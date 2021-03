TOUS LES CHRONOS DES ESSAIS D’AVANT SAISON SUR LE CIRCUIT DE SAKHIR DANS L’ÎLE DE BAHREIN

Pendant trois jours, du 12 au 14 mars inclus, les pilotes de Formule 1 ont pu se familiariser avec les pneumatiques Pirelli 2021 à l’occasion des tests de pré-saison effectués à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir où se déroulera la première manche de la saison 2021 de F1, le dimanche 28 mars prochain.

DES ESSAIS INFLUENCÉS PAR LES CONDITIONS LOCALES

Le premier jour, les conditions météorologiques ont largement affecté la conduite des pilotes et le comportement de leurs monoplaces. Le vent était constant avec des rafales atteignant les 47 km/h (25 nœuds), ce qui a entraîné la création d’une couche de sable sur la piste, compromettant d’une part l’aérodynamisme des voitures et d’autre part leur adhérence.

En somme, les températures étaient particulièrement élevées, de sorte que la combinaison de ces facteurs a entraîné une certaine surchauffe de la surface et une dégradation accrue des pneumatiques. Le deuxième jour, le vent était toujours présent mais les températures étaient plus basses, ce qui a réduit la surchauffe.

En conséquence, les équipes ont bénéficié de voitures avec un meilleur équilibre, grâce aussi à beaucoup de travail de réglages effectué sur des « runs » généralement courts, comme c’était le cas le premier jour.

La troisième et dernière journée ce dimanche 14 mars s’est déroulée dans de meilleures conditions de piste avec des vents modérés et une brise fraîche, mais des températures de piste similaires à celles du premier jour.

De nombreuses équipes ont effectué de longs « runs » en utilisant les pneumatiques C2, C3 et C4 qui seront proposés lors du Grand Prix de Bahreïn.

Mario ISOLA, le patron du service compétition responsable de la F1 et de la course automobile du manufacturier Italien Pirelli, nous fait le point et s’est exprimé à l’issue de ces trois journées de tests d’avant-saison :

« Pendant les trois jours, tous les composés se sont bien comportés et aucun problème tel que le ‘graining’ n’est apparu, outre une légère abrasion sur les composés les plus tendres. En dehors des conditions météorologiques, les temps au tour ont été naturellement influencés par les différentes charges de carburant utilisées par chaque équipe, ce qui rend les comparaisons de performances avec la course et les essais libres de l’année dernière à Bahreïn très difficiles. Il est également difficile d’évaluer avec précision la différence de performance entre les composés, en raison de l’évolution de la piste. Le plus facile à dire est probablement l’écart entre le C2 et le C3, qui est d’environ 0,5 seconde, tandis que l’écart entre le C3 et le C4 est plus important que prévu, le C4 ayant été utilisé par de nombreuses voitures lorsque la piste était à son maximum. Nous attendons maintenant avec impatience le début d’une saison qui sera la dernière avec des pneumatiques de 13 pouces. Dès 2022, nous proposerons des modèles de 18 pouces, pour lesquels une série de tests de développement a été prévue tout au long de cette année. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS – PIRELLI

JOURNÉES DE TESTS EN DÉTAIL

JOUR 1 – 12 mars

Verstappen : Red Bull 1m30.674s (C3) – Norris : McLaren 1m30.889s (C3) – Ocon : Alpine 1m31.146s (C4) – Stroll : Aston Martin 1m31.782s Proto – Sainz Jr : Ferrari 1m31.919s (C3) – Giovinazzi : Alfa Romeo 1m31.945s (C3) – Ricciardo : McLaren 1m32.203s (C2) – Gasly : Alphatauri 1m32.231s (C3) – Tsunoda: Alphatauri 1m32.727s (C2) – Hamilton : Mercedes 1m32.912s (C2) – Leclerc : Ferrari 1m33.242s (C3) – Räikkönen : Alfa Romeo 1m33.320s (C3) – Vettel : Aston Martin 1m33.742s (Proto) – Nissany : Williams 1m34.789s (C3) – Mazepin : Haas 1m34.798s (C3) – Schumacher : Haas 1m36.127s (C2) – Bottas : Mercedes 1m36.850s (C2)

