueur au Japon ne facilitent pas l’accueil des équipes et des pilotes internationaux sur l’archipel. Le report des Suzuka 8 Hours début novembre permet d’attendre l’assouplissement des réglementations japonaises.

Cet été, les équipes engagées en Endurance mondiale auront plus de facilité à se rendre au Portugal. Les 12 Hours of Estoril, initialement prévues le 16 octobre, se disputeront donc le samedi 17 juillet sur le circuit proche de Lisbonne.

Interrogé François Ribeiro, en charge pour le promoteur Eurosport Events du mondial EWC explique:

« Nous avons proposé aux organisateurs des Suzuka 8 Hours et des 12 Hours of Estoril d’échanger leurs dates pour le bien du championnat et faciliter le déplacement des équipes au Japon. Les mois à venir seront encore difficiles à appréhender sur la gestion des déplacements et la venue du public sur les circuits. La saison 2021 sera de belle tenue avec une ouverture au Mans et une grande finale à Suzuka pour jouer les titres. »

Kaoru Tanaka, Président et directeur délégué de Mobilityland Corporation à Suzuka confiant, lui:

« Nous avions prévu de disputer la course d’Endurance des « Coca-Cola » Suzuka 8 Hours en juillet, mais en raison de l’évolution des conditions de la pandémie du Covid-19 et d’éléments telles que les restrictions de déplacements, il a été décidé de reporter l’événement en novembre. Je tiens à remercier sincèrement la FIM, Eurosport Events, la MFJ et les différents circuits nationaux pour leur compréhension sur ce changement de calendrier. Nous travaillons tous d’ores et déjà pour préparer et garantir l’organisation de la course en novembre. »

Quant à Jorge Viegas, le Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, il indique:

« Je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont rendu possible ce changement de dates entre Estoril et Suzuka. Cela montre la force de la famille du motocyclisme, qui est capable non seulement de s’adapter à tous les obstacles, mais aussi de faire preuve d’une solidarité sans faille entre les organisateurs, les fédérations nationales et, bien sûr, le promoteur. »

Enfin, Antonio Lima, Président du Motor Clube do Estoril precise pour ce qui le concerne:

« Après le succès de l’édition 2020, le Moto Club d’Estoril préparait une Grande Finale en octobre en clôture de l’EWC 2021, mais la pandémie mondiale nous a déjà appris à nous adapter à chaque instant. A la demande d’Eurosport Events et de la FIM, nous avons avancé la date des 12 Hours of Estoril au 17 juillet 2021, week-end initial des Suzuka 8 Hours. La situation pandémique au Portugal est actuellement stable et maîtrisée et devrait le rester. Nous travaillons d’ores et déjà afin d’organiser un grand rendez-vous à Estoril où nous espérons recevoir le public et accueillir chaleureusement toutes les équipes, l’organisation, les officiels et les invités. »

François LEROUX

Photos : Michel PICART