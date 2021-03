L’EQUIPE GPX D’ENDURANCE CONFIE SA LOGISTIQUE A ART GP

Il faut parfois savoir changer une équipe qui gagne

Les informations que GPX Racing révèle aujourd’hui lundi 15 mars 2021, dépassent la simple annonce d’un line-up de pilotes et d’une évolution de l’organisation. Elles préfigurent un véritable changement d’ère pour l’équipe victorieuse des 24 Heures de Spa et de celle de Dubaï. Aussi, il ne faut surtout pas se priver de lire ce communiqué… entre les lignes.

Pour 2021, GPX Racing poursuivra son engagement, entamé en 2019, dans le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS – Endurance Cup. L’équipe s’est classée 2ème de ce Championnat l’année passée. Pour piloter sa Porsche 911 GT3 R dans cette série très relevée, elle fera confiance à un trio de pilotes d’expérience, composé du Français Mathieu Jaminet, de l’Australien Matt Campbell et duNéo-Zélandais Earl Bamber.

Les deux premiers cités sont l’un comme l’autre pilotes officiels Porsche et ils ont déjà couru chez GPX Racing. La carrière du troisième est étroitement liée à Porsche y compris en tant que patron de team. Son palmarès est dominé par un titre de champion du Monde d’Endurance et deux victoires absolues aux 24 Heures du Mans au volant d’un prototype Porsche à propulsion hybride.

D’autre part, l’état-major de GPX Racing a pris une décision fondamentale pour affronter ses prochains défis, celle ce confier la direction technique du team qui sera désormais confiée à la plus grande équipe privée Française en circuit des vingt dernières années : ART Grand Prix, qui peut revendiquer plus de 200 victoires et plus de 20 titres internationaux Pilotes en monoplace.

L’équipe dirigée par Sébastien Philippe a également gagné en GT3 et sa première participation aux 24 Heures du Mans s’est soldée par un podium au général avec un prototype de la catégorie reine LMP1.

Pierre-Brice Mena, Team Principal confie:

« Pour commencer, je voudrais remercier chaleureusement la structure Monlau Competicion qui s’est occupée de l’encadrement technique de GP Extreme depuis les Gulf 12 Hours 2016, jusqu’à nos récentes victoires en Asian Le Mans Series. Nous avons partagé de très grands moments. Il ne faut pas oublier que cette équipe est adossée à une école, située à Barcelone, qui forme des mécaniciens et des ingénieurs spécialisés dans la course auto et moto. Ils ont fait un boulot formidable à nos côtés.»

Et il poursuit et indique :

« En cinq ans, on a évolué et grandi ensemble. Aujourd’hui, tout le monde chez GPX Racing a un pincement au cœur mais nos chemins vont se séparer. Cette décision découle de notre stratégie et des opportunités créées par les changements en cours dans le sport automobile et l’endurance. Nous aurons de nouveaux virages à aborder qui rendaient obligatoire le recours aux services d’une entité habituée au très haut niveau.»

Avant de préciser:

« Entamer cette nouvelle collaboration avec ART Grand Prix est une très bonne chose pour GPX Racing. Leur immense expérience nous sera précieuse, notamment si nous décidons de nous positionner sur d’autres programmes d’endurance dans un futur proche. En attendant, notre objectif est de gagner ensemble dès cette année. »

Si le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS représentera le programme principal de GPX Racing, d’autres événements sont inscrits à l’agenda de l’écurie…

Ainsi dans le cadre de la 24Heures Series, il s’agira de défendre le titre acquis en 2020 à La Coppa Florio – 12 Heures de Sicile, puis de découvrir les 24 Heures de Sebring. Un déplacement à Macao pour la Coupe du Monde FIA GT est aussi actuellement à l’étude.

Mais malgré l’invitation de l’ACO à participer aux très prestigieuses 24 Heures du Mans 2021, l’équipe a décliné !

Début avril, GPX Racing dévoilera le nom de son nouveau partenaire-titre et rendra publique la nouvelle livrée de ses voitures pour la saison 2021.

Romane DIDIER

Photos : TEAM – Antoine TRUCHET

LE PALMARÈS DE L’EQUIPE GPX RACING

2019 :

Vainqueur 24 Heures de Spa (Blancpain GT Series / Intercontinental GT Challenge)

3ème 12 Heures du Golfe (Abu Dhabi)

2ème 24 Heures de Portimao (24H Series)

3ème 24 Heures de Barcelone (24H Series)

3ème 9H de Kyalami (Intercontinental GT Challenge)

Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche.

2020 :

Vice-champion GT World Challenge Europe Endurance Cup (Pilotes et Teams) avec 2 podiums.

Vainqueur Coppa Florio – 12Heures de Sicile à Enna Pergusa (24H Series)

4ème 24 Heures de Spa

3ème 9Heures de Kyalami (Intercontinental GT Challenge)

Champion Intercontinental GT Challenge avec Porsche.

2021 :

Vainqueur 24 Heures de Dubaï (24Heures Series)

Vice-champion GT Asian Le Mans Series (Pilotes et Teams) avec 2 victoires, invitation à participer aux 24 Heures du Mans.