JOUR 2 – 13 mars

Bottas : Mercedes 1m30.289s C5 – Gasly : AlphaTauri 1m30.413s C5 – Stroll : Aston Martin 1m30.460s C5 – Norris : McLaren 1m30.586s (C4) – Giovinazzi : Alfa Romeo 1m30.760s C5 – Leclerc : Ferrari 1m30.886s C5 – Latifi : Williams 1m31.672s (C4) – Perez : Red Bull 1m31.682s (C2) – Ricciardo : McLaren 1m32.215s (C3) – Alonso : Alpine 1m32.339s (C2) – Tsunoda : AlphaTauri 1m32.684s (C4) – Schumacher : Haas 1m32.883s (C4) – Sainz Jr : Ferrari 1m33.072s (C3) – Mazepin : Haas 1m33.101s (C4) – Hamilton : Mercedes 1m33.399s (C2) – Vettel : Aston Martin 1m38.849s (Proto)

JOUR 3 – 14 mars

Verstappen : Red Bull 1m28.960s (C4) Meilleur chrono absolu – Tsunoda : AlphaTauri 1m29.053s C5 – Sainz Jr : Ferrari 1m29.611s (C4)- Räikkönen : Alfa Romeo 1m29.766s C5- Hamilton : Mercedes 1m30.025s C5 – Russell : Williams 1m30.117s C5 – Ricciardo : McLaren 1m30.144s (C4) – Perez : Red Bull 1m30.187s (C4) – Alonso : Alpine 1m30.318s (C4) -Leclerc : Ferrari 1m30.486s (C3) – Norris : McLaren 1m30.661s (C3) – Gasly : AlphaTauri 1m30.828s (C4) – Ocon : Alpine 1m31.310s (C3) – Mazepin : Haas 1m31.531s (C4) -Schumacher : Haas 1m32.053s (C3) -Bottas : Mercedes 1m32.406s (C2) – Vettel : Aston Martin 1m35.041s (C3)- Stroll : Aston Martin 1m36.100s (C3)

LES DEUX MEILLEURS CHRONOS POUR LE MOTEUR HONDA

LES MEILLEURS TEMPS PAR PILOTE

1.Verstappen (Red Bull) : 1m28.960s (C4) Meilleur chrono absolu

2.Tsunoda (AlphaTauri) : 1m29.053s C5)

3.Sainz Jr (Ferrari) : 1m29.611s (C4)

4.Räikkönen (Alfa Romeo) : 1m29.766s (C5)

5.Hamilton ‘Mercedes) : 1m30.025s C5

6.Russell (Williams) : 1m30.117s C5

7.Ricciardo (McLaren) : 1m30.144s (C4)

8.Perez (Red Bull) : 1m30.187s (C4)

9.Bottas (Mercedes) : 1m30.289s C5

10.Alonso (Alpine) : 1m30.318s (C4) –

11.Gasly (AlphaTauri) : 1m30.413s (C5)

12.Stroll (Aston Martin) : 1m30.460s (C5)

13.Leclerc (Ferrari) : 1m30.486s (C3)

14.Norris (McLaren) : 1m30.586s (C4)

15.Giovinazzi (Alfa Romeo) : 1m30.760s (C5)

16.Ocon (Alpine) : 1m31.146s (C4)

17.Mazepin (Haas): 1m31.531s (C4)

18.Latifi (Williams) : 1m31.672s (C4)

19.Schumacher (Haas) : 1m32.053s (C3)

20.Vettel (Aston Martin) : 1m33.742s (Proto)

21.Nissany (Williams) : 1m34.789s (C3)