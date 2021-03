MOTOGP 2021 : « LA GAZZETTA DELLO SPORT » VOIT MARQUEZ AU QATAR

L’idée de mon confrère italien aux pages roses a été publiée en deux fois, la première avec un scénario cohérent, non vérifié, mais comme en ce moment on est réduits au rôle de devins, ce qui n’est pas du tout notre métier, on essaie d’apprendre à le pratiquer intelligemment.

Donc , la première partie de l’hypothèse était que si Marquez avait fait tout ce trajet en avion pour aller se faire vacciner, c’était pour être raccord avec la deuxième injection, devant avoir lieu lors du deuxième GP du Qatar.

Et donc on pouvait raisonnablement imaginer que l’idée de Marquez était de retourner au Qatar lors du deuxième GP 2021 pour se faire vacciner bis et rouler, pas forcément le GP entier mais remonter sur le proto en conditions réelles.

Avant de prendre l’avion pour Doha, il avait commencé à rouler sur un pit bike avec des pneus adaptés sur un circuit de kart.

Pas un journaliste sur le coup, juste un copain qui l’a enregistré sur le téléphone de Marc avec mise en réseaux.

On remarquera sur la vidéo ci-dessous que le genou touche à chaque virage (cela dit la moto est basse) le coude est tout près du bitume, ça c’est déjà du plus sérieux…

Bon, les consignes des médecins étant qu’il ne peut recommencer à rouler que lorsqu’il sera certain de ne pas se recasser le bras lors d’une nouvelle chute, on peut imaginer que cette épreuve morale et sportive a été passée avec 20/20.

Donc retour probable au Qatar 2…

Puis, Marquez a parlé au journal « Deportes Cuatro » un nouveau papier est sorti peu après sur le site du journal italien.

Ce que Marc a dit à sa descente d’avion : « Je n’exclus pas d’être à la première course, c’est une occasion à ne pas manquer, je ne peux rien garantir pour la course, car il y a toujours des hauts et des bas dans une reprise… »

Cette fois il évoque la première course au Qatar, très brièvement certes mais les consignes de discrétion (les médecins mais surtout les sponsors, qui veulent ménager l’effet…) avant de parler de son vaccin lointain.

« Toute la famille du MotoGP a eu la possibilité de se faire vacciner c’est une superbe idée de Dorna. J’ai décidé d’y aller car c’était une belle opportunité, alors quand ce sera mon tour en Espagne, quelqu’un d’autre pourra en profiter… »

Ce qui semblerait signifier que Marquez n’arrivait pas à se faire vacciner en Espagne et qu’il a autre chose à faire que de rester devant l’ordinateur toute la journée pour trouver une place.

Ce doit être le responsable de la vaccination en France à qui l’on a confié aussi l’Espagne pour que ce soit un bazar nucléaire complet de ce genre…

Bref, Marquez a envie de rouler au Qatar mais il a encore des progrès à faire dans le réapprentissage de la moto !

Jean Louis BERNARDELLI